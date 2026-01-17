Blackery e mordiQUA Black: nuove soluzioni Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Molino Dallagiovanna presenta a Sigep World 2026 in anteprima Blackery, una miscela nera progettata per coniugare gusto, estetica e sostenibilità per l'arte bianca. Sul Palco del Gusto, l’azienda, storico molino con oltre 190 anni di storia, ospita dimostrazioni di esperti internazionali, mostrando applicazioni di dolci, pizza, pane e pasta.

Lo stand di Molino Dallagiovanna a Sigep 2026

Blackery: miscela speciale per arte bianca

Blackery non è solo una combinazione di ingredienti, ma una miscela selezionata di grani e cacao pregiato certificato Cocoa Horizons, pensata per garantire colore, gusto e performance naturali senza l’aggiunta di coloranti. La miscela è studiata per ridurre sprechi e ottimizzare i tempi di lavorazione, offrendo risultati costanti per laboratori professionali. Disponibile in due versioni, Blackery Debole e Blackery Forte, si adatta a qualsiasi preparazione, dai dolci alla pizza, dal pane alla pasta fresca.

Blackery, la nuova miscela selezionata di grani e cacao di Molino Dallagiovanna

Applicazioni di Blackery per il pane

Per la panificazione, Blackery Forte consente di ottenere un pane nero intenso, ideale per metodi diretti e indiretti, inclusi biga, poolish e lievito madre. L’impasto è estensibile e altamente idratabile, adattandosi a processi brevi o lunghi. Con Blackery Debole si realizzano grissini e crackers, caratterizzati da aroma di cacao intenso e colore naturale, perfetto per standardizzare la produzione e ridurre gli scarti.

Il pane realizzato con Blackery Forte

Blackery per pizza e pasta

Blackery Forte semplifica il lavoro dei pizzaioli grazie a una miscela bilanciata, ideale anche per pizze ad alta idratazione. L’impasto risulta stabile, elastico ed estensibile, adattandosi a vari formati: pizza tonda, pala, teglia, padellino o fritta. Miscelata a Blackery Debole, consente tempi di lievitazione più brevi. Per la pasta fresca, Blackery Forte offre ottima estensibilità e struttura, perfetta per laminazione o estrusione, garantendo colore nero brillante e gusto armonico.

Un panino gourmet realizzato con la miscela Blackery Forte

Blackery per pasticceria

In pasticceria, Blackery Debole è ideale per frolle, paste friabili e masse montate come Pan di Spagna, conferendo sapore di cacao e cioccolato, morbidezza e shelf life elevata. Blackery Forte è perfetta per sfoglia e bignè, assicurando sviluppo regolare, friabilità e stabilità anche dopo congelamento. La miscela si presta anche a grandi e piccoli lievitati, croissant e cornetti, mantenendo fragranza, struttura e gusto deciso.

Blackery Debole dona sapore di cacao e cioccolato, morbidezza e shelf life elevata, come in questo tortino al cioccolato

mordiQUA Black: base croccante per pizza e focaccia

A Sigep World 2026, Molino Dallagiovanna presenta anche mordiQUA Black, una base croccante realizzata con Blackery per pizza e focaccia. Il prodotto offre colore nero intenso e gusto caratteristico di cacao, da gustare semplice o farcita con ingredienti dolci o salati, aprendo possibilità creative per ristorazione e pizzerie. Durante la fiera, il tecnico Salvatore Polo ha illustrato le potenzialità applicative del prodotto.

mordiQUA Black, una base croccante realizzata con Blackery per pizza e focaccia

Nuovi formati e competizioni

In occasione dell’evento, Molino Dallagiovanna lancia anche il formato da 10 kg della linea leDolcissime, pensato per praticità e gestione ottimale. L’azienda proseguirà con Gulfood Dubai dal 26 al 30 gennaio e con la terza edizione di Pastry Bit Competition, in collaborazione con il maestro Leonardo Di Carlo. Le iscrizioni saranno aperte dal 1 febbraio al 31 marzo 2026, per eleggere il “Dallagiovanna Pastry Ambassador”.

I vantaggi di Blackery

La miscela Blackery offre:

Colore naturale intenso e uniforme senza coloranti

Gusto equilibrato con note di cacao

Facilità di lavorazione e tempi ottimizzati

Applicabilità per pane, pizza, pasta e pasticceria

Disponibilità in due versioni, Debole e Forte, per diverse esigenze di laboratorio

mordiQUA Black offre una base versatile, croccante e creativa per pizze e focacce gourmet

mordiQUA Black completa l’offerta, offrendo una base versatile, croccante e creativa per pizze e focacce gourmet.