Brazzale punta su creme multifunzione e filati per pizza: nuove soluzioni per i professionisti

Brazzale, la più antica impresa lattiero casearia italiana, rafforza il proprio impegno a supporto del mondo professionale con un progetto che unisce ricerca scientifica, qualità della materia prima e dialogo costante con pasticceri, panificatori e pizzaioli. Un percorso trasversale che coinvolge pasticceria, panificazione, pizzeria e gelateria, mettendo al centro prodotti progettati per rispondere alle esigenze reali del lavoro quotidiano. Alla base di questo approccio c’è il Brazzale Science Center (BSC), centro di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con l’Università di Milano, che lavora sull’evoluzione tecnologica dei prodotti lattiero-caseari destinati al canale Horeca. «Presentiamo due novità di cui siamo molto orgogliosi, sviluppate con il Brazzale Science Center, un centro scientifico di ricerca e sviluppo realizzato assieme all’Università di Milano all’interno della nostra azienda», sottolinea Roberto Brazzale.

NIC - New Idea Cream di Brazzale

NIC, la crema multifunzione per impasti e farciture

Tra le nuove soluzioni spicca NIC - New Idea Cream, una crema tecnica multifunzione pensata per l’uso professionale in pasticceria, panetteria e pizzeria. La sua composizione lattiero-casearia consente un utilizzo estremamente flessibile: può entrare direttamente negli impasti, migliorarne la struttura, favorire una crescita più regolare e contribuire al profilo aromatico e gustativo del prodotto finale. «NIC migliora la struttura e la crescita degli impasti, conferisce aroma e sapore e svolge anche una funzione elegante grazie alla composizione lattiero caseale», spiega Roberto Brazzale. La multifunzionalità si estende anche alle applicazioni finali, dove la crema può diventare base per topping dolci o salati, fondute e farciture, riducendo la necessità di ingredienti aggiuntivi e semplificando i processi produttivi.

Roberto Brazzale

MO’, il filato per pizza studiato per la cottura

Accanto a NIC arriva MO’!, un filato per pizza ottenuto da una combinazione di formaggi a pasta filata e a pasta dura, sviluppato attraverso un utilizzo mirato del siero di latte. Il risultato è un prodotto progettato per garantire fusione regolare, filatura controllata ed equilibrio in cottura, evitando l’indurimento a fine forno. «MO’! è pensato per fondere in modo regolare, filare in modo controllato e mantenere equilibrio in cottura senza solidificare a fine cottura», evidenzia Roberto Brazzale. Una soluzione che risponde alle richieste dei pizzaioli professionisti, sempre più attenti alla resa tecnica del topping e alla costanza del risultato.

Burri tecnici e materia prima al centro

Il percorso Brazzale comprende anche una gamma articolata di burri professionali, tra cui Burro Fratelli Brazzale, Burro delle Alpi Pro e Burro Aroma. Quest’ultimo si distingue per la micronizzazione degli aromi naturali, che consente una distribuzione omogenea e un impatto tecnico preciso nelle lavorazioni. Tutti i prodotti nascono dalla valorizzazione del latte della Filiera Ecosostenibile Brazzale, elemento chiave per garantire qualità costante, tracciabilità e prestazioni elevate.

Damiano Carrara

Il punto di vista dei professionisti: pasticceria e pizza

Il dialogo con i professionisti trova riscontro nelle applicazioni concrete. Il pastry chef Damiano Carrara, dell’Atelier Damiano Carrara, racconta una creazione che unisce tecnica e materia prima: «Ho preparato una crostatina moderna con un flan di mandarino e salvia, completata con Gran Moravia grattugiato come neve finissima. La frolla è realizzata con burro Fratelli Brazzale senza lattosio: un dolce elegante, dolce e leggermente sapido».

Ciccio Vitiello

Dal mondo pizza arriva il contributo di Ciccio Vitiello, della pizzeria Cambia-Menti e Vanvitelli: «Abbiamo creato un panificato con il 10% di crema latte Fratelli Brazzale e il 5% di burro superiore. La forza di questo prodotto è la multifunzione: entra nell’impasto per struttura e aromi e può diventare anche un topping, dolce o salato». Un esempio concreto di come i prodotti Brazzale possano trasformarsi in ingrediente, base di fonduta o finitura finale, ampliando le possibilità creative senza compromettere la stabilità del prodotto.

Un modello condiviso per il canale Horeca

Il progetto Brazzale si configura come un modello condiviso, fondato sulla ricerca delle migliori materie prime e su un confronto continuo con chi opera ogni giorno nei laboratori e nei forni. Un approccio che rafforza il ruolo dell’azienda come partner tecnico per il foodservice, capace di affiancare i professionisti con soluzioni affidabili, versatili e orientate alla qualità.