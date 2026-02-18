Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 18 febbraio 2026  | aggiornato alle 18:45 | 117479 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

Valori dop

Grana Padano celebra il doppio oro olimpico della testimonial Federica Brignone

Grana Padano sottolinea i valori incarnati dalla sua testimonial Federica Brignone, fresca vincitrice di due ori a Milano-Cortina 2026, simbolo come la Dop di impegno, passione e legame con il territorio italiano

di Redazione Italia a Tavola
 
18 febbraio 2026 | 14:37

Grana Padano celebra il doppio oro olimpico della testimonial Federica Brignone

Grana Padano sottolinea i valori incarnati dalla sua testimonial Federica Brignone, fresca vincitrice di due ori a Milano-Cortina 2026, simbolo come la Dop di impegno, passione e legame con il territorio italiano

di Redazione Italia a Tavola
18 febbraio 2026 | 14:37
 

Il Consorzio Tutela Grana Padano evidenzia il forte legame tra i valori del formaggio Dop più consumato al mondo e l’esempio offerto da Federica Brignone, testimonial ufficiale del brand nella campagna pubblicitaria del Consorzio. L’atleta, medaglia d’oro nello Slalom Gigante e nel Super Gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, incarna impegno, autenticità, passione e radicamento sul territorio, principi fondanti del Grana Padano.

Grana Padano celebra il doppio oro olimpico della testimonial Federica Brignone

Federica Brignone e Sofia Goggia, testimonial di Grana Padano

Secondo il Consorzio, la determinazione e la resilienza dimostrate dalla Brignone, tornata alle competizioni dopo un gravissimo infortunio l'anno scorso che ne ha messo a rischio la carriera, rappresentano una perfetta manifestazione dello spirito che da sempre contraddistingue il Grana Padano, capace di unire eccellenza gastronomica e valori umani. La Brignone, nei suoi mesi di miracoloso recupero, ha scelto di crederci, di lavorare in silenzio, di trasformare la fatica in energia, che si è poi trasformata in luce sul traguardo di casa.

Il riconoscimento del Consorzio Grana Padano

Il presidente del Consorzio, Renato Zaghini, ha commentato: «Federica non ha solo conquistato un oro straordinario, ma ha dato un esempio a tutto il Paese: che le più grandi vittorie partono dal cuore e dall’umiltà di chi non si arrende mai».

Grana Padano celebra il doppio oro olimpico della testimonial Federica Brignone

Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela del Grana Padano

Oltre a Brignone, anche Sofia Goggia, bronzo nella libera femminile e testimonial della campagna pubblicitaria Grana Padano, e Giovanni Franzoni, argento nella libera maschile, rappresentano l’impegno e la determinazione dello sport italiano.

Il Consorzio sottolinea come la presenza dei propri testimonial nei Giochi Olimpici contribuisca a rafforzare il messaggio di passione, sacrificio e legame con il territorio, valori centrali per il posizionamento del Grana Padano Dop nel panorama internazionale.

Orgoglio italiano e supporto ai campioni azzurri

Il Consorzio continuerà a sostenere Federica Brignone e tutti gli atleti italiani impegnati nei Giochi di Milano-Cortina 2026, convinto che lo sport sia uno strumento per raccontare al mondo il meglio dell’Italia e i valori che da secoli contraddistinguono il Grana Padano, simbolo di qualità, autenticità e impegno costante. Quattro medaglie, tre storie di sacrificio e passione, un unico grande orgoglio: la capacità dello sport e del Grana Padano di raccontare eccellenze, radici e valori italiani.

Consorzio del Grana Padano
Via 24 Giugno 8 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel +39 030 9109811

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Grana Padano Federica Brignone testimonial Grana Padano Milano-Cortina 2026 medaglia d’oro Sofia Goggia Giovanni Franzoni sci italiano valori sportivi DOP italianoFederica Brignone Renato Zaghini Giovanni Franzoni Sofia Goggia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TuttoFood
Best Wine Stars
Alaska Sea Food
Tirreno CT
Webinar
Great Taste Italy
TuttoFood
Best Wine Stars
Alaska Sea Food
Tirreno CT
Bonduelle
Molino Grassi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026