Molino Spadoni porta i fan nella cucina di MasterChef: concorso e premi imperdibili

La nuova edizione di MasterChef Italia, il talent culinario Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è ufficialmente iniziata. Anche quest’anno Molino Spadoni, specialista delle farine dal 1921, si conferma sponsor ufficiale grazie alla collaborazione con Sky Brand Solutions, offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel mondo della cucina con un premio speciale.

Alcune delle farine Molino Spadoni protagoniste del concorso con MasterChef Italia

Masterclass unica con i giudici di MasterChef

Il concorso “Diventa Chef per un giorno” mette in palio 5 posti per una Masterclass esclusiva con un giudice di MasterChef Italia. I partecipanti potranno cucinare insieme a uno dei membri della giuria, seguendo una lezione intensiva, a cui farà seguito un aperitivo e un momento meet&greet. La location scelta è l’iconica cucina del programma, teatro delle sfide tra aspiranti chef, trasmesse tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand.

Premi “instant win” e kit esclusivi

Ogni giorno sarà assegnato un premio instant win: un kit contenente la farina “Chella llà” tipo “0”, approvata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, ideale per preparare a casa la pizza tradizionale napoletana. Il kit include anche un mattarello e un grembiule brandizzati Molino Spadoni e MasterChef Italia, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

Il claim del concorso e i premi dell'Instant win

Partecipazione semplice e estrazione finale

Per partecipare al concorso, aperto fino al prossimo 3 marzo 2026, basta acquistare una delle 23 farine Molino Spadoni aderenti (per pane, pasta, pizza o dolci), registrare i dati dello scontrino parlante sul sito vinciconmolinospadoni.it e scoprire subito se si è vinto un instant win. Chi non vincerà accederà automaticamente all’estrazione finale del 5 marzo, che assegnerà la Masterclass esclusiva, comprensiva di soggiorno di una notte a Milano e viaggio A/R in treno o aereo dalla stazione o aeroporto più vicino.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera mettere alla prova le proprie abilità culinarie, vivere una sfida appassionante e diventare protagonista per un giorno nella cucina più famosa d’Italia.