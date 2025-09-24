La pasta Barilla conquista i ristoranti fine dining: il progetto Artisti di Al Bronzo

Con la sua texture ruvida e l’eccellente tenuta del sugo, la pasta Barilla Al Bronzo arriva nei menù dei ristoranti fine dining aderenti al network. Inoltre, è protagonista di quattro cene Forketters, offrendo un’esperienza gastronomica di alta cucina e convivialità.

Spaghetti Barilla Al Bronzo, qui con una ricetta speciale Vegetarian Carbonara

La pasta Barilla Al Bronzo nei menù gourmet

Il progetto Artisti di Al Bronzo consolida la presenza della pasta Barilla Al Bronzo nel mondo del fine dining, portando tutta la qualità, la consistenza ruvida e la capacità di trattenere il condimento nei menù dei ristoranti gourmet. La pasta rappresenta un simbolo indiscusso della cucina italiana, amata e versatile, capace di valorizzare piatti raffinati pur mantenendo il legame con la tradizione culinaria.

Mezzi Rigatoni Al Bronzo di Barilla

Il metodo di lavorazione grezza crea sulla superficie della pasta una “rete di microincisioni”, che garantisce una consistenza ruvida distintiva, ideale per trattenere perfettamente i sughi più complessi. Questa caratteristica rende la pasta Barilla Al Bronzo perfetta per le occasioni speciali, sia a casa che in contesti di alta ristorazione.

Artisti di Al Bronzo: la community dei chef

Artisti di Al Bronzo è un progetto dedicato all’alta ristorazione, che coinvolge oltre 100 ristoranti gourmet in tutta Italia. Gli chef inseriscono la pasta Barilla Al Bronzo in piatti speciali dei propri menù, sfruttando la corposità e l’unicità dei formati per massimizzare la tenuta del sugo.

Il network permette agli chef di condividere esperienze, ispirazioni e suggerimenti, favorendo formazione e confronto tra professionisti. L’obiettivo è sviluppare soluzioni creative e risposte adeguate a esigenze alimentari complesse, promuovendo una cucina sempre originale. Il centro nevralgico della community è Academia Barilla a Parma, dove chef e esperti di food si incontrano per approfondire tecniche di lavorazione, ricettazione e abbinamenti.

Cene Forketters: convivialità e alta cucina

Il progetto si estende anche agli appassionati di gastronomia, con quattro cene Forketters organizzate in ristoranti aderenti al network Artisti di Al Bronzo. Le cene sono un’occasione di social eating, dove la pasta Barilla Al Bronzo viene protagonista in versioni firmate dagli chef locali.

Fusilli al salmone Barilla Al Bronzo

Ogni evento Forketters prevede aperitivi, cena e un numero limitato di partecipanti (6-8), per favorire la convivialità e lo scambio culturale. Il percorso si svolge in quattro regioni italiane:

Veneto, 9 ottobre, Ristorante Darì, Verona

Lombardia, 15 ottobre, Vel Ristorante, Milano

Lazio, 27 novembre, Osteria Fernanda, Roma

Emilia-Romagna, 4 dicembre, Ristorante L’Erba del Re, Modena

Ogni cena prevede abbinamenti con vini selezionati dall’enologo Andrea Moser, valorizzando la qualità della cucina e stimolando il dialogo sul cibo e la cultura gastronomica.

I ristoranti delle cene Forketters

Le cene Forketters si svolgono in quattro ristoranti selezionati, ognuno dei quali offre un’esperienza gastronomica unica. A Verona, il Ristorante Darì della chef Corinna Colzani propone un’atmosfera intima, dove i ricordi della tradizione si fondono armoniosamente con esperienze culinarie moderne. A Milano, lo Vel Ristorante dello chef Valerio Dallamano trasforma ogni piatto in una vera e propria tela artistica, combinando gusto, colore e creatività per un’esperienza sensoriale completa.

Chef Luca Marchini

A Roma, l’Osteria Fernanda dello chef Davide Del Duca valorizza l’artigianalità della cucina d’autore, alternando piatti contemporanei a rivisitazioni creative della tradizione. Infine, a Modena, il Ristorante L’Erba del Re dello chef Luca Marchini offre una cucina raffinata, frutto di oltre vent’anni di esperienza, che reinterpreta sapori locali e nazionali mantenendo equilibrio, eleganza e attenzione ai dettagli. Ogni locale contribuisce così a rendere le cene Forketters un viaggio gastronomico attraverso le eccellenze della cucina italiana.

Barilla Al Bronzo: qualità e caratteristiche distintive

La pasta Barilla Al Bronzo si distingue per la lavorazione grezza, ottenuta tramite trafilatura al bronzo, che crea microincisioni sulla superficie, garantendo tenuta del sugo e intensità dei sapori. Realizzata con grani duri 100% italiani, selezionati per l’elevato contenuto proteico (>14%), offre una consistenza robusta ed elastica, capace di trattenere l’amido durante la cottura, per un risultato “al dente”.

Il grano duro conferisce naturalmente una colorazione giallo ambrata, completando l’esperienza sensoriale alla vista e al tatto. Barilla Al Bronzo unisce qualità, gusto e estetica, rendendo ogni piatto un momento di piacere e convivialità.

Esperienza di gusto e convivialità

Il progetto Artisti di Al Bronzo valorizza la pasta italiana in contesti di alta cucina, permettendo a chef e appassionati di vivere un’esperienza gastronomica completa. Le cene Forketters e il network dei ristoranti offrono momenti di condivisione e apprendimento, mentre la qualità e la consistenza della pasta Barilla Al Bronzo garantiscono un’esperienza gustativa intensa, anche nei contesti più raffinati.

Al Bronzo di Barilla, una linea di pasta con una consistenza ruvida distintiva

Il progetto conferma l’impegno di Barilla nel celebrare la cultura del cibo italiano, unendo persone e comunità attorno al piacere della pasta, creando momenti memorabili, sia a casa che al ristorante gourmet.