Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 19 febbraio 2026

di Redazione Italia a Tavola
 
19 febbraio 2026 | 08:30

Frolle, sfoglie e grandi lievitati perfetti con le farine tecniche Gran Mugnaio

La linea Pasticceria Professionale Gran Mugnaio di Molino Spadoni offre tre farine tecniche dedicate a frolla, sfoglia e grandi lievitati, garantendo stabilità, affidabilità e risultati costanti in laboratorio

di Redazione Italia a Tavola
19 febbraio 2026 | 08:30
 

Le farine professionali non sono tutte uguali e, per chi opera nel mondo della pasticceria professionale, la scelta della materia prima incide direttamente su qualità, costanza e risultato finale. Molino Spadoni, realtà di riferimento per i professionisti dell’arte bianca, fonda il proprio lavoro su ricerca, selezione e sviluppo di farine studiate per rispondere alle esigenze concrete di laboratorio, garantendo affidabilità, stabilità e riproducibilità delle ricette.

Frolle, sfoglie e grandi lievitati perfetti con le farine tecniche Gran Mugnaio

La tre referenze della nuova linea di farine Pasticceria Professionale Gran Mugnaio di Molino Spadoni

Farine professionali per la pasticceria: la linea Gran Mugnaio

All’interno di questo percorso si inserisce la nuova Pasticceria Professionale Gran Mugnaio, proposta nel formato da 5 kg, pensato per un utilizzo quotidiano e razionale. Una linea progettata per offrire soluzioni mirate, capaci di supportare lavorazioni diverse con prestazioni costanti e risultati controllabili, anche nelle preparazioni più articolate.

Tre referenze mirate per ogni lavorazione

La gamma si compone di tre referenze, facilmente identificabili grazie a un codice colore, ciascuna sviluppata per applicazioni specifiche in laboratorio. La farina “Grandi lievitati”, una farina “0” identificata dal colore lilla, sviluppata per le lavorazioni di alta gamma. L’elevata resistenza alla lavorazione meccanica e lo sviluppo regolare in cottura la rendono particolarmente adatta a impasti complessi e a lunghi tempi di lievitazione. Questa referenza rappresenta una soluzione ideale per le creazioni pasquali, come le colombe, garantendo struttura, volume e uniformità.

Frolle, sfoglie e grandi lievitati perfetti con le farine tecniche Gran Mugnaio

La farina Frolla, biscotti e pan di spagna della linea Pasticceria Professionale Gran Mugnaio di Molino Spadoni

La farina “Frolla, biscotti e pan di spagna”, riconoscibile dal pack rosa antico, è una farina “00” studiata per lavorazioni ricche di massa grassa. Garantisce un’ottima plasticità dell’impasto e una friabilità uniforme dopo la cottura, risultando ideale per basi e prodotti da forno secchi.

Frolle, sfoglie e grandi lievitati perfetti con le farine tecniche Gran Mugnaio

La farina Sfoglia, bignè e croissant della linea Pasticceria Professionale Gran Mugnaio di Molino Spadoni

Completa la gamma la referenza “Sfoglia, bignè e croissant”, in confezione giallo chiaro, è anch’essa una farina “00”, caratterizzata da un rapido assorbimento degli ingredienti in planetaria. Le sue performance in cottura assicurano fragranza, consistenza e croccantezza, qualità fondamentali per sfoglie e prodotti laminati.

Una linea strategica per formazione e mercato

La Pasticceria Professionale Gran Mugnaio è una linea su cui Molino Spadoni investirà in modo strategico nei prossimi mesi. Sarà protagonista di fiere di settore, dimostrazioni tecniche presso i clienti e attività formative all’interno dell’Accademia Spadoni di Forlì, centro dedicato all’alta formazione professionale, rafforzando il dialogo tra prodotto, competenza e applicazione pratica.

Molino Spadoni
Via Ravegnana 746 48010 Coccolia (Ra)
Tel Tel +39 0544 569056

© Riproduzione riservata

 
farine professionali pasticceria professionale Molino Spadoni Gran Mugnaio farine per frolla farine per sfoglia grandi lievitati farine per colombe arte bianca laboratorio di pasticceria
 
