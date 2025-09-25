Nel nuovo episodio di Gocce di Tè, la rubrica firmata da Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, il protagonista non è una tazza fumante o un rituale antico, ma uno strumento tanto diffuso quanto sottovalutato: la carta dei tè.

Carta dei tè: perché è fondamentale in ristoranti, hotel e locali

Se in ristoranti ed enoteche siamo ormai abituati a consultare liste dei vini curate nei dettagli, nel mondo del tè questo passaggio è ancora spesso affidato a fogli generici o a una semplice elencazione di tipologie. Eppure, una carta ben costruita è molto più di un supporto pratico: è narrazione, attenzione e cultura.

Non solo elenco: la carta come racconto

Una carta dei tè non dovrebbe limitarsi a riportare nomi e prezzi. La sua forza sta nella capacità di guidare il cliente in un viaggio: spiegare origini, territori, cultivar, metodi di lavorazione. Raccontare le mani che hanno raccolto e trasformato le foglie. Restituire, insomma, il valore di un infuso che è insieme prodotto agricolo e patrimonio culturale.

Struttura e valore aggiunto

Per valorizzare ogni singolo tè, la carta dovrebbe:

indicare la provenienza e il tipo di lavorazione ;

suggerire le modalità di infusione ;

evidenziare le note sensoriali ;

proporre eventuali abbinamenti gastronomici.

Un approccio di questo tipo permette non solo di orientare la scelta, ma anche di educare al consumo consapevole, creando un’esperienza più ricca e memorabile.

Segno di attenzione verso il cliente

La carta dei tè diventa così un segno di rispetto verso chi sceglie di degustare. È uno strumento che trasmette cura, visione e professionalità: la stessa che riconosciamo a sommelier e bartender quando presentano vini o cocktail d’autore.

Cultura e ospitalità vanno di pari passo

Offrire una carta dei tè ben curata significa investire nella cultura e, allo stesso tempo, rafforzare l’identità del locale. È un invito al viaggio e un modo per distinguersi, soprattutto in un mercato in cui l’attenzione alla qualità e all’esperienza sta diventando sempre più centrale.

Per informazioni: www.ferridal1905.com