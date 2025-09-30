[Tea Tour]: la carbonara shakerata in abbinamento al tè nero al limone con vista Colosseo

Il viaggio del Tea Tour di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, prosegue tra le eccellenze gastronomiche italiane, mettendo in dialogo l’arte dell’infusione con la cucina d’autore. Dopo aver esplorato abbinamenti sorprendenti, la nuova tappa conduce nel cuore di Roma, sulla terrazza del ristorante stellato Aroma, dove la carbonara shakerata dello chef Giuseppe Di Iorio incontra il tè Colazione Romana firmato Ferri dal 1905.

Giuseppe Di Iorio e Albino Ferri

La carbonara shakerata di Giuseppe Di Iorio

Il piatto nasce dagli ingredienti classici della carbonara romana, ma con una tecnica sorprendente. La crema viene preparata nello shaker direttamente davanti al cliente e servita al tavolo. Un gesto tecnico che diventa spettacolo, esaltando il legame tra la cucina e la città eterna.

«Tipico della nostra tradizione culinaria italiana, la carbonara è un grande classico della cucina romana che ha conquistato il mondo. La preparo con rigatoni di Kamut, guanciale di Sauris, parmigiano di 42 mesi e pecorino romano stagionato. La particolarità, per dare l’effetto wow, è lo shaker: la crema viene shakerata e servita al tavolo» racconta Giuseppe Di Iorio.

L’abbinamento con il tè Colazione Romana

A valorizzare la carbonara shakerata, il Tea master Albino Ferri propone la miscela Colazione Romana: un tè nero arricchito con scorze di limone della costiera laziale, foglie di mora dolce, olio ed estratti naturali di limone. Una combinazione che unisce intensità e freschezza, regalando un sorso equilibrato e versatile.

«Abbiamo una parte sapida e grassa data dal guanciale e dalla crema all’uovo. Per questo ho scelto due tè neri estremamente robusti e tannici, provenienti da Assam e Kenya. Per bilanciare, ho aggiunto scorze di limone del litorale laziale: un tocco di freschezza che ripulisce il palato e valorizza il piatto» spiega Albino Ferri.

Perché l’abbinamento funziona

Il tannino del tè nero e la nota agrumata del limone bilanciano la componente cremosa e grassa della carbonara, rendendo il boccone più leggero e pulito. È un dialogo perfetto tra la rotondità del piatto e la vivacità della tazza, che esprime l’essenza di Roma tra gastronomia e infusione.

Preparazione del tè Colazione Romana

Il tè viene preparato con infusione all’inglese, utilizzando 1 g di foglie per 100 ml di acqua oligominerale. La temperatura ideale è di 85°C, con un tempo di estrazione di 3 minuti. Dopo la filtrazione con garza in cotone, la miscela restituisce un aroma intenso e fresco, ideale sia caldo che freddo.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905