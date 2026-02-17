Quando lo zodiaco finisce sulla confezione: la mozzarella che gioca con i segni

Novità su novità. Nella moderna sede milanese del Gruppo Lactalis, inaugurata a inizio gennaio, è stata presentata l’edizione speciale di Mozzarella Santa Lucia Tris firmata Galbani. Ispirata allo zodiaco è già in commercio e non va a sostituire la classica referenza da sempre nelle case degli italiani.

Mozzarella Santa Lucia Tris con le bustine dedicate ai segni zodiacali

Mozzarella Santa Lucia Tris, in sintonia con i consumatori

«Santa Lucia è sinonimo di convivialità e appartenenza - ha sottolineato Wiebke Klaass, marketing director business Unit Formaggi, Gruppo Lactalis Italia - Con alle spalle una storia lunga oltre 140 anni Galbani è scelta da 20 milioni di famiglie, confermando lo storico slogan “Galbani vuol dire fiducia”. L’iniziativa che presentiamo oggi ci vede ancor più in sintonia con i consumatori. Con l’Edizione Stellare abbiamo voluto raccontarla con un linguaggio leggero, spontaneo e attuale, lavorando sulla veste grafica per rafforzarne la riconoscibilità, senza modificarne l’essenza. Si affianca ai formati classici e unisce tradizione e contemporaneità, valorizzando uno dei prodotti simbolo del brand».

Wiebke Klaass, marketing director business Unit Formaggi Gruppo Lactalis Italia

E in effetti l’edizione speciale Mozzarella Santa Lucia Tris ispirata allo zodiaco è seducente. Attrae. Un viaggio tra gusto e costellazioni. Nel formato 3 x 100 grammi, Galbani Santa Lucia introduce lo zodiaco nel racconto del brand, mantenendo invariata la qualità e la ricetta del prodotto. L’obiettivo è valorizzare una delle referenze più rappresentative della marca attraverso un linguaggio capace di stimolare curiosità e coinvolgimento nel momento del consumo.

La nuova confezione di Mozzarella Santa Lucia Tris

Mozzarella Santa Lucia Tris, i segni zodiacali in chiave food

Sulla confezione l’invito è diretto - “Che segno sei?” - ma la sorpresa è all’interno: ogni pack contiene bustine dedicate a segni zodiacali diversi, che si scoprono solo al momento dell’apertura, con frasi ironiche che reinterpretano le caratteristiche di ciascun segno in chiave food: dalla Vergine, “troppo perfetta per resisterle”, ai Gemelli, “una mozzarella, mille personalità. Tutte buonissime”.

Il racconto di questa edizione è stato accompagnato dall’interpretazione dell’astrologo e divulgatore Simon & The Stars, che ha condiviso una lettura del 2026 - “Energia del primo passo” - come anno di riaccensione ed evoluzione consapevole. In questo parallelismo tra stelle e ingredienti la cucina diventa metafora di ciò che resta punto fermo mentre tutto evolve.

L'astrologo e divulgatore Simon & The Stars

Per interpretare il 2026 nel segno della bontà, Galbani Santa Lucia propone anche due ricette “stellari” che uniscono semplicità, creatività e gusto: Stelle di sfoglia con melanzana al timo e mozzarella Santa Lucia e Caprese gastronomica con salmone fresco all’aneto e cruditè di verdure all’agro. Vogliono esaltare la versatilità della mozzarella, trasformando ingredienti quotidiani in piatti ispirati al cielo e ai suoi simboli.