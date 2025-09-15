Esistono farine italiane speciali per controllare la glicemia e migliorare il benessere quotidiano

VitaMill® è la linea salutistica di Grandi Molini Italiani che sviluppa prodotti funzionali a supporto di un’alimentazione salutare. Il progetto nasce nel 2009 con un obiettivo chiaro fin dal principio: offrire soluzioni a supporto del lavoro dei medici nutrizionisti, attraverso alimenti funzionali in grado di coniugare funzionalità ed efficacia con gusto e senso di sazietà.

Il gusto del benessere: pane preparato con VitaMill® a Basso Indice Glicemico

Allo stesso tempo, VitaMill® rappresenta una risposta puntuale alla crescente attenzione e sensibilità dei consumatori nei confronti di un’alimentazione sana ed equilibrata. Questa tendenza si manifesta in azioni come la scelta di alimenti funzionali, la preferenza per prodotti a basso contenuto di zuccheri e grassi, e una maggiore riflessione su provenienza e lavorazione degli ingredienti.

Le aziende alimentari, negli ultimi anni, hanno iniziato ad adeguarsi sviluppando prodotti mirati in termini di benessere e gusto: la gamma VitaMill® risponde perfettamente a questa esigenza perché è rivolta a chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al piacere della buona tavola.

VitaMill® a Basso Indice Glicemico: la farina funzionale per il controllo della glicemia

VitaMill® a Basso Indice Glicemico nasce da un progetto coordinato dal dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Grandi Molini Italiani con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche funzionali della farina. Si tratta di un prodotto ottenuto dalla sola macinazione di una particolare varietà di frumento, selezionata per garantire un elevato contenuto di amilosio. Se nell’amido di un comune frumento il rapporto tra amilosio e amilopectina è di circa 1 a 3, nel frumento ad alto contenuto di amilosio il rapporto si ribalta completamente.

Solo ingredienti selezionati, senza additivi: la purezza della linea VitaMill®”

Grazie anche ad uno studio condotto in collaborazione con l’Università di Pavia, è stato possibile dimostrare come il pane realizzato con VitaMill® a Basso Indice Glicemico comporti un innalzamento della glicemia notevolmente inferiore rispetto ad un pane comune. Un’altra peculiarità di questo prodotto è la sua totale assenza di ingredienti aggiunti, risultato della pura macinazione del frumento ad alto contenuto di amilosio: ne consegue una farina di grano tenero tipo 1, molto versatile, priva di parti cruscali ma con tutte le qualità di un’integrale.

VitaMill® a Basso Indice Glicemico è disponibile nei formati da 1kg e 15kg.

VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre: benessere quotidiano a tavola

VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre è un preparato salutistico e funzionale a base di farina integrale di grano tenero. Prodotto nutriente ed equilibrato, è ideale per realizzare pane, pizze, dolci o pasta fresca fatta in casa. Grazie all'elevata presenza di sali minerali e fibre, gli alimenti non gonfiano lo stomaco e migliorano l’accelerazione del transito intestinale.

Energia e leggerezza per chi fa attività fisica: scopri VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre

Inoltre, si rivela un ottimo alleato per l'allenamento:

il calcio è utile per il mantenimento delle ossa;

è utile per il il magnesio aiuta a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento;

aiuta a il potassio contribuisce a mantenere una normale funzione del sistema nervoso e una normale pressione sanguigna.

VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre è disponibile nei formati da 1kg e 25kg.

VitaMill® su Instagram: ricette, consigli e contenuti informativi

Entrambi i prodotti sono raccontati in modo approfondito sul canale Instagram dell'azienda. Ogni settimana vengono pubblicate nuove ricette preparate con i prodotti della linea, insieme a consigli pratici per integrarli nella propria quotidianità.

Versatile e genuina: VitaMill® è ideale per pane, pizza, dolci e pasta fresca

Non mancano contenuti informativi, curiosità e interviste ad esperti di nutrizione e biologia che raccontano come prendersi cura della propria salute senza rinunciare al gusto. Resta sempre aggiornato su tutte le novità dal mondo Grandi Molini Italiani e VitaMill®: segui le pagine social!