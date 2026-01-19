Spray a base d’uovo: la soluzione per dorare senza pennello in pasticceria e in cucina

Il Gruppo Eurovo presenta quest’anno una soluzione innovativa per la doratura di prodotti dolci e salati: un doratore spray a base d’uovo unico sul mercato. «I pasticceri e i cuochi sono ancora abituati a usare basi d’uovo con un pennello», spiega Roby Ferrari, Direttore Vendite e Food Service. «Noi offriamo la possibilità di “sprayizzare”, semplificando il processo e senza aggiunta di zuccheri, ideale per tutte le lavorazioni». Questa novità risponde alle esigenze di pasticcerie e laboratori che cercano praticità, precisione e igiene nel trattamento dei prodotti precotti, ottimizzando tempi e risultati estetici.

Il doratore spray a base d’uovo di Eurovo

Crescita della pasticceria e aumento della domanda di ovoprodotti

Il settore della pasticceria continua a mostrare trend di crescita costanti. «Anche quest’anno la pasticceria continua a crescere e noi ci stiamo strutturando a livello aziendale per rispondere alla richiesta di uova e ovoprodotti che è in continuo aumento», sottolinea Ferrari. Il gruppo si concentra su prodotti con una componente di servizio elevata, pensati per agevolare gli operatori professionali.

Sviluppo sul territorio e partnership strategiche

Il Gruppo Eurovo punta a rafforzare la cultura dell’uovo sui territori attraverso partnership con distributori locali. «C’è tanto da fare e noi vogliamo portare prodotti con una componente di servizio alta», aggiunge Ferrari. L’obiettivo è supportare i professionisti del food con soluzioni efficaci e sicure, consolidando la presenza del marchio nel settore.

Lo stand di Eurovo a Sigep 2026

Investimenti e prospettive future

Guardando al futuro, Eurovo conferma l’impegno su investimenti e crescita. «Eurovo ha nel Dna l’innovazione ed è lì che vogliamo puntare», conclude Ferrari. Il gruppo mira a sviluppare soluzioni per la pasticceria e la ristorazione che combinino qualità, praticità e sicurezza, rispondendo alle esigenze del mercato in continua evoluzione.