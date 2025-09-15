Seminari Dop: letteratura e Mozzarella di Bufala Campana in primo piano

l Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop inaugura il progetto “Seminari Dop - Incontri d’autore”, una rassegna che unisce cultura, letteratura e eccellenze gastronomiche italiane. L’iniziativa trasforma la mozzarella di bufala campana in ambasciatrice del Made in Italy, creando un dialogo tra arte, gusto e storia.

La Mozzarella di bufala campana Dop

Eventi letterari alla Reggia di Caserta

Gli incontri si svolgono nelle storiche Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, sede del Consorzio di Tutela, con il coinvolgimento dell’istituto “Giordani” di Caserta. Gli studenti delle classi quinte, accompagnati dalla docente Maria Grazia Madonna, parteciperanno a lezioni e dibattiti per approfondire il legame tra cibo e cultura.

Primo appuntamento con Luigi Contu

Il calendario si apre il 30 settembre alle 16.30 con il direttore dell’agenzia ANSA, Luigi Contu, che presenterà il libro “Domani sarà tardi” (Solferino). L’incontro verterà sull’importanza della memoria storica, tema centrale del volume. Il dibattito vedrà la partecipazione di Antonio Tisci, docente dell’Università della Campania “Vanvitelli”, del giornalista Nando Santonastaso e di Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela.

Luigi Contu, direttore dell'agenzia Ansa

Secondo incontro con Antonio Pascale

Il secondo evento è previsto per il 14 ottobre alle 16.30, sempre alla Reggia di Caserta. Protagonista lo scrittore Antonio Pascale, autore del romanzo “Cose Umane” (Einaudi). Nel monologo “Le cose umane, la nostra storia attraverso il grano”, Pascale guiderà il pubblico in un viaggio che racconta l’evoluzione dell’Italia da paese contadino a società dell’abbondanza, con un focus sulle eccellenze agroalimentari campane.

Lo scrittore Antonio Pascale

Degustazioni di Mozzarella di Bufala Campana Dop

Ogni appuntamento prevede due momenti: una prima parte dedicata al confronto culturale e una seconda parte che offre un viaggio sensoriale nel mondo della mozzarella di bufala campana Dop. Le degustazioni guidate consentiranno di scoprire le diverse forme in cui il latte di bufala viene trasformato, valorizzando la filiera produttiva.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop

Il valore culturale della Mozzarella di Bufala

«Nella sede del Consorzio accoglieremo operatori, giornalisti e stakeholder che potranno vivere un’occasione di confronto e di conoscenza della filiera», afferma Domenico Raimondo, presidente del Consorzio. E aggiunge: «Noi siamo fermamente convinti che il cibo è cultura e lo abbiamo voluto dimostrare sin dalla scelta della nostra sede, le Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, frutto di un progetto pilota in Italia tra i Ministeri della Cultura e dell’Agricoltura».