Coni gluten free e confezioni in bambù e polpa di canna da zucchero: la rivoluzione del gelato

Minetti 1980 è un’azienda di distribuzione specializzata che fa parte di un gruppo di imprese italiane, a conduzione famigliare, attive nei comparti del food e packaging per alimenti, con un’organizzazione che coordina marchi e competenze verticali. guida delle aziende ci sono Aurora Minetti e Diego Zanoli: insieme portano avanti una strategia orientata all’evoluzione dell’offerta e all’ascolto del mercato professionale. All’interno del gruppo operano Ostificio Prealpino, realtà storica realtà storica nata nel 1938 dedicata alla produzione di coni, cialde e semilavorati per gelato e Domogel, brand focalizzato su soluzioni per l’asporto e il consumo fuori casa, con un’attenzione costante alla funzionalità dei prodotti e alla loro resa nel servizio quotidiano.

La termoscatola in cartone di Domogel 1/3 La termoscatola in polpa di bambù 2/3 I coni e cialde senza glutine di Ostificio Prealpino 3/3 Previous Next

Coni e cialde senza glutine: un progetto costruito nel tempo

Tra i progetti più significativi sviluppati recentemente da Ostificio Prealpino rientra l’avvio della produzione di coni e cialde senza glutine, una risposta concreta a una domanda crescente da parte delle gelaterie. «È una novità a cui tengo moltissimo - affermano Aurora Minetti e Diego Zanoli - perché nasce da richieste che arrivavano da anni. Non è un lavoro iniziato recentemente: ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato, abbiamo inciampato, fino ad arrivare oggi a presentare finalmente le nostre linee di coni e cialde senza glutine». Un percorso che ha richiesto tempo, test e aggiustamenti, con l’obiettivo di offrire un prodotto capace di rispondere alle esigenze tecniche della gelateria professionale, mantenendo qualità, stabilità e performance coerenti con le aspettative del mercato.

Domogel e il packaging per l’asporto: forme, materiali e funzionalità

Sul fronte del packaging per il food service, Domogel prosegue un lavoro di ricerca che si muove su più livelli. «Domogel nasce come azienda specializzata nel produrre articoli che escono dall’ordinario - spiega Minetti - con forme da sempre particolarmente eccentriche, ma funzionali». Accanto allo studio delle forme, l’attenzione si è concentrata sulla ricerca di materiali innovativi e sostenibili, con lo sviluppo ad esempio di una termoscatola completamente in cartone, frutto di competenze cartotecniche applicate alle esigenze dell’asporto. Il lavoro non si ferma qui: «Abbiamo lavorato anche con la polpa di canna da zucchero, con l’obiettivo di garantire una funzionalità in grado di soddisfare le stesse caratteristiche delle classiche termoscatole in polistirolo». Un’ulteriore area di sviluppo riguarda l’impiego di materiali pensati per dividere e valorizzare i prodotti, migliorandone la presentazione e l’esperienza di consumo.

Aurora Minetti e Diego Zanoli

Il valore delle relazioni nel sistema food italiano

Accanto allo sviluppo dei prodotti, Minetti 1980 riconosce il ruolo centrale alle relazioni professionali che trovano nelle principali fiere di settore, come Sigep, un momento privilegiato di confronto e scambio. «La presenza in una fiera significa certamente esporre dei prodotti, ma attorno a quei prodotti ci sono storie e territori e, soprattutto, persone in grado di raccontarli - sottolinea Aurora Minetti. - Quello che sta emergendo, non solo in questa occasione ma in molte fiere che sto attraversando, è l’importanza di costruire e mantenere le relazioni. Esiste un sottobosco inedito, fatto di conoscenze, riconoscenze e incontri inattesi, da cui nascono business e nuove opportunità. È un valore da preservare e valorizzare sempre di più, perché farà la differenza tra il nostro modo di essere italiani e quello degli altri». Secondo l’azienda, la capacità di costruire relazioni autentiche rappresenta un elemento distintivo del sistema italiano, destinato a fare la differenza nel confronto con altri modelli produttivi.