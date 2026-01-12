Nuovo logo, nuova gamma: la trasformazione di Surgital per la ristorazione professionale

Surgital si presenta con una forma nuova che racconta in chiave contemporanea l’alta qualità della pasta fresca italiana. La freschezza è l’elemento distintivo di un percorso evolutivo che parte dal cuore della Food Valley italiana e raggiunge le cucine professionali di tutto il mondo. Il concetto di freschezza definisce il prodotto, originariamente fresco e poi ulteriormente preservato dalla surgelazione, e al contempo rappresenta l’approccio dell’azienda nel pensare, lavorare e comunicare.

Surgital col nuovo logo e una nuova brand identity

Intelligenza Artigianale: equilibrio tra mani e tecnologia

La storia di Surgital continua a fondere artigianalità e tecnologia, attraverso il concetto di Intelligenza Artigianale: le mani insegnano, la tecnologia apprende, la tradizione resta. Dal 1980, i Pastai Surgital mantengono radici solide mentre si confrontano con il futuro, garantendo prodotti autentici e di qualità costante.

Tagliatelle di Surgital

Il nuovo logo sintetizza visivamente questa filosofia: essenziale, distintivo e contemporaneo, comunica rigore e modernità. L’icona nasce dal quadrato di pasta fresca trasformato in garganello (un formato di pasta all'uovo tipica della Romagna, ndr), con linee gialle come le uova e oblique come i solchi tipici del formato, simbolo della tradizione romagnola e di Surgital stessa.

Riorganizzazione della gamma e soluzioni professionali

La nuova immagine si accompagna a una riorganizzazione dell’offerta, pensata per semplificare e valorizzare la gamma dedicata alla ristorazione professionale. Tre brand principali guidano l’evoluzione: Divine Creazioni®, orientata alla ristorazione creativa e ricercata; Pastificio Bacchini®, con soluzioni specializzate tra pasta, sughi e sfoglie per creare piatti completi; e Fiordiprimi®, linea di piatti pronti surgelati in mono e multiporzione, per soddisfare le esigenze della ristorazione veloce. Ogni linea enfatizza freschezza, qualità e funzionalità, garantendo prodotti idonei a contesti professionali diversificati.

Troccoli con ragù di seppia e crema di piselli

Surgital evolve quindi senza perdere la propria voce distintiva, portando ogni giorno in tavola la freschezza autentica della pasta italiana con soluzioni attuali, efficienti e adatte a chef e professionisti del settore Horeca.