A scuola di pane con l’antico grano khorasan a marchio Kamut

Facciamo subito chiarezza, mettendo nero su bianco. Kamut non è una farina, ma un marchio registrato che viene utilizzato per contraddistinguere e commercializzare una specifica antica varietà di grano khorasan, coltivata solo con metodi biologici. Questo cereale ha trovato nuova vita nelle pianure del Nord America, dove cresce in condizioni ottimali, conservando il suo gusto autentico e offrendo qualità nutrizionali uniche.

La mollica, dorata e morbida, è racchiusa in una crosta fragrante

Kamut, nel 2026 si celebrano i 40 anni della rinascita

Una riscoperta, che nel 2026 festeggerà i 40 anni, che si deve all’imprenditore agricolo statunitense Bob Quinn, che ha fondato nel Montana l’azienda Kamut. Questo marchio rappresenta quindi una garanzia di alta qualità dell’antico grano khorasan, mai ibridato, né modificato e non-ogm, sempre coltivato secondo il metodo biologico. Ampia inoltre la versatilità in cucina, sia sul fronte dolce sia su quello salato. Dai biscotti alle torte, dalla pizza alle focacce, al pane.

Emanuela Simonetti illustra il valore aggiunto del marchio Kamut

Entrando nel merito, a Milano, presso il Circolino del Pane by Davide Longoni, si è svolta una masterclass dedicata alla panificazione. Presente Emanuela Simonetti, biologa e Scientific director di Kamut Enterprises of Europe. «L’uso del marchio Kamut lungo la filiera è da sempre concesso con una licenza gratuita – ha spiegato - Oggi sono 9 gli importatori italiani autorizzati che forniscono circa mille aziende sul territorio nazionale. Sul mercato alimentare sono presenti più di mille tipologie di prodotti con grano a marchio Kamut, dei quali più del 50% è made in Italy».

Kamut, ricchezza nutrizionale e digeribilità

Numerosi gli elementi di valore aggiunto rappresentati dalla farina di grano a marchio Kamut. In primo luogo la ricchezza nutrizionale; contribuisce al benessere quotidiano, in quanto fonte di proteine, fibre, vitamine (B1 e B3) e minerali come magnesio, zinco e selenio. Secondo aspetto di rilievo la maggiore digeribilità del grano, più tollerato rispetto a quelli moderni, grazie alla particolare struttura proteica. E poi la facile lavorabilità: una farina versatile, che assorbe bene i liquidi e sviluppa un glutine elastico ma più delicato, ideale per impasti soffici e ben lievitati.

Pani appena sfornati

Il sapore dolce e leggermente nocciolato dona al pane un carattere distintivo, mentre la mollica, dorata e morbida, è racchiusa in una crosta fragrante e croccante. Il pane con grano a marchio Kamut, lievitato con pasta madre, sviluppa un più basso indice glicemico ed è più ricco in componenti antinfiammatori. Per il microbiota intestinale si rivela una notevole fonte di benefici.