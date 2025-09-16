EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 16 settembre 2025  | aggiornato alle 20:07 | 114454 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

tè in pasticceria

È nata l’Accademia di Pasticceria Fabbri: corsi, degustazioni e abbinamenti

La Pasticceria Gino Fabbri racconta la sua storia fra tradizione, modernità e formazione. Con l’Accademia di Pasticceria, Gino e Valeria uniscono dolci, memoria e abbinamenti tra dessert e bevande, creando esperienze uniche

di Redazione Italia a Tavola
 
16 settembre 2025 | 18:41

È nata l’Accademia di Pasticceria Fabbri: corsi, degustazioni e abbinamenti

La Pasticceria Gino Fabbri racconta la sua storia fra tradizione, modernità e formazione. Con l’Accademia di Pasticceria, Gino e Valeria uniscono dolci, memoria e abbinamenti tra dessert e bevande, creando esperienze uniche

di Redazione Italia a Tavola
16 settembre 2025 | 18:41
 

In questa nuova puntata di Storie di Pasticceria, la rubrica firmata Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola entriamo nel cuore della Pasticceria Gino Fabbri di Bologna, dove il maestro pasticcere e la figlia Valeria custodiscono e tramandano un sapere che va oltre la semplice arte dolciaria.

È nata l’Accademia di Pasticceria Fabbri: corsi, degustazioni e abbinamenti

Gino Fabbri

«L'idea era quella di creare quest'academy che è partita grazie anche all'aiuto della mia famiglia, per fare cultura nei confronti del prodotto che vendiamo», racconta Gino Fabbri.

L’Accademia di Pasticceria: formazione e degustazioni guidate

La loro non è solo una pasticceria, ma anche un luogo di formazione: con l’Accademia di Pasticceria, padre e figlia hanno deciso di condividere esperienze, tecniche e conoscenze con professionisti e appassionati.

È nata l’Accademia di Pasticceria Fabbri: corsi, degustazioni e abbinamenti

Gino e Valeria Fabbri e Albino Ferri

«Durante i corsi il pubblico può interagire direttamente. Valeria mostra il prodotto, spiega come preparare e decorare un dolce, presenta la ricetta e ogni partecipante riceve la propria copia. Ogni persona può mettere subito in pratica quanto visto, osservando passo passo le procedure. In queste due o due ore e mezza, i partecipanti acquisiscono cinque o sei ricette che possono facilmente replicare a casa», continua Gino Fabbri

Durante i corsi, interattivi e partecipati, Valeria Fabbri accompagna i presenti in un percorso che culmina con un assaggio finale, momento in cui il racconto si intreccia al gusto.

L’arte dell’abbinamento tra dolci e bevande

Ed è proprio qui che entra in gioco un aspetto sorprendente: lo studio degli abbinamenti tra alimenti e bevande. Un dialogo continuo tra dolci, e nuove prospettive sensoriali, in grado di trasformare un semplice assaggio in un’esperienza completa.

È nata l’Accademia di Pasticceria Fabbri: corsi, degustazioni e abbinamenti

La pasticceria Gino Fabbri

«Molto spesso non conosciamo i veri abbinamenti. Pensiamo di avere solo le due bevande tipiche, oltre all’acqua, mentre in realtà esistono molte altre possibilità. È importante approfondire e capire bene che cos’è un caffè, un tè, o altre bevande: al di là di birra e vino, che naturalmente hanno un ruolo dominante, l’Italia offre numerosi prodotti che si prestano perfettamente a essere abbinati a queste bevande e ne esaltano il gusto», aggiunge Fabbri. «Noi utilizziamo uno specialty coffee e mi piacerebbe capire se fosse possibile trovare anche uno specialty tea», conclude sorridendo il maestro

La storia inedita di Gino Fabbri

Seduti tra una sfoglia e una tazza fumante, abbiamo ascoltato una storia che Gino Fabbri non aveva mai condiviso prima. Una memoria di famiglia, un passaggio di testimone, ma anche una riflessione sul futuro della pasticceria: fatto di tecnica, passione e apertura a contaminazioni raffinate.

Scopri tutto sul tè

Tradizione italiana e futuro della pasticceria

Un racconto intimo, che mette al centro la tradizione italiana e il legame profondo tra generazioni, ricordando come ogni dolce sia anche un pezzo di storia personale e collettiva.

Per informazioni: www.ferridal1905.com

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pasticceria Gino Fabbri Accademia di Pasticceria pasticceria Bologna dolci tradizionali abbinamenti tè e dolci maestro pasticcere corsi di pasticceria tradizione italiana tuttote accademia ferri 1905 ferri 1905Gino Fabbri Valeria Fabbri albino ferri
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Hormann
Lesaffre
Mangilli Caffo
Galbani Professionale
Hormann
Lesaffre
Mangilli Caffo
Galbani Professionale
Brita
Sogemi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 