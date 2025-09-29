EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Il mulino di famiglia che da 70 anni profuma le campagne bresciane

Settant’anni di forno acceso e mani in pasta: nel Bresciano il Panificio Zucchi ha festeggiato il suo anniversario tra amici e comunità, custode di un sapere che unisce mulino, campi e laboratorio artigiano

di Renato Andreolassi
 
29 settembre 2025 | 10:50

Un mulino, quattro fratelli: Damiano, Fabrizio, Graziano, Matteo e la mamma Angela (a lei spetta sempre l'ultima parola su tutto): questi gli ingredienti che rendono il Panificio Zucchi uno dei più gloriosi e prestigiosi d'Italia. Un modello, più unico che raro, di impresa familiare tra filiera interna e prodotti di eccellenza. Piccolo, piccolissimo, semi-nascosto a Ciliverghe - cieli aperti - frazione del comune di Mazzano, nel Bresciano, ha festeggiato i 70 anni di vita, essendo stato fondato nel 1955 dal bisnonno Angelo e continuato poi, con un ideale testimone, dal padre Luigi.

Il mulino di famiglia che da 70 anni profuma le campagne bresciane

I fratelli Zucchi

Settant’anni di profumo di pane a Ciliverghe

Ed è stata grande festa, una festa popolare con l'invito a vocea brindare a un successo che sta nella bontà, genuinità e qualità dei prodotti da forno. «Pensavamo di trovarci in una decina di persone, e invece eccoci con centinaia di amici. Abbiamo sempre mantenuto alta la qualità - ha detto un super emozionato Damiano nel breve saluto ai moltissimi e imprevisti ospiti radunati in via Conciliazione - grazie a tutta la nostra famiglia, alla “risidura” mamma Angela e ai numerosi collaboratori che ogni giorno lavorano qui nel laboratorio. Per noi è importante mantenere sempre vivo il profumo del pane e saperlo confezionare bene ogni giorno assieme ai grissini, con il frumento coltivato direttamente nella nostra azienda con annesso mulino a pietra».

Il mulino di famiglia che da 70 anni profuma le campagne bresciane

Un momento della festa per i 70 del Panificio Zucchi

Dal 2021 il Panificio Zucchi è infatti un esempio di ciclo produttivo continuo, completo a chilometro zero; uno dei primi panifici agricoli d'Italia, grazie all'attività parallela della cascina Palazzina. Qui il frumento coltivato nei campi di famiglia viene macinato a pochi metri dal negozio, nel mulino di proprietà. Un esempio di tradizione familiare, nel cuore del Paese industriale, premiata a ogni livello: dal Gambero Rosso (Damiano è anche vice presidente di Richmond Italia) alla Regione Lombarda. Una piccola attività, è anche una super pasticceria, capace di far grande l'Italia delle tipicità locali.

Zucchi
Via Conciliazione 19 25080 Mazzano (Bs)
Tel +39 030 262 0291

