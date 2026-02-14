Pasqua 2026: cioccolato e design diventano arte con le prugne della California

Il California Prune Board (CPB) amplia la propria offerta con il Diamond Egg, creazione esclusiva del maître chocolatier Stefano Collomb per la Pasqua 2026. Questo uovo in edizione limitata combina ricerca estetica e sperimentazione di gusto, offrendo un equilibrio raffinato tra dolcezza e intensità grazie a un ripieno cremoso di Prugne della California frullate. La base in cioccolato bianco racchiude la morbidezza delle prugne, mentre la forma a diamante simboleggia preziosità e unicità. Il colore viola intenso, iconico del frutto californiano, ne definisce l’identità visiva, trasformando il prodotto in un vero e proprio oggetto da collezione.

Il maître chocolatier Stefano Collomb col nuovo Diamond Egg realizzato con cioccolato e Prugne della California

Il Diamond Egg sarà disponibile presso la pasticceria-cioccolateria Chocolat di La Thuile (Ao) durante tutto il periodo pasquale 2026 e potrà essere ordinato anche tramite il sito chocolat-collomb.it o telefonicamente al numero 0165 884783. Questa proposta rappresenta una reinterpretazione contemporanea della Pasqua, dove alta pasticceria, design e ingredienti premium dialogano con equilibrio e raffinatezza.

Il Diamond Egg, con ripieno cremoso di Prugne della California frullate e base in cioccolato bianco

CPB e fiere internazionali: promozione delle prugne californiane

Parallelamente, il California Prune Board conferma il suo impegno nella promozione delle Prugne della California partecipando alle principali fiere internazionali food & beverage 2026. L’obiettivo è consolidare il dialogo con buyer, distributori e professionisti del settore, raccontando la qualità premium e la versatilità del prodotto.

Il California Prunes Board ha introdotto per la prima volta in Europa il progetto di realtà virtuale “Scopri la California Difference”

Dopo il successo ad Anuga 2025, dove il Board ha introdotto per la prima volta in Europa il progetto di realtà virtuale “Scopri la California Difference”, i visitatori hanno potuto esplorare in maniera immersiva i frutteti californiani, le pratiche di coltivazione, raccolta e lavorazione delle prugne, oltre ai benefici nutrizionali e alla loro applicazione in cucina. «Le Prugne della California rappresentano uno standard riconosciuto di qualità superiore nel panorama globale. Attraverso strumenti innovativi e presenze mirate alle principali fiere internazionali, intendiamo rafforzare il dialogo con i nostri partner e portare maggiore consapevolezza delle potenzialità di questo ingrediente naturalmente versatile», afferma Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing & Communications del California Prune Board.

Il programma fieristico 2026 si è aperto a gennaio con la partecipazione a Gulfood Dubai, all’interno dello USA Pavilion, dove CPB ha promosso la versatilità e i benefici nutrizionali delle prugne, offrendo l’esperienza di Virtual Reality multilingue. Nei mesi successivi, il Board sarà presente a FOODEX Japan dal 10 al 13 marzo e al Food & Hotel Vietnam Show dal 24 al 26 marzo, rafforzando la propria presenza nei mercati asiatici in forte crescita. Queste iniziative rispondono a un contesto di mercato caratterizzato da crescente interesse per ingredienti naturali, plant-based e con profili nutrizionali distintivi, tendenze sempre più adottate da operatori Horeca e professionisti del food service nei propri menu e proposte gastronomiche.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it