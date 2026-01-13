Oltre cinque milioni di forme: produzione ai massimi storici per il Gorgonzola Dop

La produzione di Gorgonzola Dop ha chiuso il 2025 con un nuovo record, superando i 5,4 milioni di forme e confermando una crescita costante nonostante l’aumento dei costi di latte ed energia. Dati produttivi, ruolo dei territori tra Piemonte e Lombardia, andamento delle diverse tipologie, valore economico, export e tutela della Dop raccontano un comparto solido, capace di coniugare tradizione, regole e mercato globale.

La produzione di Gorgonzola Dop chiude il 2025 con 5,42 milioni di forme

Un record che consolida una filiera

La produzione di Gorgonzola Dop ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico: 5.421.517 forme, secondo i dati diffusi dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop. Il risultato ha segnato un incremento del 2,72% rispetto al 2024 e del 4,68% sul 2023, confermando un trend di crescita che dal 2019 mantiene stabilmente la produzione sopra i cinque milioni di forme annue. Sul fronte delle tipologie, la produzione di Gorgonzola Dop piccante ha registrato una flessione del 5,42%, attestandosi a 698.880 forme, pari a circa il 13% del totale, dopo l’incremento marcato del 2024. Rimasta stabile intorno all’1% la quota di Gorgonzola Dop ottenuto da latte biologico, confermando un segmento di nicchia ma consolidato.

Produzione in crescita nonostante i costi

«Abbiamo chiuso il 2025 registrando ancora una volta un’importante crescita nella produzione di Gorgonzola Dop», osserva Antonio Auricchio, presidente del Consorzio, sottolineando come in quindici anni il comparto abbia aumentato i volumi di circa un quarto. Un risultato ottenuto in un contesto complesso, segnato dall’aumento dei costi energetici e dal rincaro del latte, mantenendo come riferimento costante sicurezza e qualità del prodotto. Auricchio richiama anche il confronto internazionale, ricordando come Roquefort e Stilton si fermino rispettivamente intorno ai tre e a un milione di forme l’anno.

Antonio Auricchio, presidente del Consorzio di tutela del Gorgonzola Dop

Il picco produttivo è stato registrato nel gennaio 2025, con una crescita del 5,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. All’interno del territorio consortile, che comprende 15 province tra Piemonte e Lombardia, entrambe le aree crescono, ma è stato il Piemonte a trainare con 3.962.282 forme (+3,66%), mentre la Lombardia ha raggiunto 1.459.235 forme (+0,26%). Il valore alla produzione ha superato i 460 milioni di euro, collocando il Gorgonzola Dop al quinto posto tra i prodotti italiani certificati Dop e Igp. Considerando il consumo finale, il giro d’affari stimato è arrivato a 800 milioni di euro, con esportazioni verso 86 Paesi, a testimonianza di una presenza internazionale ormai strutturata.

Origine, regole e identità Dop

Nato, secondo la tradizione, attorno all’anno Mille nella cittadina di Gorgonzola, il formaggio simbolo degli erborinati è oggi il risultato del lavoro di oltre 400 maestri casari. La Dop impone regole precise: latte vaccino intero pastorizzato proveniente dalla zona d’origine, produzione, stagionatura e confezionamento esclusivamente nel territorio autorizzato. In mancanza anche di una sola di queste condizioni, il prodotto non può essere considerato autentico. Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop, nato a Novara nel 1970, opera senza fini di lucro per garantire il rispetto del disciplinare e la tutela di produttori e consumatori. Oggi coordina 37 aziende di trasformazione e circa 1.800 aziende agricole, in un sistema che lega tradizione casearia, controllo e valorizzazione del territorio.