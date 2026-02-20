Acqua Minerale Calizzano: la base perfetta per cocktail e abbinamenti in cucina

Negli ultimi anni, Acqua Minerale Calizzano ha compiuto significativi investimenti per potenziare le linee di imbottigliamento e migliorare l’efficienza produttiva ed energetica. Pier Paolo Gallea, direttore marketing, racconta: «La prima parte di un importante investimento è iniziata nel 2021: siamo stati l’unica azienda in Europa a introdurre una nuova linea di imbottigliamento in vetro della Krones, pensata per aumentare l’efficienza energetica e produttiva. Nel 2025 abbiamo concluso un ulteriore investimento da 6 milioni di euro per la nuova linea in plastica, con lo stesso obiettivo».

La linea Pinup in vetro di Acqua Calizzano

Pinup e Vesta: design distintivo e funzionalità

Questi interventi hanno consentito il lancio della linea Vesta in Pet e hanno rafforzato il percorso di rebranding iniziato nel 2017, consolidando la presenza dell’azienda nel settore Horeca e retail. Per la nuova Vesta, Gallea spiega: «Vesta prende spunto dalla dea romana che rappresenta il focolare domestico. I disegni sulla bottiglia richiamano il vestito della dea. È prodotta con il 30% di plastica riciclata, secondo la normativa europea. La preforma è di 18 grammi per il mezzo litro e 28 grammi per il litro: le bottiglie si accartocciano, ma il contenuto rimane sempre protetto». La bottiglia Pinup in vetro, presentata a Cibus nel 2018, è destinata al mercato Horeca di medio-alto livello e ha contribuito in modo significativo all’incremento dei fatturati.

La linea Vesta in Pet di Acqua Calizzano

Acqua Calizzano e mixology: collaborazioni strategiche

L’acqua minimamente mineralizzata di Calizzano trova l'applicazione perfetta nel mondo della mixology, dove qualità e proprietà organolettiche fanno la differenza. Gallea sottolinea: «Fabbri ci ha scelto per le proprietà della nostra acqua, che permette una miscelazione perfetta, esaltando sapori e proprietà organolettiche». Francesco Avagliano di Fabbri 1905 aggiunge: «Abbiamo creato una linea di tè freddi: una base di Ceylon Tea nero puro, con due gusti disponibili agli agrumi orientali oppure alla pesca, basta dosare con due pompate da 10 ml per ottenere la quantità ideale. Si utilizza acqua priva di minerali come Acqua Calizzano. La diluizione può arrivare fino a 9:1 (una parte di sciroppo, nove parti di acqua) e poi si può aggiungere ghiaccio. Non serve miscelare, perché il prodotto è già solubile».

L’azienda ha sviluppato cocktail a basso alcol come il gin tonic con Amaro Camatti: «Siamo partner ufficiali della Sampdoria e, durante un momento di ospitalità allo stadio, il nostro brand ambassador ha miscelato i nostri prodotti con Amaro Camatti e gin, creando un cocktail a basso alcol esplosivo. Da lì sono nate diverse drink list. È un esempio di come collaboriamo con realtà locali importanti in Liguria. Facciamo parte dell’associazione Liguria Together, con oltre 250 realtà pubbliche e private. In Liguria si sta creando una rete fra imprenditori, istituzioni ed enti: le aziende si uniscono per promuovere turismo e prodotti locali come l'acqua».

Bibite storiche con ingredienti naturali

Le ricette originali del 1961 continuano a vivere nelle bibite Calizzano: spuma chiara, ginger, gasosa, cedro, aranciata, sanguinella, pompelmo e chinotto. Gallea precisa: «Sono ricette originali degli anni ‘60-‘70, prodotte solo con zucchero naturale, senza agenti zuccherini chimici». Queste bevande rappresentano un legame con il patrimonio storico dell’azienda, mantenendo gusto autentico e qualità in ogni bottiglia.

Pier Paolo Gallea, direttore marketing di Acqua Calizzano

L’acqua protagonista dell’esperienza gastronomica

L’acqua non è un semplice accompagnamento, ma un elemento fondamentale dell'esperienza in cucina e al ristorante. Gallea spiega: «Abbiamo organizzato un talk con Edoardo Raspelli per parlare di igiene e qualità. Stiamo anche creando la “carta d’identità dell’acqua” con assaggiatori: essendo minimamente mineralizzata, non altera i sapori delle pietanze. Alcuni pastifici e pizzerie, come il noto pastificio Fiorini in Liguria, utilizzano la nostra acqua in vetro per gli impasti, perché l’acqua del rubinetto con cloro può influire sulla lievitazione». Le bottiglie sono sterilizzate e igienizzate, sottoposte a controlli rigorosi, garantendo qualità e sicurezza anche nei contesti più esigenti.