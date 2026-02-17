Smart, veggie e internazionale: i burger che ridefiniscono il menu 2026

SALOMON FoodWorld® conferma anche nel 2026 la propria leadership nel foodservice europeo, proponendo soluzioni pensate per la ristorazione contemporanea. Con oltre 45 anni di esperienza nel settore, l’azienda presenta tre burger innovativi che rispondono alle esigenze di sostenibilità, efficienza operativa e tendenze globali. La gamma comprende uno Smart Burger ibrido e due patty di tendenza, il Butternut Squash Burger e il Crunchy Kimchi Burger, orientati alla cucina plant-based e internazionale.

Lo Smart Burger di SALOMON FoodWorld®, che integra il 60% di carne bovina con proteine vegetali di alta qualità

Smart Burger: gusto e performance superiore

Lo Smart Burger combina efficienza, sostenibilità e piacere del gusto. La ricetta ibrida integra circa il 60% di carne bovina con proteine vegetali di alta qualità, riducendo il consumo di risorse e l’impronta di CO2e del 35%.

Il prodotto è “smart” sotto tre punti di vista:

Per il ristoratore : prezzo al kg competitivo e fino al 50% di perdita di peso in meno durante la cottura, porzioni stabili e maggiore redditività.

: prezzo al kg competitivo e fino al 50% di perdita di peso in meno durante la cottura, porzioni stabili e maggiore redditività. Per il pianeta : ricetta ibrida con minor impatto ambientale e contenuto di grassi ridotto.

: ricetta ibrida con minor impatto ambientale e contenuto di grassi ridotto. Per l’ospite: gusto pieno di manzo con consumo di carne ridotto.

Butternut Squash Burger: gusto veggie con carattere

Il Butternut Squash Burger valorizza colore, texture e aromi. La base di zucca butternut, dolce e burrosa, si abbina a semi di zucca tostati e riso nero, creando un patty vegano dal morso equilibrato. Spezie orientali completano il profilo aromatico, rendendolo perfetto per burger, bowl creative o sandwich veggie. L’aspetto dorato e la consistenza rustica ma delicata lo rendono ideale per menu moderni.

Il Butternut Squash Burger, a base di zucca butternut

Crunchy Kimchi Burger: gusto internazionale e appeal social

Il Crunchy Kimchi Burger interpreta i trend della cucina asiatica con kimchi e fried rice, avvolti in una panatura rossa croccante. Il risultato è un prodotto dal colore intenso, dal morso deciso e dall’estetica accattivante, perfetto per social media e locali che puntano a rinnovare la propria offerta o attrarre un pubblico giovane e creativo.

Il Crunchy Kimchi Burger interpreta i trend della cucina asiatica con kimchi e fried rice

Burger Salomon 2026: versatilità e performance

La gamma 2026 di SALOMON FoodWorld® coniuga efficienza operativa, risparmio sulle materie prime e piacere gastronomico. Gli Smart Burger e i nuovi patty plant-based offrono soluzioni versatili per menu moderni, aumentando la sostenibilità e l’attrattiva dei locali.