EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 23 settembre 2025  | aggiornato alle 17:59 | 114583 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Parmigiano Reggiano

per tutte le età

Milano-Cortina 2026: Grana Padano lancia una guida gratuita all’attività fisica

Il Consorzio Grana Padano sostiene le olimpiadi invernali con un progetto che promuove attività fisica e benessere, offrendo contenuti educativi e pratici destinati a restare patrimonio comune anche dopo i Giochi

di Redazione Italia a Tavola
 
23 settembre 2025 | 16:51

Milano-Cortina 2026: Grana Padano lancia una guida gratuita all’attività fisica

Il Consorzio Grana Padano sostiene le olimpiadi invernali con un progetto che promuove attività fisica e benessere, offrendo contenuti educativi e pratici destinati a restare patrimonio comune anche dopo i Giochi

di Redazione Italia a Tavola
23 settembre 2025 | 16:51
 

Il Consorzio Grana Padano, da sempre vicino al mondo dello sport e promotore dei suoi valori, ha scelto di supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. L’iniziativa mira a diffondere la cultura dell’attività fisica, valorizzando anche le proprietà nutritive del Grana Padano Dop.

Milano-Cortina 2026: Grana Padano lancia una guida gratuita all’attività fisica

Un’alimentazione equilibrata con Grana Padano DOP a supporto del benessere quotidiano

Un progetto che va oltre i Giochi

Accanto alla Fondazione Milano-Cortina 2026, il Consorzio ha scelto di contribuire alla creazione di un percorso educativo sullo sport e sull’attività fisica, destinato a restare disponibile per tutti anche dopo l’evento olimpico.

Milano-Cortina 2026: Grana Padano lancia una guida gratuita all’attività fisica

Un impegno condiviso per promuovere sport e salute

«Siamo orgogliosi di collaborare con il Consorzio Grana Padano in un progetto che diffonde i benefici dell’attività fisica nella vita quotidiana e come forma di prevenzione. L’obiettivo è lasciare un’eredità che vada oltre i Giochi, promuovendo una nuova cultura dello sport come valore per la salute di tutti.» – Diana Bianchedi, Chief of strategy, Planning and Legacy di Fondazione Milano-Cortina 2026

Attività fisica come prevenzione per la salute

Il progetto ribadisce il valore dell’attività fisica come strumento di prevenzione, insieme a un’alimentazione equilibrata. La scienza medica sottolinea come il movimento sia tra i comportamenti più efficaci per ridurre il rischio di malattie nel corso della vita.

Milano-Cortina 2026: Grana Padano lancia una guida gratuita all’attività fisica

L’attività fisica come stile di vita sano, in armonia con la natura

La nuova sezione del portale Educazione Nutrizionale Grana Padano

Sul sito ufficiale è stata creata la sezione “L’attività fisica che promuove la salute” , articolata in 13 capitoli. I contenuti spiegano motivazioni, metodi e benefici dell’attività fisica per il benessere quotidiano.

Linee guida scientifiche e contenuti pratici

I capitoli affrontano i temi della sedentarietà, dell’invecchiamento, dell’accrescimento fisiologico, proponendo esercizi semplici e costanti secondo le linee guida dell’OMS e della medicina dello sport.

Attività fisica per ogni età e condizione

La guida fornisce indicazioni pratiche per bambini, adulti, anziani, persone con patologie e persone diversamente abili. Sono inoltre presenti esercizi per prevenire disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro statico.

Milano-Cortina 2026: Grana Padano lancia una guida gratuita all’attività fisica

Lo sport come patrimonio comune per ogni fase della vita

Alcuni capitoli analizzano le differenze tra attività aerobica e anaerobica, l’allenamento con sovraccarichi, il ruolo dei muscoli, l’utilizzo dei macronutrienti, i benefici per il cuore e i rischi legati all’allenamento intenso, inclusa la morte improvvisa. Disegni e video rendono gli esercizi chiari e facilmente riproducibili.

Mozzarella Bufala Campana

Un’eredità di sport e salute

Con questo progetto, il Consorzio Grana Padano e la Fondazione Milano-Cortina 2026 consolidano il proprio impegno a diffondere uno stile di vita sano e attivo, dove sport, alimentazione e prevenzione diventano strumenti concreti di benessere per tutti.

Consorzio del Grana Padano
Via 24 Giugno 8 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel +39 030 9109811
Lun-Sab 08:30-12:30, 14:00-18:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Grana Padano Milano Cortina 2026 attività fisica sport e salute prevenzione alimentazione equilibrata Educazione Nutrizionale Grana Padano esercizi fisici benessere medicina dello sport
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Foddlab
Mozzarella Bufala Campana
Fratelli Castellan
Torresella
Foddlab
Mozzarella Bufala Campana
Fratelli Castellan
Torresella
Di Marco
Lesaffre

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 