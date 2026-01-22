Il San Valentino di Pariani: una torta in quattro gusti per chi non sa scegliere

Fondata nel 1953 a Ferno (Va), Pariani è una storica pasticceria artigianale lombarda, riconosciuta per l’eccellenza dei suoi dolci e per una tradizione tramandata da tre generazioni. Nel 2025 ha avviato un percorso di crescita integrando le pasticcerie del Gruppo Godo, ampliando la rete e rafforzando la propria identità. Guidata dal Titolare e Ceo Stefano D’Onofrio, l’azienda cresce con un modello etico e autofinanziato, mantenendo al centro qualità, autenticità e sostenibilità. Il laboratorio è diretto dal Maestro Giovanni Pariani, specialista dei lievitati artigianali, mentre la divisione gelateria è affidata al giovane gelatiere Luca Aspesani, tra i talenti più promettenti del settore. Insieme, portano avanti un progetto che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di diffondere nel mondo l’eccellenza della pasticceria e gelateria italiana senza compromessi.



