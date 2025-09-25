EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025  | aggiornato alle 19:02 | 114650 articoli pubblicati

Salomon Food World
Mozzarella Bufala Campana
Salomon Food World

gocce di tè

Carta dei tè: perché è fondamentale in ristoranti, hotel e locali

La carta dei tè è più di un elenco: è racconto, cultura e segno di attenzione. Strutturata con origini, note sensoriali e abbinamenti, valorizza ogni infuso e rende l’esperienza di degustazione autentica e consapevole

di Redazione Italia a Tavola
 
25 settembre 2025 | 18:47

Carta dei tè: perché è fondamentale in ristoranti, hotel e locali

La carta dei tè è più di un elenco: è racconto, cultura e segno di attenzione. Strutturata con origini, note sensoriali e abbinamenti, valorizza ogni infuso e rende l’esperienza di degustazione autentica e consapevole

di Redazione Italia a Tavola
25 settembre 2025 | 18:47
 

Nel nuovo episodio di Gocce di Tè, la rubrica firmata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, il protagonista non è una tazza fumante o un rituale antico, ma uno strumento tanto diffuso quanto sottovalutato: la carta dei tè.

Carta dei tè: perché è fondamentale in ristoranti, hotel e locali

Carta dei tè: perché è fondamentale in ristoranti, hotel e locali

Se in ristoranti ed enoteche siamo ormai abituati a consultare liste dei vini curate nei dettagli, nel mondo del tè questo passaggio è ancora spesso affidato a fogli generici o a una semplice elencazione di tipologie. Eppure, una carta ben costruita è molto più di un supporto pratico: è narrazione, attenzione e cultura.

Non solo elenco: la carta come racconto

Una carta dei tè non dovrebbe limitarsi a riportare nomi e prezzi. La sua forza sta nella capacità di guidare il cliente in un viaggio: spiegare origini, territori, cultivar, metodi di lavorazione. Raccontare le mani che hanno raccolto e trasformato le foglie. Restituire, insomma, il valore di un infuso che è insieme prodotto agricolo e patrimonio culturale.

Struttura e valore aggiunto

Per valorizzare ogni singolo tè, la carta dovrebbe:

  • indicare la provenienza e il tipo di lavorazione;

  • suggerire le modalità di infusione;

  • evidenziare le note sensoriali;

  • proporre eventuali abbinamenti gastronomici.

Un approccio di questo tipo permette non solo di orientare la scelta, ma anche di educare al consumo consapevole, creando un’esperienza più ricca e memorabile.

Segno di attenzione verso il cliente

La carta dei tè diventa così un segno di rispetto verso chi sceglie di degustare. È uno strumento che trasmette cura, visione e professionalità: la stessa che riconosciamo a sommelier e bartender quando presentano vini o cocktail d’autore.

Scopri tutto sul tè

Cultura e ospitalità vanno di pari passo

Offrire una carta dei tè ben curata significa investire nella cultura e, allo stesso tempo, rafforzare l’identità del locale. È un invito al viaggio e un modo per distinguersi, soprattutto in un mercato in cui l’attenzione alla qualità e all’esperienza sta diventando sempre più centrale.

Per informazioni: www.ferridal1905.com

© Riproduzione riservata STAMPA

 
carta dei tè cultura del tè esperienza del tè tè nei ristoranti abbinamenti con il tè carta dei tè ristorazione tè e ospitalità degustazione del tè tè consapevole menu del tè tuttote
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Bord Bia
Electrolux
Lesaffre
Doumix
Bord Bia
Electrolux
Lesaffre
Doumix
Molino Grassi
CostaGroup

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 