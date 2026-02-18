Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 18 febbraio 2026  | aggiornato alle 22:32 | 117479 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

radici del cibo

Le radici antiche del miso, il fermento che parla orientale

Dalle origini in Cina al ruolo centrale in Giappone, il miso racconta una storia di fermentazione, territorio e umami. Oggi questo ingrediente ispira cucine contemporanee e nuovi utilizzi, ben oltre la zuppa tradizionale

di Piera Genta
 
18 febbraio 2026 | 17:30

Le radici antiche del miso, il fermento che parla orientale

Dalle origini in Cina al ruolo centrale in Giappone, il miso racconta una storia di fermentazione, territorio e umami. Oggi questo ingrediente ispira cucine contemporanee e nuovi utilizzi, ben oltre la zuppa tradizionale

di Piera Genta
18 febbraio 2026 | 17:30
 

Il miso è oggi uno degli ingredienti simbolo della cucina orientale contemporanea, protagonista di menu fusion, piatti vegetali e sperimentazioni d’autore. Ma dietro questo successo recente si nasconde una storia antica, stratificata, profondamente legata ai temi della conservazione, della spiritualità e della sopravvivenza alimentare.

Le radici antiche del miso, il fermento che parla orientale

Il miso, pasta fermentata ottenuta da legumi e cereali inoculati con koji

Cos’è il miso e perché è un pilastro della cucina orientale

Si tratta di una pasta fermentata ottenuta da legumi - tradizionalmente la soia - e cereali inoculati con koji, lo stesso fungo impiegato nella produzione di sake e salsa di soia. Sale, tempo e pazienza fanno il resto: la fermentazione può durare da pochi mesi a diversi anni, trasformando la materia prima in un concentrato di umami dalla struttura complessa e sorprendentemente versatile.

Le prime tracce riconducibili al miso risalgono alla Cina del III secolo a.C., dove paste fermentate analoghe, note come jiang, erano riservate alle élite come condimento nutriente e metodo di conservazione. Il miso arriva in Giappone tra il VI e il VII secolo grazie ai monaci buddhisti provenienti da Cina e Corea, portatori di tecniche e ritualità legate alla fermentazione. È proprio nei templi che questo alimento evolve in una forma più riconoscibile: equilibrio tra ingredienti, centralità del koji, pulizia aromatica.

Tra il XII e il XIV secolo il miso esce dai monasteri e entra nelle case contadine, diventando una risorsa fondamentale nelle regioni dove la carne era scarsa. Ogni territorio sviluppa una propria interpretazione, dando origine a un mosaico di miso regionali che ancora oggi definiscono l’identità gastronomica del Giappone: dal miso chiaro e bilanciato di Nagano al densissimo Hatcho miso di Aichi, fermentato fino a tre anni, fino alle versioni dolci e cremose di Kyoto.

Il miso oggi: tipologie, usi e nuove produzioni artigianali

Oggi il Giappone resta il cuore produttivo del miso, con circa 1.200 produttori attivi, ma la sua geografia si è ampliata. Corea e Cina mantengono tradizioni affini - il doenjang coreano è più rustico e meno salato - mentre in Europa e negli Stati Uniti sono nati piccoli laboratori artigianali che sperimentano con ingredienti locali: miso di ceci, piselli, orzo o cereali nordici, spesso realizzati con tecniche naturali e lunghi tempi di maturazione.

Anche in Italia stanno emergendo le prime realtà specializzate, legate al mondo delle fermentazioni e della cucina vegetale: L’Olmaia in Valdichiana lavora con lenticchie, ceci e miglio, evitando la soia; Nesler a Viterbo sperimenta con legumi, nocciole e cereali locali; seguono esperienze come La Ginestra in Umbria, Condito Ferments in Alto Adige e La Casa di Fanny in Veneto.

Le radici antiche del miso, il fermento che parla orientale

Una classica zuppa di miso giapponese

La tecnica resta fedele a un principio semplice: miscelare koji, legumi cotti e sale, lasciando che enzimi e microbi lavorino nel tempo. Oltre alla provenienza, il miso si distingue per intensità gustativa e colore. In base al contenuto di sale e alla quantità di koji si parla di miso dolce, medio o forte. La classificazione cromatica segue invece i tempi di fermentazione: il miso rosso (aka) matura a lungo ed è profondo e deciso; il miso bianco (shiro), prodotto con soia e riso, fermenta poche settimane ed è delicato e leggermente dolce; il miso giallo (shinsu) rappresenta una via di mezzo, estremamente versatile in cucina.

Ben oltre la classica zuppa che accompagna i pasti giapponesi, il miso trova oggi spazio in marinature per carni e pesci, brodi vegetali, condimenti per verdure, fino ai dessert, come caramelli salati e riletture contemporanee della pasticceria nipponica. Basta imparare a dosarlo, sfruttandone la salinità come elemento strutturale: un gesto antico che continua a dialogare con la cucina di oggi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
miso fermentazione umami cucina orientale koji pasta fermentata Giappone soia miso artigianale cucina vegetale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Alaska Sea Food
Salomon
Italmill
Bonduelle
Webinar
Great Taste Italy
Alaska Sea Food
Salomon
Italmill
Bonduelle
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Mulino Caputo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026