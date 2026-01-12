Menu Apri login
Nuovo logo, nuova gamma: la trasformazione di Surgital per la ristorazione professionale

12 gennaio 2026

12 gennaio 2026
 

Surgital si presenta con una forma nuova che racconta in chiave contemporanea l’alta qualità della pasta fresca italiana. La freschezza è l’elemento distintivo di un percorso evolutivo che parte dal cuore della Food Valley italiana e raggiunge le cucine professionali di tutto il mondo. Il concetto di freschezza definisce il prodotto, originariamente fresco e poi ulteriormente preservato dalla surgelazione, e al contempo rappresenta l’approccio dell’azienda nel pensare, lavorare e comunicare.

Surgital col nuovo logo e una nuova brand identity

Intelligenza Artigianale: equilibrio tra mani e tecnologia

La storia di Surgital continua a fondere artigianalità e tecnologia, attraverso il concetto di Intelligenza Artigianale: le mani insegnano, la tecnologia apprende, la tradizione resta. Dal 1980, i Pastai Surgital mantengono radici solide mentre si confrontano con il futuro, garantendo prodotti autentici e di qualità costante.

Tagliatelle di Surgital

Il nuovo logo sintetizza visivamente questa filosofia: essenziale, distintivo e contemporaneo, comunica rigore e modernità. L’icona nasce dal quadrato di pasta fresca trasformato in garganello (un formato di pasta all'uovo tipica della Romagna, ndr), con linee gialle come le uova e oblique come i solchi tipici del formato, simbolo della tradizione romagnola e di Surgital stessa.

Riorganizzazione della gamma e soluzioni professionali

La nuova immagine si accompagna a una riorganizzazione dell’offerta, pensata per semplificare e valorizzare la gamma dedicata alla ristorazione professionale. Tre brand principali guidano l’evoluzione: Divine Creazioni®, orientata alla ristorazione creativa e ricercata; Pastificio Bacchini®, con soluzioni specializzate tra pasta, sughi e sfoglie per creare piatti completi; e Fiordiprimi®, linea di piatti pronti surgelati in mono e multiporzione, per soddisfare le esigenze della ristorazione veloce. Ogni linea enfatizza freschezza, qualità e funzionalità, garantendo prodotti idonei a contesti professionali diversificati.

Troccoli con ragù di seppia e crema di piselli

Surgital evolve quindi senza perdere la propria voce distintiva, portando ogni giorno in tavola la freschezza autentica della pasta italiana con soluzioni attuali, efficienti e adatte a chef e professionisti del settore Horeca.

