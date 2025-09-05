Bonduelle Italia presenta un assetto aziendale rinnovato

Bonduelle Italia ha introdotto un’importante riorganizzazione interna, in linea con il percorso strategico “One Bonduelle”. Il nuovo assetto coinvolge le aree Sell-In e Supply Chain, con l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione dei processi aziendali e rafforzare la competitività sul mercato. Questa trasformazione rappresenta un passo rilevante per consolidare una visione unica e coerente, capace di generare valore per clienti e consumatori in un contesto in continua evoluzione.

La sede di Bonduelle

Obiettivi strategici di crescita

Il progetto si fonda su una visione strutturata che mira alla crescita profittevole in tutte le categorie, orientata a garantire investimenti futuri e sviluppo sostenibile. La centralità del consumatore diventa il punto di riferimento per ogni decisione aziendale, mentre la riorganizzazione interna punta a creare team agili ed efficienti, capaci di rispondere con rapidità ai cambiamenti del mercato. Un altro elemento chiave è la valorizzazione delle persone attraverso percorsi di formazione e crescita professionale, che consentono di consolidare le competenze e sviluppare nuovi talenti. La coerenza di un approccio aziendale unico in tutte le categorie e in tutti i canali permette infine di rafforzare l’identità del marchio e la sua riconoscibilità, garantendo continuità e stabilità in ogni segmento di mercato.

Riorganizzazione della funzione commerciale

La nuova struttura commerciale di Bonduelle Italia ridefinisce l’area retail e out of home, introducendo una visione unificata che integra tutte le categorie di prodotto. Francesco Berri, già Fresh Sales Director Sell-In, ha assunto la responsabilità complessiva del dipartimento come Italy Sales Director Sell-In, includendo anche le linee ambient e surgelati. La funzione commerciale acquisisce così un respiro più ampio, organizzando il business per canali di vendita e garantendo una maggiore sinergia tra i team. Grazie a questa nuova impostazione, l’azienda è in grado di condividere con ciascun cliente una panoramica completa della propria offerta, che viene presentata come un autentico “percorso vegetale”.

Francesco Berri, nuovo Italy Sales Director Sell-In

Parallelamente, Ettore Vacchi, già BELL Retail Sales Director per le divisioni ambient e surgelati, ha intrapreso una nuova esperienza professionale entrando a far parte del team vendite internazionale del Gruppo Bonduelle. La sua esperienza nel mercato italiano diventa così un valore aggiunto a supporto delle strategie commerciali europee.

Ettore Vacchi, BELL Retail Sales Director di Bonduelle

Evoluzione della Supply Chain

La riorganizzazione ha interessato anche la Supply Chain, che acquisisce un ruolo centrale nella nuova visione aziendale. Alejandro Uzquiano, già Supply Chain Director BELL South Europe, è stato nominato Supply Chain Director Italy, con la responsabilità di guidare un modello operativo unificato. L’obiettivo è quello di migliorare l’agilità delle attività e rafforzare il servizio al cliente in modo trasversale, garantendo al tempo stesso la massima efficienza lungo l’intera catena di fornitura.

Alejandro Uzquiano, neo Supply Chain Director Italy di Bonduelle

Questa trasformazione permette inoltre di valorizzare le competenze interne attraverso percorsi di carriera trasversali, capaci di ampliare le opportunità di crescita professionale. La supply chain diventa così un elemento chiave di competitività, in grado di coniugare efficienza, sostenibilità e innovazione tecnologica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici del business.

Verso una leadership sostenibile

La nuova organizzazione conferma l’impegno di Bonduelle Italia nel rafforzare la propria leadership nel settore dei vegetali, con un modello aziendale integrato e coerente. La combinazione di una funzione commerciale unificata e di una supply chain trasversale consente di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei clienti e dei consumatori, creando valore lungo tutta la filiera.

Questa visione, che pone al centro la crescita sostenibile e la salute del pianeta, consolida il ruolo dell’Italia come mercato strategico per il Gruppo Bonduelle. Il percorso One Brand diventa quindi un pilastro fondamentale per affrontare le sfide future, sostenere lo sviluppo internazionale e confermare l’impegno dell’azienda nel promuovere un’alimentazione sempre più ricca di vegetali.