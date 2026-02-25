Julius Meinl raggiunge il 100% di caffè selezionato responsabilmente

Julius Meinl, storica torrefazione viennese con una forte presenza produttiva in Italia, ha raggiunto l’obiettivo di approvvigionare il 100% di “Responsibly Selected Coffee” per tutti i prodotti tostati negli stabilimenti di Vienna e Vicenza.

Julius Meinl ha raggiunto l’obiettivo di approvvigionare il 100% di “Responsibly Selected Coffee”

«Raggiungere il 100% di Responsibly Selected Coffee nelle nostre torrefazioni rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di sostenibilità. È il risultato di anni di collaborazione con i nostri partner e del nostro impegno a generare un impatto reale e positivo lungo tutta la filiera, dalle piantagioni fino alle tazze gustate ogni giorno. Con la nostra Responsibly Selected Coffee Initiative vogliamo offrire la certezza che ogni chicco tostato a Vienna e Vicenza sia approvvigionato nel rispetto delle persone, delle comunità e dell’ambiente», ha dichiarato Nicolas Charmillot, Director Green Coffee Sourcing di Julius Meinl Group.

Il significato di “Responsibly Selected Coffee”

La definizione di Responsibly Selected Coffee adottata da Julius Meinl implica l’utilizzo esclusivo di caffè verde che rispetta criteri di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale. Il riferimento principale è il Coffee Sustainability Reference Code (Coffee SR Code) promosso dalla Global Coffee Platform, organizzazione che riunisce gli attori del settore per favorire standard condivisi nella produzione del caffè.

Julius Meinl pratica l’utilizzo esclusivo di caffè verde che rispetta criteri di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale

Il modello si basa su tre pilastri fondamentali: sostenibilità economica delle coltivazioni, tutela dei diritti sociali e riduzione dell’impatto ambientale. Viene promossa una gestione agricola responsabile, la protezione della biodiversità e l’uso consapevole delle risorse naturali. Attraverso il Meccanismo di Equivalenza sostenuto dalla Global Coffee Platform e dall’International Trade Center, anche alcune certificazioni indipendenti, come quelle riconducibili a Fairtrade International, possono essere considerate allineate agli standard del Coffee SR Code.

Monitoraggio della filiera e miglioramento continuo

Per garantire trasparenza e affidabilità lungo la catena di fornitura, Julius Meinl collabora con Enveritas, organizzazione non profit specializzata in valutazioni indipendenti delle aziende agricole.

Le analisi condotte consentono di condividere dati e informazioni con i partner produttivi, facilitando l’individuazione di opportunità di miglioramento sociale e ambientale nelle aree di origine del caffè. L’adozione di strumenti di verifica indipendente rappresenta un elemento centrale nella strategia aziendale, orientata a rafforzare la responsabilità lungo l’intero ciclo produttivo.

Obiettivi futuri della filiera del caffè

Dopo aver completato la transizione nelle proprie torrefazioni, l’azienda guarda allo sviluppo futuro della catena produttiva. Entro la fine del 2028 è previsto l’estensione dello standard “Responsibly Selected” anche ai prodotti realizzati da fornitori esterni a marchio Julius Meinl, con l’obiettivo di consolidare un modello di filiera del caffè sempre più responsabile e orientato alla qualità globale.