Dalle acque al mercato: Comavicola porta il pesce premium alle grandi fiere europee

Il 2026 segna un anniversario importante per Comavicola, azienda italiana specializzata nella distribuzione di prodotti ittici surgelati dal 1956. Con una storia lunga sette decadi, Comavicola ha consolidato la propria presenza nei canali Horeca, Gdo, ingrosso e ristorazione etnica, offrendo una gamma di prodotti selezionati e di qualità superiore. Fondata a Milano dalla famiglia Villa e ancora a capitale interamente italiano, l’azienda si distingue per la sua filiera del freddo efficiente, una logistica avanzata e una capacità di rispondere alle esigenze di oltre 2.000 clienti attivi.

Comavicola, leader nella distribuzione di prodotti ittici surgelati, sarà protagonista al prossimo Seafood Expo Global a Barcellona

Per i 70 anni di attività Comavicola ha programmato un ricco calendario di partecipazioni fieristiche internazionali, eventi di networking e momenti dedicati alla condivisione con partner commerciali, chef e operatori del settore food service. Il percorso si apre con la presenza a Seafood Expo Global a Barcellona dal 21 al 23 aprile, vetrina strategica per confrontarsi con i mercati esteri e presentare l’evoluzione dell’offerta dell’azienda in ambito gourmet.

Una solida presenza a eventi e fiere del mercato ittico

Parallelamente alla presenza a Seafood Expo Global, Comavicola parteciperà a importanti appuntamenti come TuttoFood a Milano (11-14 maggio 2026), una delle principali fiere internazionali dell’agroalimentare. In questa occasione, l’azienda presenterà il proprio percorso storico, la qualità delle materie prime e la visione futura, accompagnata da eventi di showcooking, degustazioni e momenti di formazione. Milano sarà anche teatro di serate dedicate al networking con clienti e partner, volte a favorire lo scambio di idee, collaborazioni e approfondimenti sulle nuove tendenze del mercato dei prodotti ittici surgelati.

La sede di Comavicola a Pioltello (Mi)

In estate, l’8 e 9 giugno, le celebrazioni si sposteranno nella sede produttiva di Pioltello, con un festival aziendale dedicato alla valorizzazione delle persone, delle competenze e dell’intera filiera. A chiudere l’anno degli eventi sarà la partecipazione a Conxemar, dal 6 all'8 ottobre 2026 a Vigo, in Spagna, accompagnata da un evento speciale allo storico Palacio de La Oliva della città galiziana, confermando la strategia di unire presenza fieristica e relazioni di qualità.

Posizionamento premium e nuova offerta di prodotti di alta cucina

Oltre a tutti questi eventi, per celebrare il traguardo dei settant’anni, Comavicola ha rafforzato il proprio posizionamento nel segmento premium con l’introduzione di prodotti che rappresentano l’eccellenza del mare italiano e globale. Tra questi spiccano il Tonno Rosso Maguro Shinkai e il Rubino di Sicilia.

Il Tonno Rosso Maguro Shinkai, eccellenza del segmento Premium firmato Comavicola

Il Tonno Rosso Maguro Shinkai è un ingrediente di alta qualità derivato da tonni pescati in libertà nel Mar Mediterraneo, trasferiti in vasche marine a mare aperto dove completano naturalmente la fase di ingrasso con un’alimentazione esclusivamente basata su pesce azzurro. Questa tecnica di affinamento garantisce carni compatte, struttura uniforme e colore intenso, caratteristiche ideali per preparazioni di alto livello come sashimi, tartare o piatti gourmet nei ristoranti di cucina internazionale. La lavorazione specialistica e il congelamento rapido preservano freschezza, qualità e purezza del prodotto, rendendolo perfetto per chef professionisti e cucina d’autore.

Il Rubino di Sicilia, noto anche come gambero rosso di Mazara del Vallo, è riconosciuto a livello mondiale per la sua consistenza setosa, profilo aromatico naturale e sapore dolce. Congelato a bordo subito dopo la cattura, mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche, offrendo un prodotto di livello superiore, ideale per piatti raffinati e fine dining.

Linea Fish Atelier Premium Selection per una cucina professionale

Oltre ai singoli prodotti premium, Comavicola propone la linea Fish Atelier Premium Selection, pensata per rispondere alle esigenze degli chef più esigenti e delle cucine professionali. Questa selezione comprende carpacci, sashimi cut, granseola, astice, ostriche e specialità tecniche, tutte progettate per garantire qualità costante, sicurezza alimentare e praticità operativa.

Pan brioche con Astice Americano della linea Fish Atelier Premium Selection di Comavicola e salsa olandese ai crostacei

I prodotti della linea Fish Atelier nascono da una rigorosa selezione delle migliori materie prime provenienti dai principali mercati di pesca mondiali. L’obiettivo è offrire ingredienti pronti all’uso che consentano agli chef di esprimere la propria creatività culinaria senza compromessi, elevando ogni piatto a un’esperienza gastronomica di alto livello.

Comavicola come partner strategico per Horeca e ristorazione

L’approccio di Comavicola non si limita alla fornitura di prodotti; l’azienda si propone come partner strategico per il settore Horeca, offrendo supporto, consulenza e soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze di chef e ristoratori operanti in diversi contesti culinari.

Comavicola si pone come partner strategico del settore horeca fornendo prodotti ittici di qualità

Attraverso azioni di formazione dedicate, packaging sostenibili e servizi su misura, Comavicola contribuisce a ottimizzare il lavoro nelle cucine professionali e a valorizzare l’utilizzo di ingredienti ittici di alta gamma, con un focus costante su qualità, sicurezza e prestazioni.