Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 19 gennaio 2026  | aggiornato alle 21:51 | 116867 articoli pubblicati

STM
julius meinl
STM

Eurovo

Spray a base d’uovo: la soluzione per dorare senza pennello in pasticceria e in cucina

Gruppo Eurovo lancia un doratore spray a base d’uovo, ideale per dolci e preparazioni salate precotte, senza zuccheri. Il gruppo punta sulla diffusione della cultura dell’uovo e su prodotti con elevata componente di servizio

di Redazione Italia a Tavola
 
19 gennaio 2026 | 17:19

Spray a base d’uovo: la soluzione per dorare senza pennello in pasticceria e in cucina

Gruppo Eurovo lancia un doratore spray a base d’uovo, ideale per dolci e preparazioni salate precotte, senza zuccheri. Il gruppo punta sulla diffusione della cultura dell’uovo e su prodotti con elevata componente di servizio

di Redazione Italia a Tavola
19 gennaio 2026 | 17:19
 

Il Gruppo Eurovo presenta quest’anno una soluzione innovativa per la doratura di prodotti dolci e salati: un doratore spray a base d’uovo unico sul mercato. «I pasticceri e i cuochi sono ancora abituati a usare basi d’uovo con un pennello», spiega Roby Ferrari, Direttore Vendite e Food Service. «Noi offriamo la possibilità di “sprayizzare”, semplificando il processo e senza aggiunta di zuccheri, ideale per tutte le lavorazioni». Questa novità risponde alle esigenze di pasticcerie e laboratori che cercano praticità, precisione e igiene nel trattamento dei prodotti precotti, ottimizzando tempi e risultati estetici.

Spray a base d’uovo: la soluzione per dorare senza pennello in pasticceria e in cucina

Il doratore spray a base d’uovo di Eurovo

Crescita della pasticceria e aumento della domanda di ovoprodotti

Il settore della pasticceria continua a mostrare trend di crescita costanti. «Anche quest’anno la pasticceria continua a crescere e noi ci stiamo strutturando a livello aziendale per rispondere alla richiesta di uova e ovoprodotti che è in continuo aumento», sottolinea Ferrari. Il gruppo si concentra su prodotti con una componente di servizio elevata, pensati per agevolare gli operatori professionali.

Sviluppo sul territorio e partnership strategiche

Il Gruppo Eurovo punta a rafforzare la cultura dell’uovo sui territori attraverso partnership con distributori locali. «C’è tanto da fare e noi vogliamo portare prodotti con una componente di servizio alta», aggiunge Ferrari. L’obiettivo è supportare i professionisti del food con soluzioni efficaci e sicure, consolidando la presenza del marchio nel settore.

Spray a base d’uovo: la soluzione per dorare senza pennello in pasticceria e in cucina

Lo stand di Eurovo a Sigep 2026

Investimenti e prospettive future

Guardando al futuro, Eurovo conferma l’impegno su investimenti e crescita. «Eurovo ha nel Dna l’innovazione ed è lì che vogliamo puntare», conclude Ferrari. Il gruppo mira a sviluppare soluzioni per la pasticceria e la ristorazione che combinino qualità, praticità e sicurezza, rispondendo alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Gruppo Eurovo
Via Enrico de Nicola 13 40026 Imola (Bo)
Tel +39 0542 485111

© Riproduzione riservata STAMPA

 
doratore spray uova e ovoprodotti pasticceria professionale lavorazioni dolciarie lavorazioni salate prodotti senza zuccheri Gruppo Eurovo cultura dell’uovo soluzioni per pasticceria prodotti con servizio
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Molino Grassi
Fontina DOP
Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle
Molino Grassi
Fontina DOP
Dr Schar
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026