Tre generazioni, una sola miscela di valori: la storia dietro Diemme Caffè

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 16 settembre 2025

storia italiana

di Redazione Italia a Tavola
 
16 settembre 2025 | 12:11

Diemme Caffè rappresenta da tre generazioni, per quasi un secolo l'eccellenza italiana nella torrefazione, unendo qualità, ricerca e formazione per offrire un'esperienza autentica e coinvolgente in ogni tazza

di Redazione Italia a Tavola
16 settembre 2025 | 12:11
 

Diemme Caffè è sinonimo di eccellenza italiana nella torrefazione dal 1927. Fondata da Romeo Dubbini, l'azienda continua oggi il suo percorso con la terza generazione, rappresentata da Giannandrea e Federico Dubbini. La passione per il caffè si tramanda di padre in figlio, mantenendo vivo un legame con le origini e al tempo stesso proiettandosi verso nuove sfide.

Giannandrea e Federico Dubbini

Ricerca e selezione delle migliori origini di caffè

La qualità Diemme nasce da una selezione attenta delle origini, da un'approfondita conoscenza delle caratteristiche dei chicchi e da tecnologie avanzate applicate alla tostatura artigianale.

La tostatura artigianale Diemme garantisce profili aromatici unici

Ogni fase del processo produttivo è curata per offrire una tazza perfettamente equilibrata, in cui aromi, corpo e gusto si fondono armoniosamente.

Diemme Academy: formazione e cultura del caffè

Un altro pilastro del gruppo è Diemme Academy, il centro di formazione e ricerca dedicato a professionisti e appassionati.

La formazione professionale al centro della Diemme Academy

Qui si approfondiscono tecniche, si sviluppano nuove miscele e si coltiva la cultura del caffè come esperienza condivisa e consapevole.

Torrefazione Dubbini: l'artigianalità incontra l'eccellenza

Nel portafoglio del gruppo spicca anche Torrefazione Dubbini, un progetto esclusivo pensato per pasticcerie e bakery artigianali.

Dubbini, tre generazioni di passione per il caffè

Un marchio che valorizza lavorazioni su misura, rispondendo alle esigenze di realtà d'eccellenza nel settore dolciario.

Un'identità visiva che racconta un'evoluzione

Il recente rebranding, a partire dal nuovo logo Diemme, è il segnale tangibile di una crescita costante.

Il nuovo logo Diemme rappresenta un'evoluzione visiva coerente con la filosofia aziendale

La comunicazione visiva viene rinnovata per esprimere al meglio l'identità attuale dell'azienda, capace di coniugare competenza, estetica e visione.

Qualità senza compromessi e approccio trasparente

Dalla scelta delle materie prime fino alla tazza servita, ogni passaggio è guidato da rigore qualitativo, tracciabilità e trasparenza.

L'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, unito a un approccio artigianale, consente di garantire costantemente standard elevati, senza compromessi.

Diemme Industria Caffè Torrefatti
Via Battaglia 69 35020 Albignasego (Pd)
Tel +39 049 8713311

© Riproduzione riservata STAMPA

 
