Fluffy Jasmine: il cocktail al tè firmato Moebius che sorprende Milano

Il cocktail Fluffy Jasmine nasce dalla collaborazione tra il Tea Master Albino Ferri e il bar manager Giovanni Allario presso Moebius, Milano. Allario definisce Moebius come una vera scatola multiculturale, «una scatola multiculturale in cui abbiamo tante anime e tanta carnassuola», che raccoglie diverse esperienze in un unico spazio. Al piano inferiore si trova il tapa bistrot, aperto sette giorni su sette, pensato per un’esperienza più informale, «più friendly un po’ per tutti e dove si deve ragionare un po’ meno». Al piano superiore, invece, il ristorante gastronomico stellato offre un ambiente intimo con circa 10-12 posti a sedere, mentre il cocktail bar completa l’offerta con oltre 400 etichette di vino, musica live, DJ set e un piccolo angolo dedicato ai vinili, creando un contesto dinamico e originale.

La sala del Moebius di Milano

Fluffy Jasmine: ingredienti e profilo aromatico

Fluffy Jasmine si ispira al Ramos Gin Fizz, reinterpretato in chiave contemporanea. Allario descrive il drink come «un classico rivisto leggermente più moderno, in cui usiamo gin, distillato di lampone, un po’ di crema di mescal, che dà un tocco affumicato, con una punta di sciroppo di agave, a cui aggiungiamo la rotondità della panna e del latte di cocco, un tocco di limone per la freschezza e dell’albume per creare questo bel cappello».

Il Fluffy Jasmine

A completare il cocktail interviene l’infusione a freddo di tè verde al gelsomino, che viene preparata per avere il meno tannino possibile e giocare sulle note alte e floreali del gelsomino, «che va a complementare perfettamente la nota terrosa e affumicata del mescal, ma anche la parte fruttata del distillato di lampone». Il risultato è un cocktail armonico, elegante e aromaticamente complesso, dove mixology e tecnica del tè creano un equilibrio perfetto tra freschezza, morbidezza e delicatezza floreale.

Moebius: esperienza multiculturale e sensoriale

Moebius non è solo un cocktail bar: la combinazione tra ristorante stellato, tapa bistrot e spazio dedicato ai vini e alla musica crea un contesto poliedrico in cui ogni esperienza diventa un piccolo viaggio sensoriale. Dalla cena intima al drink più sofisticato, il locale consente di spaziare tra esperienze diverse senza perdere il filo del gusto e della qualità.

Infusione a freddo e note floreali

L’infusione a freddo del tè al gelsomino rappresenta l’elemento distintivo di Fluffy Jasmine, perché riduce l’amarezza e i tannini, esaltando le note aromatiche più delicate. Questo metodo permette di integrare il tè nel cocktail senza sovrastare gli altri ingredienti e crea un drink equilibrato e originale.

