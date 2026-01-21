Dal dolce al salato: una linea di paste madri per migliorare il gusto degli impasti

Novant’anni di attività segnano un passaggio chiave per Molino Vigevano, brand del Gruppo Lo Conte e realtà specializzata nelle farine e nelle soluzioni per l’arte bianca professionale. Un percorso costruito sull’ascolto dei laboratori, sull’evoluzione delle tecniche di panificazione e su una ricerca costante della qualità, oggi raccontato attraverso nuove proposte dedicate all’out of home.

M Ama® Dolce

M Ama®: paste madri essiccate per impasti dal profilo aromatico riconoscibile

Al centro dell’attuale proposta di Molino Vigevano c’è M Ama®, linea di paste madri in polvere pensata per i professionisti che desiderano elevare il gusto degli impasti in modo naturale, immediato e replicabile. «La linea M Ama® nasce per il professionista dell’out of home che vuole dare più carattere ai propri prodotti senza complicazioni operative», spiega Elena Pulimeno, Product Manager di Molino Vigevano. «Si tratta di paste madri essiccate progettate per intervenire sul profilo aromatico, mantenendo semplicità d’uso e costanza di risultato».

GermeMadre®: il processo brevettato che sprigiona aromi naturali

Elemento distintivo della linea è GermeMadre®, ingrediente esclusivo ottenuto da un processo di fermentazione brevettato. Il cuore del metodo è il grano germinato, fermentato e infuso con botaniche selezionate come malto, agrumi e vaniglia, quindi essiccato per preservare il bouquet aromatico. «GermeMadre® è il cuore della linea», sottolinea Pulimeno. «Deriva da un processo di fermentazione del grano germinato, successivamente infuso con botaniche e delicatamente essiccato per mantenere intatta la complessità aromatica».

Elena Pulimeno, Product Manager di Molino Vigevano

Tre referenze M Ama® per il mondo dolce e salato

La linea M Ama® si compone di tre referenze sviluppate per rispondere alle diverse esigenze dei laboratori professionali, sia nel dolce sia nel salato. M Ama® Dolce è pensata per la pasticceria e i grandi lievitati, con un profilo aromatico rotondo e avvolgente, arricchito da delicate note di agrumi e vaniglia. «È una soluzione dedicata all’arte dolce, capace di dare pienezza e riconoscibilità agli impasti», spiega Elena Pulimeno.

M Ama® Viva

Per il mondo salato, M Ama® Pura si rivolge in particolare a pizzaioli e panificatori che cercano un boost di gusto ispirato alle lunghe lievitazioni, mantenendo equilibrio e pulizia aromatica. Accanto a questa, M Ama® Viva offre una spinta sensoriale più intensa, pensata per chi desidera una caratterizzazione più marcata, senza rinunciare alla tipicità delle fermentazioni prolungate. «M Ama® Viva è studiata per dare una marcia in più al gusto, restando coerente con i codici del pane e della pizza di qualità», aggiunge la Product Manager di Molino Vigevano.

Degustazione comparativa per misurare l’elevazione di gusto

La linea viene presentata attraverso tasting lab guidati, basati su un approccio comparativo. I professionisti sono invitati ad assaggiare lo stesso prodotto realizzato con e senza M Ama®, per percepire in modo diretto l’impatto sul gusto. «Il confronto diretto permette di sentire concretamente l’elevazione di gusto», conclude Pulimeno. «È il modo più efficace per valutare il valore aggiunto della linea».

M Ama® Pura

Con M Ama®, Molino Vigevano rafforza il proprio ruolo di partner tecnico per panificatori, pizzaioli e pasticceri, offrendo strumenti pensati per rispondere alle esigenze attuali del mercato: identità sensoriale, praticità operativa e costanza qualitativa.