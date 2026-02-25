Canale Horeca e momenti di consumo: la strategia di PepsiCo nel 2026

Nel 2026 PepsiCo Italia conferma l’importanza del canale Out of Home, un settore in continua evoluzione. Paolo Rizzo, neo amministratore delegato di PepsiCo Italia, spiega: «L’Horeca è un canale in trasformazione, sia nei prodotti che nel tipo di consumo. Ci sono trend legati all’invecchiamento della popolazione e al cambiamento del turismo, che incidono sugli atti di consumo». Per affrontare queste sfide, PepsiCo sfrutta il suo ampio portafoglio di bevande e snack, creando sinergie per valorizzare l’esperienza del consumatore e supportare i punti vendita. «Oggi il prezzo non basta più: il consumatore cerca qualcosa di diverso e significativo» aggiunge Rizzo, sottolineando l’attenzione a esperienza e valore percepito.

Qualità e consumo consapevole: al centro della strategia

Abbinamento: il legame naturale tra pizza e soft drink

Uno dei punti di forza del gruppo è il food pairing, che esalta l’abbinamento tra prodotti e piatti simbolo della ristorazione italiana. Il format “Your Pizza is Better with Pepsi” celebra l’unione tra pizza e soft drink, trasferendo know-how attraverso il dispensing per migliorare efficienza, servizio e sostenibilità. «Il consumo nei punti vendita va accompagnato con esperienze che abbiano un valore aggiunto», evidenzia Rizzo. L’attenzione a dettagli come tipologia di pack, servizio rapido e impatto ambientale permette ai partner Horeca di offrire momenti memorabili ai clienti.

Mixology e aperitivo: Doritos Loaded alla ribalta

Il mondo degli aperitivi contemporanei è un’altra area in crescita. Il format “Doritos Loaded + Mixology” combina snack e cocktail a base di prodotti carbonati PepsiCo. Le Doritos, servite come base per salse e verdure, creano un’esperienza interattiva e creativa. «Tradizionalmente i nostri prodotti erano legati a cocktail classici come il Cuba Libre. Oggi i giovani cambiano il modo di bere e noi offriamo soluzioni senza alcol o più leggere, collaborando con aziende esperte per creare nuove esperienze» commenta Rizzo. L’obiettivo è intercettare i trend più attuali del consumo, valorizzando gusto e leggerezza.

PepsiCo Positive: sostenibilità come driver strategico

La filosofia PepsiCo Positive (Pep+) sintetizza l’impegno dell’azienda verso sostenibilità e responsabilità ambientale. «Include la gestione delle coltivazioni, il consumo di acqua, la costruzione dei pack e l’uso di materiali sostenibili. Oggi il consumatore valuta le aziende anche per i valori che rappresentano, non solo per la qualità dei prodotti» dichiara Rizzo. Le soluzioni di dispensing diventano così uno strumento concreto per ridurre l’impatto ambientale, migliorare l’efficienza operativa dei partner Horeca e rendere più responsabile l’esperienza di consumo.

Pepsi e cultura pop

Sport e cultura pop: esperienze condivise tutto l’anno

PepsiCo integra le partnership sportive con la UEFA Champions League e la Formula 1 per rafforzare il legame tra brand, sport e cultura pop. «Sono piattaforme strategiche per attivare i punti di consumo tutto l’anno. Creano esperienza e riconoscibilità del brand e ci permettono di legare i momenti di consumo a eventi condivisi e di grande appeal» spiega Rizzo. L’attenzione a eventi globali consente di generare valore sia attraverso il prodotto sia tramite coinvolgimento emotivo e culturale, rafforzando la relazione con i consumatori.

Paolo Rizzo, amministratore delegato di PepsiCo Italia

PepsiCo mantiene un focus costante su prodotti di qualità. «Il consumatore è il giudice finale: prodotti buoni e gustosi determinano la crescita naturale del brand» sottolinea Rizzo. La combinazione di gusto, momenti di consumo esperienziali e attenzione al consumo consapevole guida le scelte strategiche dell’azienda, confermando la centralità dell’Horeca nel 2026.