Plant-based e senza zuccheri aggiunti: come cambia l’offerta Martini Frozen per l’horeca

La partecipazione a Sigep 2026 è stata per Martini Frozen, brand di Unigrà dedicato ai prodotti da forno dolci e salati surgelati, l’occasione per raccontare il nuovo percorso di ampliamento che punta a consolidare le linee già esistenti, valorizzandone varietà, abbinamenti e coerenza con le richieste del mercato. «Sigep rappresenta per noi il primo momento ufficiale in cui presentiamo tutte le novità dedicate ai canali gelateria, pasticceria e soprattutto Hhoreca», spiega Carlo Oldani, Group Marketing Director di Unigrà.

A Sigep Martini Professional punterà sull'ampliamento dell'offerta bakery

Un approccio che guarda al mondo Horeca e Foodservice, con soluzioni pensate per rispondere a consumatori sempre più attenti al gusto, alla leggerezza e alla diversificazione dell’assortimento. Il brand si sviluppa in marchi e linee dedicate e differenziate per vari canali dedicati ai professionisti, tra cui: Master Martini, Martini Cioccolato, Martini Gelato, Martini Frozen e Martini Food Service.

Linea degli sfogliosi e fagottini: nuove combinazioni di gusto

Tra le novità, prosegue il rafforzamento della linea degli sfogliosi, che è stata ampliata con nuovi abbinamenti di gusto pensati per arricchire l’offerta da banco e ampliare le possibilità di scelta. Parallelamente, la linea dei fagottini ha accolto alcune varianti ispirate alle tendenze attuali, con un’attenzione particolare ai sapori riconoscibili e contemporanei. Tra queste, è stato presente anche un nuovo fagottino dal gusto “Dubai Chocolate”, che intercetta la curiosità verso suggestioni internazionali.

Croissant OraSì: l’estensione della gamma con bevande 100% plant-based

«Abbiamo ampliato in modo significativo la nostra offerta Frozen costruendo una gamma che tiene conto dei nuovi trend, in particolare il plant-based 100% e i prodotti senza zuccheri aggiunti», sottolinea Oldani. In questo senso, si amplia anche la proposta dei croissant OraSì, con l’introduzione di nuove referenze arricchite con le bevande 100% plant-based. «L’estensione della gamma croissant nasce dalla nostra competenza nelle bevande vegetali a brand: abbiamo introdotto due nuove referenze, mandorla e nocciola, pensate per garantire gusto e performance anche nel canale professionale», aggiunge Oldani. Una scelta che risponde alla crescente domanda di prodotti capaci di coniugare qualità, gusto e attenzione a stili alimentari differenti, mantenendo elevate performance in termini di struttura e resa per il canale professionale.

Si amplia anche la proposta dei croissant OraSì

Nuove referenze senza zuccheri aggiunti: leggerezza e piacere

L’offerta dei croissant senza zuccheri aggiunti si è arricchita ulteriormente grazie a nuove farciture studiate per incontrare le esigenze di un consumatore sempre più orientato verso prodotti più leggeri, ma senza rinunciare al piacere. «Alle nuove referenze senza zuccheri aggiunti abbiamo affiancato due farciture, noci e fico e arancia amara, per offrire alternative più leggere senza rinunciare al piacere», precisa Oldani. Una proposta pensata per ampliare le occasioni di consumo e offrire alternative adatte a diversi momenti della giornata.

L’offerta senza zuccheri aggiunti , come quella dei croissant, si arricchisce ulteriormente

Muffin dolci e salati: la nuova gamma con creme spalmabili Master Martini

Ha debuttato una nuova linea di muffin, sia grandi che mini, declinata in versioni dolci e salate. I muffin sono stati proposti in abbinamento alle creme spalmabili Master Martini, creando un dialogo tra impasto e farcitura che punta su versatilità, personalizzazione e appeal visivo, ideali per il banco e per il servizio professionale. «Il ripieno dei muffin è un elemento centrale: come gruppo siamo tra i leader mondiali nelle creme spalmabili e abbiamo trasferito questa competenza in prodotti pensati per essere realmente golosi e versatili», spiega Oldani.

Carlo Oldani, Group Marketing Director di Unigrà

Infine tra le novità più importanti spicca l'arricchimento dell'offerta Martini Frozen con una nuova gamma di dessert surgelati: dalle cheesecake ai grandi classici, dalle monoporzioni alle torte da forno, fino ai semifreddi e alle specialità da carrello «Per le monodosi abbiamo lavorato anche sull’inclusività: l’intera gamma è lactose free e gluten free, rispondendo a una richiesta sempre più diffusa da parte dei consumatori e nel 2026 lanceremo una gamma completamente nuova di dessert Frozen dedicata in modo specifico al canale della ristorazione e dei bar», conclude Oldani.