EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 15 settembre 2025  | aggiornato alle 20:05 | 114434 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

provale

Esistono farine italiane speciali per controllare la glicemia e migliorare il benessere quotidiano

VitaMill® è la linea salutistica di Grandi Molini Italiani con prodotti funzionali per un’alimentazione sana. Farine a basso indice glicemico o ricche di sali minerali, ideali per chi vuole benessere e gusto senza rinunce

di Redazione Italia a Tavola
 
15 settembre 2025 | 19:30

Esistono farine italiane speciali per controllare la glicemia e migliorare il benessere quotidiano

VitaMill® è la linea salutistica di Grandi Molini Italiani con prodotti funzionali per un’alimentazione sana. Farine a basso indice glicemico o ricche di sali minerali, ideali per chi vuole benessere e gusto senza rinunce

di Redazione Italia a Tavola
15 settembre 2025 | 19:30
 

VitaMill® è la linea salutistica di Grandi Molini Italiani che sviluppa prodotti funzionali a supporto di un’alimentazione salutare. Il progetto nasce nel 2009 con un obiettivo chiaro fin dal principio: offrire soluzioni a supporto del lavoro dei medici nutrizionisti, attraverso alimenti funzionali in grado di coniugare funzionalità ed efficacia con gusto e senso di sazietà.

Esistono farine italiane speciali per controllare la glicemia e migliorare il benessere quotidiano

Il gusto del benessere: pane preparato con VitaMill® a Basso Indice Glicemico

Allo stesso tempo, VitaMill® rappresenta una risposta puntuale alla crescente attenzione e sensibilità dei consumatori nei confronti di un’alimentazione sana ed equilibrata. Questa tendenza si manifesta in azioni come la scelta di alimenti funzionali, la preferenza per prodotti a basso contenuto di zuccheri e grassi, e una maggiore riflessione su provenienza e lavorazione degli ingredienti.

Le aziende alimentari, negli ultimi anni, hanno iniziato ad adeguarsi sviluppando prodotti mirati in termini di benessere e gusto: la gamma VitaMill® risponde perfettamente a questa esigenza perché è rivolta a chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al piacere della buona tavola.

VitaMill® a Basso Indice Glicemico: la farina funzionale per il controllo della glicemia

VitaMill® a Basso Indice Glicemico nasce da un progetto coordinato dal dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Grandi Molini Italiani con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche funzionali della farina. Si tratta di un prodotto ottenuto dalla sola macinazione di una particolare varietà di frumento, selezionata per garantire un elevato contenuto di amilosio. Se nell’amido di un comune frumento il rapporto tra amilosio e amilopectina è di circa 1 a 3, nel frumento ad alto contenuto di amilosio il rapporto si ribalta completamente.

Esistono farine italiane speciali per controllare la glicemia e migliorare il benessere quotidiano

Solo ingredienti selezionati, senza additivi: la purezza della linea VitaMill®”

Grazie anche ad uno studio condotto in collaborazione con l’Università di Pavia, è stato possibile dimostrare come il pane realizzato con VitaMill® a Basso Indice Glicemico comporti un innalzamento della glicemia notevolmente inferiore rispetto ad un pane comune. Un’altra peculiarità di questo prodotto è la sua totale assenza di ingredienti aggiunti, risultato della pura macinazione del frumento ad alto contenuto di amilosio: ne consegue una farina di grano tenero tipo 1, molto versatile, priva di parti cruscali ma con tutte le qualità di un’integrale.

VitaMill® a Basso Indice Glicemico è disponibile nei formati da 1kg e 15kg.

VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre: benessere quotidiano a tavola

VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre è un preparato salutistico e funzionale a base di farina integrale di grano tenero. Prodotto nutriente ed equilibrato, è ideale per realizzare pane, pizze, dolci o pasta fresca fatta in casa. Grazie all'elevata presenza di sali minerali e fibre, gli alimenti non gonfiano lo stomaco e migliorano l’accelerazione del transito intestinale.

Esistono farine italiane speciali per controllare la glicemia e migliorare il benessere quotidiano

Energia e leggerezza per chi fa attività fisica: scopri VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre

Inoltre, si rivela un ottimo alleato per l'allenamento:

  • il calcio è utile per il mantenimento delle ossa;
  • il magnesio aiuta a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento;
  • il potassio contribuisce a mantenere una normale funzione del sistema nervoso e una normale pressione sanguigna.

VitaMill® Ricco di Magnesio, Potassio e Fibre è disponibile nei formati da 1kg e 25kg.

VitaMill® su Instagram: ricette, consigli e contenuti informativi

Entrambi i prodotti sono raccontati in modo approfondito sul canale Instagram dell'azienda. Ogni settimana vengono pubblicate nuove ricette preparate con i prodotti della linea, insieme a consigli pratici per integrarli nella propria quotidianità.

Esistono farine italiane speciali per controllare la glicemia e migliorare il benessere quotidiano

Versatile e genuina: VitaMill® è ideale per pane, pizza, dolci e pasta fresca

Non mancano contenuti informativi, curiosità e interviste ad esperti di nutrizione e biologia che raccontano come prendersi cura della propria salute senza rinunciare al gusto. Resta sempre aggiornato su tutte le novità dal mondo Grandi Molini Italiani e VitaMill®: segui le pagine social!

Grandi Molini Italiani
Via Elettricità 13 30175 Venezia
Tel +39 041 5098511
Lunedì-Venerdì: 8:00-17:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
VitaMill® farina funzionale basso indice glicemico farina ricca di fibre alimentazione sana prodotti salutistici magnesio e potassio pane sano Grandi Molini Italiani alimenti per nutrizionisti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Di Marco
Dolomiti HoReCa
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
CostaGroup
Di Marco
Dolomiti HoReCa
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
CostaGroup
Allegrini
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 