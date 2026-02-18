Grana Padano celebra il doppio oro olimpico della testimonial Federica Brignone

Il Consorzio Tutela Grana Padano evidenzia il forte legame tra i valori del formaggio Dop più consumato al mondo e l’esempio offerto da Federica Brignone, testimonial ufficiale del brand nella campagna pubblicitaria del Consorzio. L’atleta, medaglia d’oro nello Slalom Gigante e nel Super Gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, incarna impegno, autenticità, passione e radicamento sul territorio, principi fondanti del Grana Padano.

Federica Brignone e Sofia Goggia, testimonial di Grana Padano

Secondo il Consorzio, la determinazione e la resilienza dimostrate dalla Brignone, tornata alle competizioni dopo un gravissimo infortunio l'anno scorso che ne ha messo a rischio la carriera, rappresentano una perfetta manifestazione dello spirito che da sempre contraddistingue il Grana Padano, capace di unire eccellenza gastronomica e valori umani. La Brignone, nei suoi mesi di miracoloso recupero, ha scelto di crederci, di lavorare in silenzio, di trasformare la fatica in energia, che si è poi trasformata in luce sul traguardo di casa.

Il riconoscimento del Consorzio Grana Padano

Il presidente del Consorzio, Renato Zaghini, ha commentato: «Federica non ha solo conquistato un oro straordinario, ma ha dato un esempio a tutto il Paese: che le più grandi vittorie partono dal cuore e dall’umiltà di chi non si arrende mai».

Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela del Grana Padano

Oltre a Brignone, anche Sofia Goggia, bronzo nella libera femminile e testimonial della campagna pubblicitaria Grana Padano, e Giovanni Franzoni, argento nella libera maschile, rappresentano l’impegno e la determinazione dello sport italiano.

Il Consorzio sottolinea come la presenza dei propri testimonial nei Giochi Olimpici contribuisca a rafforzare il messaggio di passione, sacrificio e legame con il territorio, valori centrali per il posizionamento del Grana Padano Dop nel panorama internazionale.

Orgoglio italiano e supporto ai campioni azzurri

Il Consorzio continuerà a sostenere Federica Brignone e tutti gli atleti italiani impegnati nei Giochi di Milano-Cortina 2026, convinto che lo sport sia uno strumento per raccontare al mondo il meglio dell’Italia e i valori che da secoli contraddistinguono il Grana Padano, simbolo di qualità, autenticità e impegno costante. Quattro medaglie, tre storie di sacrificio e passione, un unico grande orgoglio: la capacità dello sport e del Grana Padano di raccontare eccellenze, radici e valori italiani.