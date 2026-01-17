Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 17 gennaio 2026  | aggiornato alle 20:26 | 116843 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

Gusto e colore

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

A Sigep 2026 Molino Dallagiovanna presenta Blackery, miscela nera per dolci, pane, pizza e pasta, e mordiQUA Black, base croccante per pizza e focaccia, combinando gusto ed estetica per professionisti dell’arte bianca

di Redazione Italia a Tavola
 
17 gennaio 2026 | 19:02

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

A Sigep 2026 Molino Dallagiovanna presenta Blackery, miscela nera per dolci, pane, pizza e pasta, e mordiQUA Black, base croccante per pizza e focaccia, combinando gusto ed estetica per professionisti dell’arte bianca

di Redazione Italia a Tavola
17 gennaio 2026 | 19:02
 

Indice

Molino Dallagiovanna presenta a Sigep World 2026 in anteprima Blackery, una miscela nera progettata per coniugare gusto, estetica e sostenibilità per l'arte bianca. Sul Palco del Gusto, l’azienda, storico molino con oltre 190 anni di storia, ospita dimostrazioni di esperti internazionali, mostrando applicazioni di dolci, pizza, pane e pasta.

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Lo stand di Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Blackery: miscela speciale per arte bianca

Blackery non è solo una combinazione di ingredienti, ma una miscela selezionata di grani e cacao pregiato certificato Cocoa Horizons, pensata per garantire colore, gusto e performance naturali senza l’aggiunta di coloranti. La miscela è studiata per ridurre sprechi e ottimizzare i tempi di lavorazione, offrendo risultati costanti per laboratori professionali. Disponibile in due versioni, Blackery Debole e Blackery Forte, si adatta a qualsiasi preparazione, dai dolci alla pizza, dal pane alla pasta fresca.

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Blackery, la nuova miscela selezionata di grani e cacao di Molino Dallagiovanna

Applicazioni di Blackery per il pane

Per la panificazione, Blackery Forte consente di ottenere un pane nero intenso, ideale per metodi diretti e indiretti, inclusi biga, poolish e lievito madre. L’impasto è estensibile e altamente idratabile, adattandosi a processi brevi o lunghi. Con Blackery Debole si realizzano grissini e crackers, caratterizzati da aroma di cacao intenso e colore naturale, perfetto per standardizzare la produzione e ridurre gli scarti.

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Il pane realizzato con Blackery Forte

Blackery per pizza e pasta

Blackery Forte semplifica il lavoro dei pizzaioli grazie a una miscela bilanciata, ideale anche per pizze ad alta idratazione. L’impasto risulta stabile, elastico ed estensibile, adattandosi a vari formati: pizza tonda, pala, teglia, padellino o fritta. Miscelata a Blackery Debole, consente tempi di lievitazione più brevi. Per la pasta fresca, Blackery Forte offre ottima estensibilità e struttura, perfetta per laminazione o estrusione, garantendo colore nero brillante e gusto armonico.

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Un panino gourmet realizzato con la miscela Blackery Forte

Blackery per pasticceria

In pasticceria, Blackery Debole è ideale per frolle, paste friabili e masse montate come Pan di Spagna, conferendo sapore di cacao e cioccolato, morbidezza e shelf life elevata. Blackery Forte è perfetta per sfoglia e bignè, assicurando sviluppo regolare, friabilità e stabilità anche dopo congelamento. La miscela si presta anche a grandi e piccoli lievitati, croissant e cornetti, mantenendo fragranza, struttura e gusto deciso.

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Blackery Debole dona sapore di cacao e cioccolato, morbidezza e shelf life elevata, come in questo tortino al cioccolato

mordiQUA Black: base croccante per pizza e focaccia

A Sigep World 2026, Molino Dallagiovanna presenta anche mordiQUA Black, una base croccante realizzata con Blackery per pizza e focaccia. Il prodotto offre colore nero intenso e gusto caratteristico di cacao, da gustare semplice o farcita con ingredienti dolci o salati, aprendo possibilità creative per ristorazione e pizzerie. Durante la fiera, il tecnico Salvatore Polo ha illustrato le potenzialità applicative del prodotto.

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

mordiQUA Black, una base croccante realizzata con Blackery per pizza e focaccia

Nuovi formati e competizioni

In occasione dell’evento, Molino Dallagiovanna lancia anche il formato da 10 kg della linea leDolcissime, pensato per praticità e gestione ottimale. L’azienda proseguirà con Gulfood Dubai dal 26 al 30 gennaio e con la terza edizione di Pastry Bit Competition, in collaborazione con il maestro Leonardo Di Carlo. Le iscrizioni saranno aperte dal 1 febbraio al 31 marzo 2026, per eleggere il “Dallagiovanna Pastry Ambassador”.

Mozzarella di Bufala Campana

I vantaggi di Blackery

La miscela Blackery offre:

  • Colore naturale intenso e uniforme senza coloranti
  • Gusto equilibrato con note di cacao
  • Facilità di lavorazione e tempi ottimizzati
  • Applicabilità per pane, pizza, pasta e pasticceria
  • Disponibilità in due versioni, Debole e Forte, per diverse esigenze di laboratorio

Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

mordiQUA Black offre una base versatile, croccante e creativa per pizze e focacce gourmet

mordiQUA Black completa l’offerta, offrendo una base versatile, croccante e creativa per pizze e focacce gourmet.

Molino Dallagiovanna
Località Pilastro 2, 29010 Gragnano Trebbiense (Pc)
Tel +39 0523 787155

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Molino Dallagiovanna Blackery Sigep World 2026 pasta pizza pane pasticceria cacao mordiQUA professionistiLeonardo Di Carlo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Caviar Giaveri
Bonduelle
Sigep
Cirio Conserve Italia
Caviar Giaveri
Bonduelle
Sigep
Cirio Conserve Italia
Debic
Best Wine Stars

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026