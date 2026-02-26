Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 26 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:06 | 117666 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Bilancio 2025

Dr. Schär cresce a 632 milioni: focus su gluten free e mercati chiave

Dr. Schär chiude il 2025 con ricavi a 632 milioni di euro (+1,3%). Crescita sostenuta da nutrizione specifica, gluten free e mercati esteri. Investimenti per 28 milioni nel 2026 e focus su sostenibilità e produttività

di Redazione Italia a Tavola
 
26 febbraio 2026 | 16:26

Dr. Schär cresce a 632 milioni: focus su gluten free e mercati chiave

Dr. Schär chiude il 2025 con ricavi a 632 milioni di euro (+1,3%). Crescita sostenuta da nutrizione specifica, gluten free e mercati esteri. Investimenti per 28 milioni nel 2026 e focus su sostenibilità e produttività

di Redazione Italia a Tavola
26 febbraio 2026 | 16:26
 

Il 2025 si è chiuso per Dr. Schär con un fatturato globale di 632 milioni di euro, in aumento dell’1,3% rispetto ai 624 milioni del 2024. Un risultato che conferma la solidità del modello di business e la capacità dell’azienda italiana di operare con continuità in uno scenario economico complesso.

Dr. Schär cresce a 632 milioni: focus su gluten free e mercati chiave

Hannes Berger, ceo di Dr. Schär

«Lo scenario internazionale resta caratterizzato da forti elementi di complessità, dalla volatilità dei costi delle materie prime e da un quadro geopolitico in continua evoluzione - commenta Hannes Berger, ceo di Dr. Schär - In questo contesto, la performance del 2025 riflette la solidità di un modello costruito nel tempo, capace di sostenere una crescita costante e responsabile. Le sfide sul nostro percorso rafforzano la determinazione a investire in innovazione, qualità e radicamento nei mercati».

Strategia internazionale e consolidamento produttivo

La crescita si fonda su una strategia integrata che combina internazionalizzazione, rafforzamento delle sedi produttive locali e investimenti lungo l’intera catena del valore. Dalla ricerca e sviluppo alla produzione, fino alla distribuzione, l’azienda opera attraverso una rete di filiali nei principali mercati internazionali.

Dr. Schär cresce a 632 milioni: focus su gluten free e mercati chiave

Il breakfast box di Dr. Schär, un assortimento di prodotti senza glutine per il food service

Il business si concentra sulla nutrizione specifica, con un’offerta di prodotti ad alta qualità. Il segmento gluten free, commercializzato con il marchio Schär, rappresenta la quota principale, affiancato da categorie complementari come prodotti a basso contenuto proteico e soluzioni per la dieta chetogenica terapeutica. La crescente attenzione globale verso alimenti sicuri e mirati sostiene lo sviluppo soprattutto in Europa e Nord America, aree caratterizzate da consumatori consapevoli e orientati all’equilibrio nutrizionale.

Italia hub strategico tra R&D e stabilimenti produttivi

L’Italia mantiene un ruolo centrale nel sistema industriale di Dr. Schär. Nel Paese operano 730 collaboratori tra headquarter, Dr. Schär R&D Centre di Trieste e tre stabilimenti situati a Postal e Laives in Alto Adige e a Borgo Valsugana in Trentino. I siti produttivi sono specializzati nella realizzazione di pane senza glutine, prodotti da forno, piatti pronti surgelati e pizze surgelate destinate ai mercati nazionale e internazionale.

Dr. Schär cresce a 632 milioni: focus su gluten free e mercati chiave

I siti produttivi italiani di Dr. Schär sono specializzati nella realizzazione di pane senza glutine, prodotti da forno, piatti pronti surgelati e pizze surgelate

«L’Europa rappresenta uno dei pilastri strategici del nostro sviluppo - prosegue Berger - Nel corso dell’anno abbiamo celebrato traguardi importanti, come il decennale della nostra presenza in Francia e in Austria, e abbiamo rafforzato il posizionamento in Scandinavia con lo switch del portfolio prodotti del brand Semper a Schär e con l’apertura di una nuova sede a Stoccolma. Segnali concreti di un impegno continuo verso mercati chiave, nei quali intendiamo continuare a investire facendo leva su competenze industriali, capacità locali e una visione di lungo periodo».

Investimenti industriali e piano 2026 da 28 milioni di euro

Nel 2025 sono stati destinati 8,8 milioni di euro all’efficientamento produttivo e logistico. Il piano per il 2026 prevede investimenti pari a 28 milioni di euro, concentrati principalmente in Italia, Spagna e Germania, con l’obiettivo di rafforzare le capacità produttive locali e sostenere la crescita nei mercati strategici.

L’allocazione selettiva del capitale mira a consolidare la competitività dell’azienda nel comparto della nutrizione specifica, migliorando efficienza e resilienza industriale.

Sostenibilità ambientale e stabilimenti a basso impatto

Parallelamente allo sviluppo industriale, prosegue l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Nel 2025 è stata completata la transizione all’utilizzo esclusivo di uova da galline cage-free. All’inizio del 2026, le sedi tedesche di Dreihausen e Apolda hanno adottato energia elettrica pulita certificata, portando a sette il numero di stabilimenti a basso impatto ambientale.

Nel corso del 2026 è inoltre prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici nello stabilimento austriaco di Klagenfurt, confermando un percorso orientato a un modello operativo efficiente e responsabile.

Schär Foodservice
Winkelau 9 39014 Postal (Bz)
Tel +39 0473 293595

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Dr. Schär fatturato 2025 632 milioni euro gluten free nutrizione specifica investimenti 2026 sostenibilità ambientale stabilimenti produttivi Europa Nord America R&D TriesteHannes Berger
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Salomon
TuttoFood
Per dell'Emilia Romagna
Great Taste Italy
Salomon
TuttoFood
Per dell'Emilia Romagna
Siggi
Parmigiano Reggiano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026