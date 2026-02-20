Intelligenza Artificiale nel design Horeca: Franco Costa difende l’artigianalità

Nella nuova puntata di Gocce di Tè, la rubrica di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, in compagnia di Franco Costa, Presidente di Costa Group, si affronta un tema centrale per il mondo dell’ospitalità: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale su design, progettazione e identità degli spazi. L’accelerazione tecnologica porta con sé una quantità di dati e stimoli senza precedenti. «Lo stanno cambiando perché comunque arriva una quantità di notizie talmente rapide quantità di informazioni che già ti costringono a cambiare», sottolinea Franco Costa, evidenziando come il contesto professionale sia già immerso in una trasformazione continua. Nell'Horeca, dove progettazione e identità del locale incidono direttamente sull’esperienza dell’ospite, la gestione delle informazioni diventa strategica. Tuttavia, secondo Costa, non tutto è destinato a mutare radicalmente.

La manualità artigianale resta centrale nel design per l’ospitalità italiana

Il valore dell’artigianalità nell’era digitale

Nonostante l’avanzata dell’IA, il cuore del lavoro artigianale mantiene una sua specificità. «Fondamentalmente credo che per noi cambierà poco perché noi lavoriamo con le mani e quindi la nostra tipologia è conservare quel sapere italiano e tramandare lo sapere italiano che siamo sicuri». Nel design per l’ospitalità, la manualità rappresenta un patrimonio distintivo del Made in Italy. La capacità di modellare materiali, interpretare spazi e costruire ambienti di accoglienza resta legata a competenze che non possono essere replicate da un algoritmo. Costa amplia il concetto: «Per cui penso che chi fa un cibo di un certo tipo o chi fa una bevanda di un certo tipo o chi taglia un legno in un certo modo quindi l'artigiano, quello che si sporca le mani». Il riferimento è a una filiera che comprende cucina, beverage, falegnameria, interior design: un ecosistema dove il saper fare manuale diventa elemento identitario.

Gli artigiani: una nicchia da tutelare

La riflessione si spinge oltre, fino a delineare uno scenario culturale. «Dico che cambierà la parola artigiano perché l'artigiano bravo quello che conserverà questo suo sapere diventerà sempre di più un panda e il panda vanno protetti». L’immagine del “panda” richiama l’idea di una figura rara, preziosa, da salvaguardare. In un mercato dominato da velocità e standardizzazione, l’artigiano di altissima qualità rappresenta una nicchia che il sistema economico e culturale dovrà valorizzare. «Quindi il sistema dovrà valorizzare enormemente questa nicchia di artigiani di altissima qualità che tutelano e tramandano il nostro passato. Questo io sono fermamente convinto dopo di che quanto all'intelligenza artificiale o quello che farà». La sfida non è opporre tecnologia e manualità, ma ridefinire le priorità: utilizzare l’Intelligenza Artificiale come strumento di supporto, senza disperdere il patrimonio umano che rende unici gli spazi dell’ospitalità.

Franco Costa e Albino Ferri

Progettazione e identità: il ruolo di Costa Group

Con sede a Riccò del Golfo (Sp), Costa Group opera nella progettazione e realizzazione di locali per l'Horeca, con un approccio che integra creatività, competenze tecniche e cultura del progetto. Nel dialogo ospitato nella rubrica Gocce di Tè, emerge una visione chiara: la tecnologia accelera i processi, ma la qualità degli ambienti nasce dalla sensibilità umana, dalla conoscenza dei materiali e dalla capacità di tradurre un’identità in spazio.

In un contesto in cui l’IA nel design promette efficienza e rapidità, il fattore distintivo resta la cura del dettaglio e la responsabilità di custodire un patrimonio di competenze che definisce il valore dell’ospitalità italiana.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905