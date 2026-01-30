Evo sotto attacco: arrivati in Italia oltre 500 milioni di chili di olio straniero

Nel corso del 2025 più di 500 milioni di chili di olio d’oliva hanno oltrepassato le frontiere italiane, incidendo sui prezzi dell’extravergine nazionale e alimentando pratiche non trasparenti. Coldiretti evidenzia come l’arrivo massiccio di olio estero abbia generato una pressione sistematica al ribasso sulle quotazioni, penalizzando soprattutto gli olivicoltori italiani, costretti spesso a vendere sotto i costi di produzione. «Il fenomeno riguarda anche prodotti provenienti da Paesi come la Tunisia, con un aumento del 40% nei primi dieci mesi del 2025 e un prezzo medio di circa 3,5 euro al chilo», spiegano i rappresentanti della federazione agricola. Questo tipo di approvvigionamento a basso costo favorisce mercati opachi e, secondo Coldiretti, lascia spazio a veri e propri trafficanti di olio e a pratiche illegali.

Mobilitazione e iniziative per la difesa dell’extravergine

A Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, Coldiretti ha riunito oltre 3.000 agricoltori in un incontro dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane, con tappe precedenti a Torino, Milano e Padova che hanno coinvolto complessivamente 20.000 soci. All’iniziativa hanno partecipato il presidente Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri.

Le eccellenze dell'olio evo esposte da Coldiretti

In collaborazione con Unaprol è stata allestita la mostra «L’attacco all’olio Made in Italy», volta a documentare frodi e sofisticazioni. Dall’arrivo incontrollato di prodotto extra Ue alle sofisticazioni più gravi, come l’olio di semi colorato e venduto come extravergine, emerge la necessità di rafforzare i controlli per tutelare la filiera e i consumatori.

Etichette, trasparenza e informazione al consumatore

Un altro nodo riguarda le etichette: la dicitura «Confezionato in Italia» è spesso in evidenza, mentre l’origine reale del prodotto resta relegata a caratteri minimi. Secondo Coldiretti è fondamentale informare i consumatori sulle differenze tra olio extravergine di qualità e oli generici ottenuti con processi industriali di rettifica e deacidificazione, che ne alterano caratteristiche organolettiche e naturalità. Le risorse della Pac destinate a sostegno dell’olivicoltura italiana potrebbero contribuire a incrementare la produzione e a valorizzare le eccellenze nazionali, promuovendo trasparenza e qualità.

Nocciole italiane sotto pressione

Le dinamiche che riguardano l’olio interessano anche altri prodotti strategici come le nocciole. L’obbligo di indicazione dell’origine per quelle sgusciate, introdotto lo scorso anno grazie a Coldiretti, rappresenta un passo verso maggiore trasparenza, ma restano zone grigie per le nocciole trasformate in prodotti alimentari. La campagna 2025 ha registrato un calo produttivo fino all’80% in alcune aree, accompagnato da un aumento delle importazioni straniere, in particolare dalla Turchia, Paese sotto osservazione per residui di aflatossine e condizioni dei lavoratori.

Controlli, regolamentazione e sostenibilità

Secondo la federazione agricola, oggi solo il 3% dei prodotti alimentari extra Ue viene sottoposto a verifiche. Coldiretti chiede quindi più controlli alle frontiere, l’obbligo di indicazione dell’origine su tutti gli alimenti in commercio nell’Unione Europea e la revisione della normativa che consente di “italianizzare” prodotti stranieri con trasformazioni minime. Queste azioni sono considerate centrali per difendere il made in Italy e garantire sostenibilità economica agli agricoltori.