Come valorizzare una base pizza premium nel menu: l’esempio di Le Preferite

Nel panorama del foodservice professionale, Scrocchiarella® si conferma come una delle basi frozen più riconosciute per pizza in pala, focaccia e sandwich. Preparata con farine selezionate e lievito madre, si distingue per una struttura equilibrata: croccante all’esterno e soffice all’interno, con un’alveolatura regolare che accoglie con armonia farciture di ogni tipo. Al Sigep World 2026 di Rimini, Scrocchiarella® è stata protagonista insieme agli chef del format Le Preferite, confermando la propria versatilità e il valore operativo per artigiani e ristoratori.

La Scrocchiarella® Classica Tonda da 31 cm nell'interpretazione Armonia Gourmet di Alan Grandi

AB Mauri e il lievito madre come fondamento dell’arte bianca

Per AB Mauri, leggerezza, qualità della texture e praticità d’uso rappresentano elementi centrali nello sviluppo di soluzioni pensate per il lavoro quotidiano dei professionisti. Il ricorso al lievito madre non è solo una scelta tecnica, ma un richiamo consapevole alle radici dell’arte bianca, reinterpretate in chiave contemporanea. Tempo, cura e sapere diventano così componenti essenziali di una proposta che consente di ottenere prodotti digeribili, riconoscibili e costanti nel risultato, anche in contesti ad alta intensità di servizio.

Le tre interpretazioni di Scrocchiarella® firmate da Saluzzo, Grandini e fratelli Miccolis

Le Preferite: ispirazioni regionali su base Scrocchiarella®

Il format Le Preferite nasce per offrire agli operatori spunti concreti su come interpretare Scrocchiarella® attraverso le eccellenze gastronomiche regionali. Al Sigep World 2026, cinque giovani chef hanno dato vita a ricette diverse per stile e territorio, dimostrando come una base tecnica affidabile possa diventare un vero strumento narrativo della cucina italiana. «Scrocchiarella® è libertà. Libertà di inventare, di raccontarsi, di sperimentare. A Sigep, con la loro creatività 5 giovani chef hanno fatto vivere la base Scrocchiarella® con mille sfumature diverse» racconta Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri. «Una testimonianza concreta dei mille volti della cucina italiana».

Le quattro ricette protagoniste di Sigep 2026

Pasquale e Gianluca Miccolis - Corte Pugliese

Pasquale e Gianluca Miccolis, co-titolari della Pizzeria Focacceria Paradiso di Massafra (Ta), hanno scelto una Scrocchiarella® Integrale 55×25 per la ricetta Corte Pugliese. La base integrale valorizza ingredienti fortemente identitari come le cime di rapa, lavorate per ottenere una crema intensa e cromaticamente brillante.

Pasquale e Gianluca Miccolis - Corte Pugliese

La salsiccia zampina, i taralli sbriciolati e il Parmigiano Reggiano trasformato in elemento croccante completano una proposta che esprime equilibrio tra tecnica e memoria gastronomica, con una nota finale di scorza di limone a dare freschezza.

Pasquale e Gianluca Miccolis, co-titolari della Pizzeria Focacceria Paradiso di Massafra (Ta)

«È una base perfetta per esaltare le ricette gastronomiche della cucina del nostro territorio»

Alan Grandini - Armonia Gourmet

Alan Grandini, titolare della Pizzeria Food Factory tra Cremona, Crema e Pizzighettone, ha lavorato su una Scrocchiarella® Classica Tonda da 31 cm. La ricetta Armonia Gourmet nasce da un dialogo tra gorgonzola locale, zucca Delica e polenta di mais Corvino, reinterpretata in chiave scenografica.

Alan Grandini - Armonia Gourmet

L’aggiunta di porcino, polvere di amaretto e germogli di cavolo viola costruisce un piatto stratificato, in cui ogni elemento trova spazio senza sovrapporsi.

Alan Grandini, titolare della Pizzeria Food Factory tra Cremona, Crema e Pizzighettone

«È pratica da utilizzare e ha tutta la qualità di un prodotto artigianale».

Alberto Saluzzo - Avvantaggiata

Per la ricetta Avvantaggiata, Alberto Saluzzo, chef a domicilio per catering ed eventi, ha scelto una Scrocchiarella® Tonda 25 cm Grano Duro. La composizione richiama la tradizione ligure attraverso patate, fagiolini e pesto preparato al mortaio.

Alberto Saluzzo - Avvantaggiata

La crema di stracchino funge da elemento legante, mentre il taglio finale in spicchi rende la proposta adatta anche a contesti di servizio dinamici, mantenendo pulizia e riconoscibilità del gusto.

Alberto Saluzzo, chef a domicilio per catering ed eventi

«Mi agevola nelle preparazioni e mi consente di ottenere sempre un prodotto di qualità eccellente».

Marco Stagi - Oro Bianco 2026

Marco Stagi, chef titolare del Ristorante Metodo di Marne (Bg), ha interpretato i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina con la ricetta Oro Bianco 2026 su base Scrocchiarella® 30×40 Riso Venere®. Il piatto gioca su contrasti cromatici e testurali: crema di ricotta, funghi pioppini, maionese verde e maltodestrina a simulare l’effetto neve.

Marco Stagi - Oro Bianco 2026

Una composizione precisa, che dimostra come la base mantenga struttura e croccantezza anche in lavorazioni complesse.

Marco Stagi, chef titolare del Ristorante Metodo di Marne (Bg)

«Ha una croccantezza straordinaria e un gusto inconfondibile».

Scrocchiarella® online: showcooking e ricette da scoprire

Tutti gli showcooking de “Le Preferite” sono disponibili online sui canali Instagram e LinkedIn ufficiali di AB Mauri, oltre che sul sito web, per permettere ai professionisti del foodservice di scoprire nuove ispirazioni, tecniche e abbinamenti.