 Come Bindi evolve la proposta di pasticceria per la ristorazione

Da oltre ottant’anni il marchio Bindi rappresenta un punto di riferimento nella pasticceria italiana dedicata alla ristorazione. Il percorso iniziato nel 1946 continua a distinguersi per dedizione, attenzione alla qualità e capacità di offrire dessert pensati per supportare quotidianamente le esigenze dei professionisti del settore. Una gamma ampia, costruita sull’eccellenza delle materie prime e su un approccio rigoroso alla produzione, permette di proporre soluzioni affidabili e adatte a contesti diversi, dalla ristorazione classica al servizio veloce. «Portiamo a Sigep una storia iniziata nel 1946, in una piccola pasticceria dietro al Duomo di Milano, che in ottant’anni ha accompagnato l’evoluzione della ristorazione italiana e oggi è presente nei ristoranti di tutto il mondo», racconta Antonio Balestrieri, Brand & Product Manager di Bindi.

La Torta della Nonna, uno dei Grandi Classici Bindi per la ristorazione

I Grandi Classici Bindi: cuore della gamma e simbolo di qualità

I Grandi Classici Bindi costituiscono il nucleo più riconoscibile dell’offerta dell’azienda. Questi dessert, diventati veri capisaldi della pasticceria italiana, racchiudono sapori che hanno attraversato le generazioni mantenendo intatta la loro capacità di emozionare. Prodotti come Millefoglie, Torta della Nonna, Profiterol, Tiramisù, Meringata e Frutti di Bosco rappresentano costanti apprezzate nei menu dei ristoranti grazie alla loro affidabilità e alla loro riconoscibilità. «I Grandi Classici rappresentano l’anima di Bindi: prodotti iconici che hanno fatto la storia della pasticceria italiana e che continuano a parlare al presente, mantenendo intatta la loro riconoscibilità», continua Balestrieri.

Ogni preparazione nasce dal lavoro dei maestri pasticceri Bindi, custodi di un sapere tecnico che unisce creatività, equilibrio delle consistenze e cura minuziosa dei dettagli. Le ricette storiche vengono riproposte con coerenza, rispettando i gusti tradizionali ma mantenendo una flessibilità che consente aggiornamenti costanti, nuovi formati e varianti contemporanee che ampliano le possibilità di servizio.

Tra i Grandi Classici Bindi spicca sicuramente il Profiterol

Pur rimanendo fedeli alla loro identità, i Grandi Classici continuano a rinnovarsi. L’introduzione di monoporzione, rivisitazioni moderne e accenti aromatici attuali permette di rispondere alle nuove tendenze del consumo, offrendo dessert pronti all’uso che garantiscono efficienza e qualità costante. Questo processo evolutivo conferma i Grandi Classici come elementi centrali dell’offerta, prodotti capaci di valorizzare il menu di ogni ristorante mantenendo personalità, equilibrio e un carattere intramontabile.

La novità 2026: il Profiterole di Romano Bindi

Il Profiterole di Romano Bindi rappresenta un vero simbolo della pasticceria italiana, unendo la ricetta originale del fondatore alla capacità di emozionare anche il pubblico moderno. «A Sigep abbiamo presentato il nuovissimo Profiterole di Romano Bindi, realizzato con panna fresca, crema al cioccolato, crema alla nocciola e scaglie di cioccolato», spiega Balestrieri. «Questo dessert mantiene intatta l’iconicità storica, ma si proietta nel futuro grazie a una lavorazione precisa e ingredienti selezionati, rappresentando al meglio l’evoluzione della nostra pasticceria».

Il Profiterole di Romano Bindi

Il prodotto si inserisce nella filosofia Bindi di coniugare tradizione e futuro, diventando un elemento distintivo nei menu della ristorazione, capace di valorizzare impiattamenti eleganti o composizioni più creative. La scelta di proporre il Profiterole con la ricetta originale conferma l’impegno del brand nel trasmettere un patrimonio storico senza rinunciare alla qualità e alla flessibilità richiesta dai ristoratori contemporanei.

Bindi al Sigep: 80 anni di eccellenza e la Collezione 2026

In occasione del Sigep di Rimini, Bindi ha celebrato gli 80 anni presentando uno stand completamente dedicato ai propri dessert iconici e alle novità della Collezione 2026. «Un esempio è la torta Dubai Chocolate, che interpreta una tendenza internazionale attraverso una creazione di alta pasticceria, giocata su contrasti di consistenze, colori e intensità aromatiche», speiga Balestrieri. L’appuntamento è stato un momento strategico per mostrare l’evoluzione dell’azienda e il continuo investimento nella qualità della pasticceria per la ristorazione. La nuova collezione comprende semifreddi, proposte della linea Ispirazione dello Chef, prodotti di pronto servizio e nuove soluzioni di gelateria studiate per ampliare le possibilità di utilizzo in cucina, come commenta Balestrieri: «Con la linea Ispirazione dello Chef offriamo strumenti di alta pasticceria che permettono al ristoratore di costruire un’offerta dessert personalizzata, distintiva e coerente con l’identità del locale».

Il Gran Gelato come protagonista della ristorazione

Tra le proposte presentate, il gelato Bindi assume un ruolo centrale come dessert versatile, adatto a contesti diversi e valorizzato nella sua espressione più autentica. L’obiettivo è definire un prodotto capace di coniugare qualità, equilibrio e creatività, offrendo ai professionisti della ristorazione uno strumento flessibile, facilmente abbinabile ad altre preparazioni e perfetto per impiattamenti eleganti.

Antonio Balestrieri, Brand & Product Manager di Bindi

Il lavoro dei Maestri del Dessert Bindi permette di trasformare gli ingredienti in risultati armoniosi, valorizzando sapori e texture attraverso combinazioni studiate con precisione. Il gelato diventa così un elemento raffinato, iconico e apprezzato da un pubblico trasversale.

Un impiattamento creativo per il Gran Gelato alla Crema di Bindi

Dalla filosofia Bindi è nato il Gran Gelato, una linea ideata per offrire ai ristoratori un prodotto performante, versatile e adatto a molteplici interpretazioni, come sottolinea Balestrieri: «Il gelato per noi è un dessert a tutti gli effetti: con il Gran Gelato Bindi proponiamo un prodotto pensato specificamente per la ristorazione, versatile e adatto a molteplici interpretazioni. Abbiamo presentato nuovi gusti come lime e zenzero, nuove coppe gelato e un rinnovamento completo delle ricette e delle variegature, insieme a un nuovo look più contemporaneo e distintivo». È ideale da servire da solo in impiattamenti eleganti o come degustazione a fine pasto, rivelandosi un’opportunità per ampliare e rendere distintiva l’offerta dessert, con una proposta creativa che lascia il segno. Il Gran Gelato diventa un’opportunità per ampliare e rendere distintiva l’offerta dessert.