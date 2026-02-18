Dalle Piccole Dolomiti al cocktail zero alcol: l’acqua che fa la differenza

Con una storia che inizia nel 1845, Fonte Margherita rafforza il proprio posizionamento nel mercato delle acque minerali italiane e degli aperitivi analcolici premium, sviluppando un’offerta che integra qualità della materia prima, attenzione al benessere e identità di marca. L’azienda, oggi articolata su tre stabilimenti, amplia la gamma con referenze dedicate al canale Horeca, consolidando la presenza nei mercati nazionali e internazionali.

Le bevande di Fonte Margherita 1845

Mojito Zero e aperitivi analcolici premium: la crescita del segmento nel canale Horeca

Tra le referenze di punta spicca il Mojito Zero, vincitore ai Bar Awards 2025. Si tratta del quinto aperitivo zero alcol della gamma, realizzato esclusivamente con aromi naturali e senza coloranti artificiali. «Il Mojito Zero rappresenta pienamente la nostra strategia: portare nei mercati nazionali e internazionali il mondo degli aperitivi e delle bevande italiane insieme alle nostre acque minerali delle Piccole Dolomiti», ha dichiarato Denis Moro, amministratore delegato.

Il riconoscimento ottenuto conferma un cambiamento nei consumi: l’analcolico diventa una scelta strutturata per il professionista del bar, non più un’alternativa marginale. «Questo premio è un onore, ma soprattutto un punto di partenza per ulteriori sviluppi», ha aggiunto Moro.

Acqua minerale delle Piccole Dolomiti: qualità, basso sodio e stabilità del prodotto

Alla base della linea beverage si trova l’acqua minerale delle Piccole Dolomiti, proveniente da cinque sorgenti situate in territori incontaminati, privi di agricoltura intensiva e insediamenti industriali. «Sono acque di alta quota, con parametri molto interessanti: basso contenuto di sodio ed equilibrio minerale che permettono di costruire bevande gassate e aperitivi analcolici di assoluta qualità», ha spiegato Moro. L’acqua incide non solo sulla piacevolezza immediata della bevuta, ma anche sulla stabilità durante la shelf life, elemento strategico per il canale professionale.

I cocktail zero alcol di Fonte Margherita 1845

Bevande salutistiche per la gastronomia europea: il nuovo posizionamento Horeca

Il percorso di sviluppo prosegue con l’introduzione di una linea di bevande salutistiche dedicate all’Horeca, pensate per intercettare un consumatore attento al benessere senza rinunciare all’esperienza gastronomica. «Nei prossimi mesi lanceremo un nuovo aperitivo zero alcol e una linea di bevande che fanno bene, con un posizionamento specifico per la gastronomia europea e per l’Horeca italiano», ha anticipato l’amministratore delegato. L’obiettivo è presidiare un segmento ancora poco strutturato in Italia, con prodotti coerenti con una visione orientata alla sostenibilità e alla qualità della filiera.

Denis Moro, amministratore delegato di Fonte Margherita

Bottiglia 27,5 cl: design iconico e sostenibilità nel beverage italiano

Elemento distintivo dell’identità aziendale è la bottiglia da 27,5 cl, riconoscibile nel panorama delle bevande premium italiane. «Il design è sempre stato alla base della cultura aziendale. Prima ancora di raccontare un prodotto, deve arrivare al tavolo con un’identità forte», ha sottolineato Moro. La forma iconica, reinterpretata in chiave contemporanea, diventa leva strategica per i professionisti e rafforza la percezione di qualità e coerenza stilistica per i consumatori.