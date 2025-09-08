Roma protagonista della nuova campagna Di Marco dedicata alla pinsa

Secondo i dati Circana relativi al periodo gennaio-luglio 2025, Di Marco ha raggiunto la leadership di mercato a valore nel comparto retail, con una quota del 10,2%. Un risultato che conferma la centralità del brand nel settore della pinsa, categoria nata proprio dall’intuizione di Corrado Di Marco, riconosciuto come pioniere assoluto di questo prodotto.

Le deliziose pinse Di Marco

L’azienda si distingue da sempre per il suo ruolo di apripista, avendo trasformato una ricetta antica in un fenomeno internazionale oggi apprezzato in tutto il mondo. La pinsa Di Marco è stata inoltre riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale del Lazio (PAT), consolidando così la propria autorevolezza anche sul piano istituzionale.

La nuova campagna istituzionale dedicata a Roma

Per celebrare il traguardo raggiunto, Di Marco ha presentato una nuova campagna di comunicazione interamente dedicata al legame tra la pinsa e la capitale. Le immagini evocative richiamano i simboli più celebri di Roma, dal Cupolone ai sette colli, dai Fori imperiali alle piazze più iconiche, creando una narrazione visiva che intreccia storia e gastronomia.

Il claim scelto, “A rendere unica la nostra pinsa è Roma”, esprime in modo diretto l’appartenenza del brand alla città eterna, rafforzando il posizionamento come marchio autenticamente romano.

Autenticità e identità del brand

Il legame con Roma non è soltanto comunicazione, ma un elemento intrinseco alla storia di Di Marco. L’azienda nasce nel cuore del Lazio e continua a produrre la sua pinsa con criteri artigianali, rispettando le regole originarie che hanno dato vita a un prodotto oggi imitato a livello globale.

Corrado Di Marco

L’autenticità della ricetta, basata su ingredienti selezionati e processi produttivi attenti, rappresenta il cuore della crescita aziendale. La pinsa Di Marco è un simbolo di qualità, cultura gastronomica e identità territoriale, in grado di raccontare Roma e la sua tradizione culinaria attraverso un’esperienza di gusto unica.

Crescita costante e visione internazionale

Il raggiungimento della quota record del 10,2% conferma la validità della strategia adottata da Di Marco, che continua a investire in qualità, comunicazione e valorizzazione delle radici. La crescita costante del brand è sostenuta da una visione che punta ai mercati esteri, dove la pinsa è sempre più apprezzata come espressione autentica della cucina italiana.

La nuova campagna marketing della Pinsa Di Marco a tema Roma

Oggi il nome Di Marco è sinonimo di pinsa romana, riconosciuta e richiesta nei locali e nelle case di tutto il mondo. L’azienda rappresenta un ponte tra la cultura culinaria del Lazio e la ristorazione internazionale, mantenendo intatto lo spirito originario che ha dato vita al prodotto.

La pinsa Di Marco: un’eccellenza italiana

Il successo della pinsa Di Marco risiede nella capacità di unire ingredienti selezionati, ricerca costante e forte identità territoriale. Ogni prodotto è il risultato di un equilibrio tra artigianalità e know-how aziendale, una combinazione che ha trasformato la pinsa in un’icona contemporanea della gastronomia italiana.

Con stabilimenti produttivi radicati nel Lazio, Di Marco salvaguarda la propria origine, garantendo al consumatore unprodotto autentico e fedele alla ricetta originale. Un percorso che testimonia la capacità di una realtà italiana di affermarsi come leader internazionale senza perdere il legame con la propria città.