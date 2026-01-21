A Rimini l’élite internazionale della pasticceria per Le Sinfonie di Agugiaro&Figna

In occasione di Sigep 2026, Agugiaro & Figna Molini ha scelto il Grand Hotel di Rimini come sede della prima convention internazionale dedicata a Le Sinfonie, la gamma di farine premium per la pasticceria professionale. Un appuntamento che ha riunito alcuni tra i più autorevoli pastry chef internazionali, partner e distributori provenienti da tutti i continenti, confermando il ruolo del Gruppo come riferimento globale per l’arte bianca di alta gamma.

Un successo la Convention 2026 di Agugiaro & Figna dedicata alla linea di farine Le Sinfonie

L’evento, intitolato “Sinfonia Mondiale”, ha rappresentato un momento di confronto strategico e culturale, in cui la qualità molitoria italiana si è tradotta in una visione condivisa, capace di dialogare con mercati, stili e tradizioni dolciarie differenti.

Una convention internazionale dedicata alla pasticceria d’eccellenza

La convention ha offerto un’occasione di approfondimento sui valori, sulle prospettive di sviluppo e sulla progettualità legata a Le Sinfonie, un brand concepito per supportare i professionisti della pasticceria con strumenti tecnici affidabili e performanti. La gamma si compone di otto farine specializzate, ciascuna studiata per rispondere alle esigenze di specifiche lavorazioni, garantendo costanza di risultato, affidabilità e precisione: Magistrale, Lievitati, Manitoba, Sottozero, Croissant, Pan di Spagna, Biscotteria e Sfoglia.

Riccardo Agugiaro, Ceo Agugiaro & Figna Molini

L’incontro ha sottolineato come la farina non sia un semplice ingrediente, ma una leva strategica per l’espressione creativa dei pastry chef, capace di incidere su struttura, gusto e ripetibilità delle produzioni, sia in ambito artigianale sia internazionale. «Otto farine, 96 Paesi, un'unica ambizione: essere il punto di riferimento per i professionisti che puntano all'eccellenza», racconta Riccardo Agugiaro, CEO Agugiaro & Figna Molini. «Questa convention riunisce pastry chef, partner e distributori da tutti i continenti che condividono la nostra visione di eccellenza e contribuiscono ogni giorno a consolidare la nostra leadership globale. Sono loro i veri interpreti di Le Sinfonie».

I pastry chef protagonisti e i progetti presentati

Tra gli interventi più attesi, Andrea Tortora, fondatore di AT Pâtissier - Grandi Lievitati d’Autore, ha presentato il progetto “AT - Lab Experience”, un percorso formativo strutturato per clienti e distributori italiani ed esteri di Le Sinfonie, in partenza da febbraio 2026. Un’iniziativa pensata per trasferire competenze tecniche avanzate e favorire una conoscenza approfondita delle farine professionali.

Andrea Tortora, fondatore di AT Pâtissier - Grandi Lievitati d’Autore, assieme a Riccardo Agugiaro

Fabrizio Galla, membro di Relais Desserts e titolare dell’omonima pasticceria piemontese, ha illustrato la partnership tra l’associazione internazionale e Le Sinfonie, focalizzata sulla valorizzazione dell’artigianalità, della qualità delle materie prime e sulla trasmissione del sapere tra maestri pasticceri.

Viennoiserie e visione globale della pasticceria

Figura centrale dell’incontro è stata Antonio Bachour, pluripremiato come World Best Pastry Chef e Global Brand Ambassador di Le Sinfonie, che insieme a Cesar Loranca ha presentato il volume tecnico “The New Era of Viennoiserie”, realizzato in collaborazione con Agugiaro & Figna Molini.

Antonio Bachour, pluripremiato come World Best Pastry Chef e Global Brand Ambassador di Le Sinfonie

Il libro raccoglie 52 ricette e propone un approccio sistematico alla viennoiserie contemporanea, rivolgendosi ai professionisti di tutto il mondo.

David Vidal, Head Chef & Pastry Chef in Svezia presso lo Scandic Laholmen

A completare il quadro internazionale, David Vidal, Head Chef & Pastry Chef in Svezia presso lo Scandic Laholmen, ha condiviso una visione tecnica della pasticceria da ristorazione, mentre Lluís Costa, dalla pasticceria Vallflorida di Barcellona, ha rappresentato un punto di riferimento per i mercati iberofoni e sudamericani, grazie a un approccio riconosciuto nei grandi lievitati e nel cioccolato.

Lluís Costa, dalla pasticceria Vallflorida di Barcellona, pluripremiato per il cioccolato

Il progetto Panettone Italiano e la ricerca sui grandi lievitati

Ampio spazio è stato dedicato al progetto “Panettone Italiano: Metodi a confronto”, uno studio che analizza e codifica i principali sistemi di gestione del lievito madre, sviluppato con il contributo di dieci maestri lievitisti. Attraverso le testimonianze di Ivo Corsini, Aniello di Caprio, Francesco Elmi e Andrea Strabba Tamagnini, è emerso un lavoro che integra rigore scientifico e sensibilità artigianale.

Il progetto Panettone Italiano: Metodi a confronto, uno studio che analizza e codifica i principali sistemi di gestione del lievito madre

La ricerca ha consentito di validare quattro principali metodi di gestione del lievito madre, evidenziando le performance della farina Magistrale nella produzione di grandi lievitati di alta qualità, trasformando la complessità tecnica del panettone in un modello replicabile.

Partnership, formazione e rete internazionale

La convention ha ribadito la centralità della rete distributiva globale di Agugiaro & Figna Molini, con partner attivi in 96 Paesi, e il valore delle collaborazioni con istituzioni di riferimento come Relais Desserts, l’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e il Panettone World Championship.

Claudio Gatti, Presidente dell’Accademia MLM

Sul palco, Claudio Gatti, Presidente dell’Accademia MLM, ha evidenziato l’impegno comune nella tutela del lievito madre vivo, mentre Francesco Elmi ha illustrato il ruolo del Panettone World Championship come piattaforma internazionale di valorizzazione del prodotto.

La formazione emerge come pilastro strategico del Gruppo, attraverso progetti con ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, iniziative per i giovani professionisti come Emergente Pastry e programmi dedicati alla pasticceria da ristorazione.

Agugiaro & Figna Molini: identità, sostenibilità e visione industriale

Con sei secoli di storia e otto generazioni, Agugiaro & Figna Molini rappresenta un punto di riferimento nel settore delle farine professionali. Tre stabilimenti produttivi, tre centri di Ricerca e Sviluppo e oltre 120 milioni di euro investiti in tecnologia delineano un percorso orientato alla qualità e alla specializzazione.

L’azienda è Società Benefit e avviata verso la certificazione B Corp. Il Bosco del Molino, con 18.000 alberi, contribuisce alla compensazione delle emissioni, mentre l’uso esclusivo di energia rinnovabile e di carta FSC conferma l’impegno ambientale.