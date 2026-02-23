Dal vetro al Tetra Pak: i nuovi formati di Acqua Sant’Anna per ogni occasione di consumo

Acqua Sant’Anna, storica realtà italiana nel mercato delle acque minerali, continua a rafforzare la propria presenza nei canali domestici e fuori casa grazie a una strategia che unisce qualità del prodotto, versatilità dei formati e attenzione alla sostenibilità. L’azienda di Vinadio (Cn) propone oggi una gamma completa di soluzioni pensate per ogni occasione di consumo: dalle bottiglie in vetro premium alle lattine in alluminio, fino ai pratici Tetra Pak e alle alubottles richiudibili. «Per noi la No Channel Strategy significa essere presenti sempre e ovunque, rispondendo a tutte le occasioni di consumo» spiega Luca Chieri, direttore commerciale di Acqua Sant’Anna. «Oggi non esistono più confini netti tra i canali: le modalità di acquisto e di consumo si combinano e si intersecano continuamente».

Il nuovo formato Sant’Anna Glass

Sant’Anna Glass: il vetro che valorizza il premium

Il nuovo formato Sant’Anna Glass, disponibile in 330 e 750 ml, naturali o frizzanti, è pensato per il mondo Horeca e per chi cerca un’acqua di qualità con design contemporaneo. L’etichetta elegante e minimalista comunica il posizionamento premium del brand, rendendo la bottiglia adatta a ristoranti, bar e hotel di alto livello. Luca Chieri sottolinea: «Con il vetro abbiamo voluto offrire un formato che unisse estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente, capace di valorizzare l’esperienza del consumatore».

L’alubottle e l’alluminio: praticità e sostenibilità

Accanto al vetro, Acqua Sant’Anna presenta alubottles richiudibili da 330, 500 e 750 ml e lattine in alluminio da 33 cl, ideali per un consumo smart e on the go. Questi formati, insieme ai Tetra Pak da 330 e 500 ml, rispondono alle esigenze di chi ricerca praticità senza rinunciare alla qualità e alla sostenibilità. «Ogni formato intercetta esigenze diverse: consumo domestico, fuori casa e attenzione alla sostenibilità» continua Chieri. «Offrire una piattaforma completa significa intercettare le abitudini del consumatore in ogni momento della giornata e rappresenta un’opportunità concreta per gli operatori Horeca di ampliare il proprio giro d’affari».

I formati alubottle, in lattina e in tetrapak di Acqua Sant'Anna

Mixology e cocktail analcolici: l’acqua come protagonista

L’evoluzione del consumo fuori casa passa anche attraverso il mondo della mixology analcolica, dove l’Acqua Sant’Anna diventa ingrediente fondamentale. Prodotti come SanThé e SanFruit Sant’Anna nel formato 330 ml consentono la preparazione di cocktail analcolici raffinati, seguendo le tendenze dei consumatori più attenti alla salute. «Le nuove generazioni consumano meno alcol e zuccheri. Avere acqua - anche frizzante - in formati destinati al fuori casa permette di creare nuove ricettazioni e cocktail a basso o zero contenuto alcolico, in linea con le nuove abitudini» spiega Chieri. Questo approccio posiziona il brand come partner strategico per bartender e professionisti del settore, offrendo flessibilità e opportunità creative.

Luca Chieri, direttore commerciale di Acqua Sant’Anna

No Channel Strategy: essere presenti ovunque

La strategia di Acqua Sant’Anna, definita come No Channel Strategy, si basa sulla capacità di presidiare tutti i canali di consumo senza distinzione tra domestico, Horeca e retail. «Parliamo di acqua, un prodotto che accompagna le persone dal risveglio alla sera. L’obiettivo è far sì che sia sempre disponibile, ovunque» chiarisce Chieri. Questa visione consente di creare coerenza tra le diverse occasioni di consumo e di offrire formati specifici per bar, ristoranti, hotel ed eventi, rispondendo alle nuove abitudini dei consumatori e alle esigenze di sostenibilità.

30 anni di crescita e innovazione

Il 2026 rappresenta un traguardo importante: il trentesimo anniversario di Acqua Sant’Anna. «Abbiamo in programma diverse iniziative importanti per rafforzare ulteriormente il legame con clienti e consumatori» anticipa Chieri. Questi eventi celebrativi saranno un’occasione per consolidare il percorso di crescita dell’azienda e per sottolineare l’evoluzione dell’offerta di formati e soluzioni sostenibili. Con tre decenni di esperienza, Acqua Sant’Anna ha saputo ampliare la propria gamma di prodotti, inserendo tè, acque funzionali e formati premium, confermando il suo ruolo come player di riferimento nel mondo beverage e fuori casa.