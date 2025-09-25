EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025  | aggiornato alle 14:39 | 114631 articoli pubblicati

Salomon Food World
Molino Paolo Mariani
Salomon Food World

Masterclass

A scuola di pane con l’antico grano khorasan a marchio Kamut

Focus a Milano presso il Circolino del Pane by Davide Longoni. Il marchio è utilizzato per contraddistinguere e commercializzare una specifica antica varietà di grano khorasan, coltivata solo con metodi biologici

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
25 settembre 2025 | 11:13

A scuola di pane con l’antico grano khorasan a marchio Kamut

Focus a Milano presso il Circolino del Pane by Davide Longoni. Il marchio è utilizzato per contraddistinguere e commercializzare una specifica antica varietà di grano khorasan, coltivata solo con metodi biologici

di Gabriele Ancona
vicedirettore
25 settembre 2025 | 11:13
 

Facciamo subito chiarezza, mettendo nero su bianco. Kamut non è una farina, ma un marchio registrato che viene utilizzato per contraddistinguere e commercializzare una specifica antica varietà di grano khorasan, coltivata solo con metodi biologici. Questo cereale ha trovato nuova vita nelle pianure del Nord America, dove cresce in condizioni ottimali, conservando il suo gusto autentico e offrendo qualità nutrizionali uniche.

A scuola di pane con l’antico grano khorasan a marchio Kamut

La mollica, dorata e morbida, è racchiusa in una crosta fragrante

Kamut, nel 2026 si celebrano i 40 anni della rinascita

Una riscoperta, che nel 2026 festeggerà i 40 anni, che si deve all’imprenditore agricolo statunitense Bob Quinn, che ha fondato nel Montana l’azienda Kamut. Questo marchio rappresenta quindi una garanzia di alta qualità dell’antico grano khorasan, mai ibridato, né modificato e non-ogm, sempre coltivato secondo il metodo biologico. Ampia inoltre la versatilità in cucina, sia sul fronte dolce sia su quello salato. Dai biscotti alle torte, dalla pizza alle focacce, al pane.

A scuola di pane con l’antico grano khorasan a marchio Kamut

Emanuela Simonetti illustra il valore aggiunto del marchio Kamut

Entrando nel merito, a Milano, presso il Circolino del Pane by Davide Longoni, si è svolta una masterclass dedicata alla panificazione. Presente Emanuela Simonetti, biologa e Scientific director di Kamut Enterprises of Europe. «L’uso del marchio Kamut lungo la filiera è da sempre concesso con una licenza gratuita – ha spiegato - Oggi sono 9 gli importatori italiani autorizzati che forniscono circa mille aziende sul territorio nazionale. Sul mercato alimentare sono presenti più di mille tipologie di prodotti con grano a marchio Kamut, dei quali più del 50% è made in Italy».

Kamut, ricchezza nutrizionale e digeribilità

Numerosi gli elementi di valore aggiunto rappresentati dalla farina di grano a marchio Kamut. In primo luogo la ricchezza nutrizionale; contribuisce al benessere quotidiano, in quanto fonte di proteine, fibre, vitamine (B1 e B3) e minerali come magnesio, zinco e selenio. Secondo aspetto di rilievo la maggiore digeribilità del grano, più tollerato rispetto a quelli moderni, grazie alla particolare struttura proteica. E poi la facile lavorabilità: una farina versatile, che assorbe bene i liquidi e sviluppa un glutine elastico ma più delicato, ideale per impasti soffici e ben lievitati.

A scuola di pane con l’antico grano khorasan a marchio Kamut

Pani appena sfornati

Il sapore dolce e leggermente nocciolato dona al pane un carattere distintivo, mentre la mollica, dorata e morbida, è racchiusa in una crosta fragrante e croccante. Il pane con grano a marchio Kamut, lievitato con pasta madre, sviluppa un più basso indice glicemico ed è più ricco in componenti antinfiammatori. Per il microbiota intestinale si rivela una notevole fonte di benefici.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pane Longoni Kamut marchio grano farina khorasan biscotti torte pizza focacce pane prodotti da forno masterclass digeribilita valori nutrizionali benessere gusto salute benefici coltivazione bio Davide Longoni Emanuela Simonetti Bob Quinn
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Cirio Conserve Italia
Foddlab
Consorzio Asti DOCG
Sogemi
Cirio Conserve Italia
Foddlab
Consorzio Asti DOCG
Sogemi
Rcr
Bord Bia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 