San Patrizio da gustare: i sapori d’Irlanda conquistano Milano

San Patrizio rappresenta molto più di una semplice ricorrenza legata al 17 marzo. È un’occasione per celebrare convivialità, piacere della tavola e condivisione, valori che si riflettono nella cultura gastronomica irlandese. Con l'iniziativa “Assapora la gioia di San Patrizio!”, Bord Bia, ente governativo irlandese dedicato allo sviluppo del settore food & beverage, porta in Italia lo spirito autentico della festa, trasformandolo in un racconto da vivere anche attraverso il gusto.

La Macelleria Pellegrini di via Spallanzani a Milano

L’iniziativa propone un viaggio che valorizza le eccellenze alimentari dell’Isola di Smeraldo, mettendo al centro la qualità delle materie prime e il legame tra prodotto, territorio e cultura culinaria. L’obiettivo è offrire al pubblico italiano un’esperienza gastronomica capace di unire piacere, conoscenza e socialità.

La collaborazione con la Macelleria Pellegrini

L’evento prende forma grazie alla collaborazione con Giorgio Pellegrini, mastro macellaio milanese noto per l’attenzione alla selezione delle carni e alla valorizzazione dei prodotti di qualità. Nei punti vendita di Via Spallanzani e Via Pacini per tutto il mese di marzo i clienti potranno vivere un’esperienza di gusto ispirata all’Irlanda, pensata per avvicinare il pubblico alle caratteristiche distintive delle sue materie prime. Al banco verranno proposti tagli selezionati di manzo e agnello Grass Fed, apprezzati per la consistenza, la tenerezza e la capacità di esprimere un profilo gustativo equilibrato. Il menu del pranzo varierà settimanalmente e proporrà alcuni classici della gastronomia irlandese, come l’Irish Stew, insieme a tartare di manzo, tagliata e costolette di agnello aromatizzate con timo e limone.

L'Irish Stew, proposto dalla Macelleria Pellegrini durante il periodo di San Patrizio

La proposta si completa con l’abbinamento alla tradizionale birra stout irlandese, soluzione ideale per esaltare le note aromatiche dei piatti e offrire un’esperienza di degustazione coerente con la cultura gastronomica di riferimento.

Carni Grass Fed: benessere animale e qualità naturale

La qualità delle carni irlandesi Grass Fed deriva da un modello di allevamento profondamente legato alla natura. Le condizioni climatiche dell’Irlanda, caratterizzate da temperature miti e precipitazioni frequenti, favoriscono la crescita di pascoli rigogliosi. In questo contesto, i bovini possono vivere prevalentemente all’aperto e nutrirsi di erba per gran parte dell’anno. Questo modello contribuisce allo sviluppo di carni riconosciute per succosità, tenerezza e sapore ricco ed equilibrato. Grande attenzione è posta al benessere animale, elemento centrale della filiera produttiva.

Un’esperienza gastronomica che continua a casa

L’iniziativa non si limita al consumo in bottega, ma accompagna il cliente anche nella preparazione domestica. Presso i banconi delle macellerie sono disponibili recipe card firmate Macelleria Pellegrini, contenenti suggerimenti pratici per realizzare le ricette irlandesi.

Giorgio Pellegrini, titolare della Macelleria Pellegrini, promuove la carne irlandese Grass Fed

Il proprietario, Giorgio Pellegrini, ha accolto l'iniziativa con entusiasmo: «per noi la qualità è da sempre una scelta imprescindibile. Le carni irlandesi, ad esempio, rappresentano un’eccellenza capace di coniugare gusto, costanza e rispetto per l’animale. Questa collaborazione, ci permette di raccontare ai nostri clienti non solo un prodotto straordinario, ma anche la cultura e i valori di un Paese come l’Irlanda, che ha fatto della tradizione e della sostenibilità un vero punto di forza».

Le schede offrono indicazioni su tecniche di cottura, abbinamenti e modalità di valorizzazione delle carni Grass Fed, permettendo di replicare a casa l’esperienza gustativa proposta in negozio. Durante tutto il mese, gli spazi delle botteghe saranno allestiti con richiami cromatici e decorativi legati a San Patrizio, creando un contesto accogliente e festoso. L’iniziativa racconta un modello di consumo consapevole, in cui qualità, provenienza delle materie prime e piacere della convivialità dialogano in modo armonico.