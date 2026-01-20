Viennoiserie e tronchetto: come stanno cambiando le scelte dei pasticceri

Formazione tecnica, confronto continuo e attenzione ai trend della pasticceria contemporanea sono al centro dell’attività di Debic, brand specializzato in soluzioni a base di burro e grassi tecnici per il mondo professionale. Un impegno che si traduce in un contatto costante con pasticceri, pastry chef e operatori del settore, accompagnati durante l’anno con momenti di aggiornamento mirati e contenuti ad alto valore applicativo.

Lo Swiss roll Debic

«È un appuntamento fisso, un punto fermo per stare vicino ai professionisti e dimostrarlo con la presenza e con tutta la parte formativa», sottolinea Antonio Cuomo, culinary advisor Debic. Un approccio che mette al centro la condivisione delle competenze, elemento chiave per supportare le evoluzioni del mercato.

Formazione mirata sui trend della pasticceria moderna

L’attività formativa si sviluppa attraverso dimostrazioni tecniche focalizzate sui principali ambiti applicativi della pasticceria. «Abbiamo realizzato in media cinque o sei dimostrazioni al giorno, ognuna pensata sui vari trend e soprattutto sulla formazione legata al mondo dei grassi in pasticceria», spiega Cuomo.

L’attenzione si concentra su segmenti oggi particolarmente dinamici come la viennoiserie, la croissanteria, le torte moderne, senza trascurare la banchettistica e le torte classiche. Un percorso che consente ai professionisti di comprendere a fondo il ruolo tecnico delle materie grasse, dalla lavorabilità alla resa finale.

viennoiserie e Swiss roll: i due trend chiave

Tra le tendenze più evidenti emerge con forza la viennoiserie, oggi protagonista nei laboratori artigianali e nelle proposte di alta pasticceria. «Stiamo seguendo e istruendo i professionisti su tutta la parte della viennoiserie, che è molto in trend», afferma Cuomo, evidenziando come la qualità dei grassi sia determinante per ottenere sfogliature regolari e strutture equilibrate.

La viennoiserie

Accanto a questo filone, si afferma lo Swiss roll, conosciuto anche come tronchetto. «È una ricettazione rispolverata che sta trovando molto spazio per la sua versatilità e applicazione», osserva il culinary advisor. Un prodotto trasversale, adatto a interpretazioni classiche e moderne, capace di rispondere alle esigenze di praticità senza rinunciare all’estetica.

Confronto diretto e crescita condivisa

Oltre all’aspetto tecnico, per Debic resta centrale il valore dell’incontro e dello scambio. «È sempre un modo per incontrarsi, confrontarsi e vedere le persone alle quali siamo vicini durante l’anno», conclude Cuomo. Un dialogo continuo che permette di intercettare esigenze reali, affinare le soluzioni e contribuire alla crescita professionale del settore pasticceria.