Dalla tazzina alla ricerca: Essse Caffè ancora a fianco della Fondazione Veronesi

Essse Caffè conferma anche per il 2026 il proprio impegno al fianco di Fondazione Veronesi, consolidando una collaborazione attiva da oltre dieci anni a supporto della ricerca scientifica d’eccellenza. Un percorso condiviso che si fonda su responsabilità sociale e attenzione verso la comunità, con un focus attuale sulla ricerca oncologica pediatrica.

Esse Caffè ancora a fianco della Fondazione Veronesi

Questa iniziativa solidale, avviata nell’ottobre 2024 in occasione del lancio del primo prodotto consumer in grani firmato Essse Caffè, prevede la devoluzione del 10% del fatturato generato dalle vendite in Italia della linea caffè in grani per la casa a favore di Fondazione Veronesi. Le risorse sono destinate a sostenere progetti dedicati ai tumori pediatrici, rafforzando l’impatto concreto di ogni acquisto.

Caffè in grani per la casa: qualità professionale e progetto solidale

Con la nuova linea beans to cup, Essse Caffè porta per la prima volta nelle abitazioni private l’esperienza maturata in 45 anni nel canale professionale horeca. L’ingresso nel segmento domestico rappresenta un passaggio strategico che amplia l’accesso a un espresso italiano di alta qualità, mantenendo standard rigorosi lungo tutta la filiera.

Le miscele caffè in grani costituiscono il cuore della proposta. Espresso Classico si distingue per un profilo cremoso e intenso, con note di cioccolato e biscotto. Espresso Delicato 100% Arabica propone un gusto morbido ed elegante, con acidità equilibrata e sentori floreali e di frutta secca. Espresso Intenso è pensato per chi predilige sapori persistenti, con richiami al cacao amaro e leggere sfumature speziate. Ogni blend è studiato per essere macinato fresco o utilizzato in macchine automatiche domestiche, assicurando qualità costante in tazza.

Monorigini Arabica e cultura dell’espresso italiano

Accanto alle miscele, la gamma include una selezione di monorigini Arabica, dedicata ai consumatori interessati a un’esperienza di degustazione più approfondita. La proposta valorizza le caratteristiche distintive di ogni origine, in dialogo con la filosofia delle miscele, considerate il fulcro dell’espresso italiano secondo Essse Caffè.

Essse Caffè devolverà il 10% del fatturato della linea Caffè in grani con le referenze Espresso Classico, Espresso Delicato 100% Arabica ed Espresso Intenso

Nel corso degli anni, l’azienda ha sostenuto numerosi progetti promossi da Fondazione Veronesi, con particolare attenzione agli studi sui tumori tipicamente femminili, come seno, utero e ovaio. Un impegno coerente con una visione orientata alla scienza, intesa sia come ricerca applicata al caffè sia come contributo al progresso collettivo.

«Vogliamo che questa linea di caffè sia non solo un piacere quotidiano, ma anche un supporto concreto alla ricerca, con una valenza sociale importante - ha dichiarato Luca Cioffi, Direttore Generale di Essse Caffè - Il sostegno a Fondazione Veronesi è parte di un percorso che dura da oltre dieci anni e che riflette il nostro impegno verso la scienza, intesa sia come ricerca applicata al caffè sia come contributo al progresso della società».

Il rinnovo per il 2026 rafforza una strategia di lungo periodo che integra eccellenza del caffè, ricerca scientifica e responsabilità sociale, trasformando ogni tazzina in un gesto consapevole a favore della collettività.