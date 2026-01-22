Il San Valentino di Pariani: una torta in quattro gusti per chi non sa scegliere

Per San Valentino 2026, Pasticceria Pariani Ferno 1953 propone La Scelta, una torta pensata per chi desidera vivere un’esperienza di degustazione completa. Questo dolce si distingue per la combinazione di due metà differenti, ciascuna con il proprio gusto unico, che convivono armoniosamente nello stesso dolce.
La Scelta: un dolce di San Valentino con due gusti in un’unica creazione.
Struttura e ingredienti di qualità
La torta è caratterizzata da basi morbide, farciture equilibrate, inserti croccanti e glasse rifinite con cura artigianale. Ogni elemento è realizzato nel laboratorio Pariani Ferno 1953, utilizzando materie prime selezionate e rispettando i tempi di lavorazione per garantire qualità e gusto autentico.
Fondata nel 1953 a Ferno (Va), Pariani è una storica pasticceria artigianale lombarda, riconosciuta per l’eccellenza dei suoi dolci e per una tradizione tramandata da tre generazioni. Nel 2025 ha avviato un percorso di crescita integrando le pasticcerie del Gruppo Godo, ampliando la rete e rafforzando la propria identità. Guidata dal Titolare e Ceo Stefano D’Onofrio, l’azienda cresce con un modello etico e autofinanziato, mantenendo al centro qualità, autenticità e sostenibilità. Il laboratorio è diretto dal Maestro Giovanni Pariani, specialista dei lievitati artigianali, mentre la divisione gelateria è affidata al giovane gelatiere Luca Aspesani, tra i talenti più promettenti del settore. Insieme, portano avanti un progetto che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di diffondere nel mondo l’eccellenza della pasticceria e gelateria italiana senza compromessi.
Quattro combinazioni di sapori
Le possibilità di scelta dei gusti includono:
-
Cioccolato fondente: intenso e strutturato, con cremoso al 70% e note di cacao e mandorla.
-
Pistacchio: morbido e avvolgente, con cremoso al pistacchio puro e inserto pralinato.
-
Lampone: fresco e leggermente acidulo, bilanciato da vaniglia, mandorla e croccante caramellato.
-
Cioccolato al latte: rotondo e delicato, arricchito da nocciola e pralinato chiaro.
Queste combinazioni permettono di vivere più esperienze di gusto in un’unica creazione, ideale da condividere.
Disponibilità limitata
La Scelta sarà disponibile esclusivamente in edizione limitata per San Valentino presso le pasticcerie Pariani Ferno 1953, offrendo un dolce che valorizza equilibrio, varietà e piacere della condivisione.
Via Oberdan, 84 21010 Ferno (Va)