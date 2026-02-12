Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 febbraio 2026  | aggiornato alle 19:50 | 117381 articoli pubblicati

Foodservice

Come valorizzare una base pizza premium nel menu: l’esempio di Le Preferite

Scrocchiarella® conferma il proprio ruolo nel foodservice professionale: una base frozen con lievito madre che unisce croccantezza, alveolatura e versatilità. A Sigep World 2026 diventa tela creativa per pizzaioli e chef

di Redazione Italia a Tavola
 
12 febbraio 2026 | 17:33

Nel panorama del foodservice professionale, Scrocchiarella® si conferma come una delle basi frozen più riconosciute per pizza in pala, focaccia e sandwich. Preparata con farine selezionate e lievito madre, si distingue per una struttura equilibrata: croccante all’esterno e soffice all’interno, con un’alveolatura regolare che accoglie con armonia farciture di ogni tipo. Al Sigep World 2026 di Rimini, Scrocchiarella® è stata protagonista insieme agli chef del format Le Preferite, confermando la propria versatilità e il valore operativo per artigiani e ristoratori.

AB Mauri e il lievito madre come fondamento dell’arte bianca

Per AB Mauri, leggerezza, qualità della texture e praticità d’uso rappresentano elementi centrali nello sviluppo di soluzioni pensate per il lavoro quotidiano dei professionisti. Il ricorso al lievito madre non è solo una scelta tecnica, ma un richiamo consapevole alle radici dell’arte bianca, reinterpretate in chiave contemporanea. Tempo, cura e sapere diventano così componenti essenziali di una proposta che consente di ottenere prodotti digeribili, riconoscibili e costanti nel risultato, anche in contesti ad alta intensità di servizio.

Le Preferite: ispirazioni regionali su base Scrocchiarella®

Il format Le Preferite nasce per offrire agli operatori spunti concreti su come interpretare Scrocchiarella® attraverso le eccellenze gastronomiche regionali. Al Sigep World 2026, cinque giovani chef hanno dato vita a ricette diverse per stile e territorio, dimostrando come una base tecnica affidabile possa diventare un vero strumento narrativo della cucina italiana. «Scrocchiarella® è libertà. Libertà di inventare, di raccontarsi, di sperimentare. A Sigep, con la loro creatività 5 giovani chef hanno fatto vivere la base Scrocchiarella® con mille sfumature diverse» racconta Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri. «Una testimonianza concreta dei mille volti della cucina italiana».

Le quattro ricette protagoniste di Sigep 2026

Pasquale e Gianluca Miccolis - Corte Pugliese

Pasquale e Gianluca Miccolis, co-titolari della Pizzeria Focacceria Paradiso di Massafra (Ta), hanno scelto una Scrocchiarella® Integrale 55×25 per la ricetta Corte Pugliese. La base integrale valorizza ingredienti fortemente identitari come le cime di rapa, lavorate per ottenere una crema intensa e cromaticamente brillante.

La salsiccia zampina, i taralli sbriciolati e il Parmigiano Reggiano trasformato in elemento croccante completano una proposta che esprime equilibrio tra tecnica e memoria gastronomica, con una nota finale di scorza di limone a dare freschezza.

«È una base perfetta per esaltare le ricette gastronomiche della cucina del nostro territorio»

Alan Grandini - Armonia Gourmet

Alan Grandini, titolare della Pizzeria Food Factory tra Cremona, Crema e Pizzighettone, ha lavorato su una Scrocchiarella® Classica Tonda da 31 cm. La ricetta Armonia Gourmet nasce da un dialogo tra gorgonzola locale, zucca Delica e polenta di mais Corvino, reinterpretata in chiave scenografica.

L’aggiunta di porcino, polvere di amaretto e germogli di cavolo viola costruisce un piatto stratificato, in cui ogni elemento trova spazio senza sovrapporsi.

«È pratica da utilizzare e ha tutta la qualità di un prodotto artigianale». 

Alberto Saluzzo - Avvantaggiata

Per la ricetta Avvantaggiata, Alberto Saluzzo, chef a domicilio per catering ed eventi, ha scelto una Scrocchiarella® Tonda 25 cm Grano Duro. La composizione richiama la tradizione ligure attraverso patate, fagiolini e pesto preparato al mortaio.

La crema di stracchino funge da elemento legante, mentre il taglio finale in spicchi rende la proposta adatta anche a contesti di servizio dinamici, mantenendo pulizia e riconoscibilità del gusto.

«Mi agevola nelle preparazioni e mi consente di ottenere sempre un prodotto di qualità eccellente».

Marco Stagi - Oro Bianco 2026

Marco Stagi, chef titolare del Ristorante Metodo di Marne (Bg), ha interpretato i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina con la ricetta Oro Bianco 2026 su base Scrocchiarella® 30×40 Riso Venere®. Il piatto gioca su contrasti cromatici e testurali: crema di ricotta, funghi pioppini, maionese verde e maltodestrina a simulare l’effetto neve.

Una composizione precisa, che dimostra come la base mantenga struttura e croccantezza anche in lavorazioni complesse.

«Ha una croccantezza straordinaria e un gusto inconfondibile».

Scrocchiarella® online: showcooking e ricette da scoprire

Tutti gli showcooking de “Le Preferite” sono disponibili online sui canali Instagram e LinkedIn ufficiali di AB Mauri, oltre che sul sito web, per permettere ai professionisti del foodservice di scoprire nuove ispirazioni, tecniche e abbinamenti.

AB MAURI ITALY SPA Società Benefit
Via S. Pietro 19 25033 Cologne (Bg)
Tel +39 030 7058711

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Scrocchiarella base pizza frozen lievito madre pizza in pala AB Mauri foodservice Sigep World 2026 pizzaioli cucina regionale Le PreferiteFrancesca Minutola Pasquale Miccolis Gianluca Miccolis Alan Grandini Alberto Saluzzo Marco Stagi
 
