EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 22 settembre 2025  | aggiornato alle 12:30 | 114542 articoli pubblicati

Castel Firmian
Mozzarella Bufala Campana
Castel Firmian

tradizione

Mozzarella di Bufala: il segreto dei grandi chef per pizze e piatti indimenticabili

La Mozzarella di Bufala Campana Dop di Galbani Professionale è realizzata con latte di bufala e con il suo colore bianco porcellanato, superficie liscia e consistenza morbida e succosa, offre una piacevole masticabilità

di Redazione Italia a Tavola
 
22 settembre 2025 | 11:13

Mozzarella di Bufala: il segreto dei grandi chef per pizze e piatti indimenticabili

La Mozzarella di Bufala Campana Dop di Galbani Professionale è realizzata con latte di bufala e con il suo colore bianco porcellanato, superficie liscia e consistenza morbida e succosa, offre una piacevole masticabilità

di Redazione Italia a Tavola
22 settembre 2025 | 11:13
 

Scopri l'autentico gusto della tradizione casearia italiana con la Mozzarella di Bufala Campana Dop di Galbani Professionale. Prodotta esclusivamente con latte di bufala di altissima qualità, questa prelibatezza è sinonimo di freschezza e sapore unico. La Mozzarella di Bufala Dop Galbani Professionale si distingue per il colore bianco porcellanato, che indica purezza, mentre la sua superficie liscia e lucida è segno della corretta lavorazione del prodotto.

Mozzarella di Bufala: il segreto dei grandi chef per pizze e piatti indimenticabili

I formati di Mozzarella di Bufala Campana Dop di Galbani Professionale

La consistenza è una delle sue caratteristiche più apprezzate: sostenuta e fondente, presenta una struttura fibrosa che dona una piacevole masticabilità. Al primo morso, la mozzarella rilascia un delicato latte, offrendo una sensazione di freschezza e genuinità.

Mozzarella di Bufala Ddop Galbani Professionale: giusto equilibrio tra dolcezza e sapidità

Ma è al morso che la Mozzarella di Bufala Dop Galbani Professionale esprime il suo massimo: l'aroma delicatamente lattico con note fresche, leggermente acidule evoca i profumi della campagna, suggerendo immagini di pascoli verdi e aria pulita. Il suo sapore è un equilibrio perfetto tra dolcezza e sapidità.

Mozzarella di Bufala: il segreto dei grandi chef per pizze e piatti indimenticabili

Mozzarella di Bufala Campana Dop Galbani Professionale è ideale come guarnizione per la pizza

Inizialmente si percepisce una leggera dolcezza, seguita da un gusto sapido che persiste piacevolmente al palato. Questa combinazione crea un profilo gustativo ricco e complesso, che rende ogni assaggio un'esperienza unica.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop Galbani Professionale è estremamente versatile, capace di trasformare ogni piatto in un'esperienza culinaria indimenticabile grazie al suo sapore unico e alla sua consistenza irresistibile: che sia a guarnizione di una pizza o di una insalata, oppure gustata da sola con un filo d’olio su una croccante bruschetta, sarà in grado di rendere speciale pure la preparazione più semplice. Galbani Professionale, da sempre accanto ai professionisti della ristorazione, propone una gamma completa, adatta ad ogni tipo di ristorazione e preparazione, formati in:

  • Busta singola da 125 g e 250 g;
  • Bocconcini da 40 g;
  • Vaschetta da 1 kg che contiene 5 palle da 200 g

Galbani Professionale
Via Flavio Gioia 8 20149 Milano
Tel +39 800 990991

© Riproduzione riservata STAMPA

 
AlFiancoDeiProfessionisti galbani professionale mozzarella di bufala campana dop lactalis galbani formaggi latte latticini
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nutras
Mozzarella Bufala Campana
Forst
Quattroerre Group
Nutras
Mozzarella Bufala Campana
Forst
Quattroerre Group
Elle&Vire
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 