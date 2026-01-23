Padorè: la base pronta per pizza al padellino che si può conservare fuori dal frigo

Menù, storica azienda modenese specializzata in specialità alimentari per il foodservice, amplia il proprio catalogo con Padorè, la nuova base per pizza al padellino studiata per rispondere alle esigenze delle cucine professionali contemporanee. Un prodotto che intercetta uno dei format più richiesti dal mercato, offrendo praticità e libertà di personalizzazione.

Padorè in versione gourmet, ideale per proposte creative e servizio in condivisione

Pizza al padellino: un formato sempre più richiesto nei menu professionali

Nata a Torino e oggi diffusa in tutta Italia, la pizza al padellino si distingue per la sua struttura: croccante all’esterno, soffice all’interno, con un bordo alto e ben alveolato. Padorè interpreta questo stile attraverso una base precotta artigianale, stesa a mano, realizzata con lievito madre e completata da un filo di olio extravergine d’oliva, per garantire standard qualitativi costanti e risultati affidabili in ogni servizio.

Base pizza precotta con lievito madre: qualità costante e facilità d’uso

Pensata per ottimizzare tempi e processi, Padorè è pronta all’uso e consente una preparazione rapida senza rinunciare alla resa finale. «Padorè è una base estremamente pratica e veloce, pensata per un nuovo modo di servire la pizza, anche in condivisione o per aperitivi», sottolinea Michele Leonardi, responsabile commerciale e marketing di Menù.

Base per pizza al padellino Padorè: croccante fuori e soffice dentro

Uno degli elementi che la distingue è la conservazione a temperatura ambiente, che elimina la necessità di refrigerazione e semplifica la gestione a scaffale. «È un prodotto che non richiede catena del freddo, facile da preparare e da cuocere sia in forno ventilato sia statico», aggiunge Leonardi.

Una base pizza, molte applicazioni: pizzeria, bistrot, street food e catering

La versatilità di Padorè la rende adatta a diversi format della ristorazione professionale: pizzerie, bistrot, ristorazione veloce, catering e street food. Bastano pochi minuti di cottura in forno ventilato per ottenere una base croccante e pronta per essere completata con le referenze Menù, dalle basi pomodoro alle verdure, dai prodotti ittici a pesti, creme e grancreme. «È una base altamente personalizzabile, capace di adattarsi alle proposte culinarie di ogni operatore», evidenzia Leonardi.

Michele Leonardi, responsabile commerciale e marketing di Menù

Come utilizzare Padorè: idee di servizio per il menu

Con Padorè è possibile realizzare diverse tipologie di pizza al padellino:

Pizze gourmet : tostare la base spennellata d’olio a 250°C per 5-6 minuti , tagliare in spicchi e completare con farciture creative.

Pizze classiche : farcire e cuocere a 180-200°C per 8-10 minuti per un servizio rapido ed efficiente.

Pizze bianche : senza pomodoro, ideali per proposte leggere e contemporanee.

Pizze farcite: la base può essere tagliata e riempita, perfetta per la condivisione o per il consumo informale.

Una soluzione funzionale per ampliare l’offerta pizza

Grazie a rapidità di preparazione, qualità costante e massima flessibilità, Padorè consente ai professionisti di ampliare il menu con una proposta riconoscibile e facilmente adattabile ai diversi momenti di consumo. Una base pensata per supportare la creatività in cucina e rispondere alle richieste di un pubblico sempre più attento a formati pratici e condivisibili.