Dalle farm irlandesi alla tavola: il valore della formazione del Certified Irish Angus

In Irlanda, le farm a conduzione familiare rappresentano il cuore pulsante dell’allevamento di carne di manzo. Il sapere agricolo tramandato di generazione in generazione viene custodito con attenzione e valorizzato con passione dai giovani che entrano nel settore. Questa continuità garantisce pratiche responsabili e un forte legame con la terra e il benessere animale.

Certified Irish Angus (Cia) si impegna a promuovere la qualità e la sostenibilità della carne Angus irlandese

Il Certified Irish Angus (CIA) è il gruppo che meglio rappresenta questo approccio. Nato oltre 25 anni fa, il CIA si impegna a promuovere la qualità e la sostenibilità della carne Angus irlandese. Il gruppo collabora con Bord Bia, ente governativo per la promozione del food & beverage dell’Isola di Smeraldo in Italia, e coinvolge più di 10.000 allevatori, tutti impegnati a rispettare rigorosi standard di tracciabilità e sostenibilità.

Qualità certificata e pascolo naturale

Ciascun capo Angus certificato è monitorato dalla fattoria fino alla tavola, garantendo carne di eccellenza e tracciata lungo l’intera filiera. I bovini pascolano liberamente nei prati irlandesi, nutrendosi di erba e trifogli, elementi fondamentali per conferire alla carne un sapore unico, consistenza tenera e marezzatura ottimale. Questo modello di allevamento rappresenta un equilibrio perfetto tra benessere animale e qualità alimentare, ponendo l’Irlanda come riferimento internazionale nel settore.

Alla base del CIA c’è un profondo rispetto per la tradizione agricola familiare, dove ogni generazione trasmette conoscenze e metodi di allevamento sostenibili ai successori. Questo patrimonio culturale viene integrato con le più moderne pratiche educative e formative rivolte ai giovani.

Angus Schools Competition: formazione e opportunità

Tra le iniziative più significative del CIA spicca l’Angus Schools Competition, un programma educativo che combina competizione e formazione pratica. L’obiettivo è avvicinare gli studenti al mondo agricolo e al metodo Grass Fed, alla base della qualità del manzo Angus irlandese.

L’Angus Schools Competition è un programma educativo per avvicinare gli studenti al metodo Grass Fed, alla base della qualità del manzo Angus irlandese

Ogni anno gruppi di 2-4 studenti realizzano progetti di ricerca su temi legati all’agricoltura sostenibile, genetica bovina, riduzione dell’impatto ambientale delle farm, sicurezza sul lavoro e promozione del settore agroalimentare. I progetti più convincenti vengono selezionati e discussi davanti a una giuria di esperti. Durante i National Ploughing Championships, evento agricolo di rilievo nazionale, i gruppi finalisti hanno l’opportunità di allevare cinque vitelli Angus per 18 mesi, vivendo un’esperienza formativa immersiva e completa.

Esperienza pratica e gestione completa della filiera

Gli studenti finalisti seguono tutti gli aspetti dell’allevamento: dalla cura e alimentazione dei capi, al benessere animale, fino alla gestione dell’azienda agricola e la vendita, con relativi ricavi. Questo approccio formativo consente di comprendere concretamente la filiera della carne Angus e sensibilizza sull’importanza delle pratiche sostenibili.

Gli studenti finalisti seguono tutti gli aspetti dell’allevamento: dalla cura e alimentazione dei capi, al benessere animale

Per molti partecipanti, l’esperienza rappresenta una svolta personale e professionale, soprattutto per chi proviene da contesti urbani.

Shauna Jager e la carriera nell’allevamento Angus irlandese

Un esempio significativo è quello di Shauna Jager, Manager presso Bord Bia - Irish Food Board: «Pur non venendo da una famiglia di allevatori, sono cresciuta a contatto con questo mondo e ho sempre amato stare all’aria aperta. Ma la scintilla che ha davvero acceso la mia passione per questo mondo è stata il partecipare, durante la scuola secondaria, alla Angus Schools Competition».

Shauna Jager, Manager presso Bord Bia - Irish Food Board

«Da lì è iniziato tutto - continua la Jager - mi sono laureata in Scienze Agrarie - Food and Agribusiness Management, durante gli studi ho lavorato part-time in aziende agricole e ho trascorso un anno in Nuova Zelanda, vivendo e lavorando in una fattoria di bovini: un’esperienza della quale ho amato ogni istante. Tornata in Irlanda nel 2023, ho preso parte all’International Graduate Programme di Bord Bia, collaborando con il settore delle carni e oggi sono Manager per i settori suinicolo e avicolo. In Irlanda, l’allevamento è parte del nostro patrimonio nazionale e, per me, è molto più di un lavoro: è una passione e uno stile di vita che amo con tutta me stessa». Oggi Shauna, insieme al compagno, gestisce una farm, continuando a promuovere valori fondamentali del CIA: rispetto per la terra, benessere animale e qualità della carne.

Collaborazioni educative e sostenibilità

Il CIA si impegna anche in partnership con realtà educative come l’Airfield Estate, polo per la sostenibilità alimentare a Dundrum, Dublino. Qui, i giovani cittadini possono osservare direttamente la vita dei bovini Angus su 38 acri di Urban Farm, comprendendo i principi di allevamento responsabile e l’importanza di scelte alimentari consapevoli.

I verdi pascoli d'Irlanda

Filiera controllata e carne di qualità

La carne Angus certificata si distingue per qualità superiore e marezzatura ottimale. L’allevamento Grass Fed assicura bovini che pascolano liberamente nei rigogliosi prati dell’isola, nutrendosi di erba e trifogli. Il CIA supervisiona l’intero processo, confermando la sicurezza, la sostenibilità e la qualità della carne irlandese.

La carne Angus certificata si distingue per qualità superiore e marezzatura ottimale

Valore formativo ed economico

Gli allevamenti familiari irlandesi rappresentano un modello sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico. Coinvolgere i giovani nel settore permette di rafforzare il patrimonio agricolo, valorizzare le competenze locali e creare opportunità professionali concrete. La combinazione di formazione pratica, esperienza sul campo e attenzione alla sostenibilità rende il modello del CIA un esempio virtuoso per tutta Europa.

Coinvolgere i giovani nell'allevamento rafforza le competenze e crea opportunità professionali concrete

Un futuro concreto per i giovani

Il Certified Irish Angus dimostra come grazie alle iniziative educative, alla tracciabilità e alla gestione completa della filiera, la carne Angus irlandese rappresenti un prodotto d’eccellenza e una concreta opportunità per i giovani che vogliono entrare nel settore agroalimentare. Il CIA conferma il ruolo dell’Irlanda come riferimento internazionale per un allevamento responsabile e sostenibile.