Un tè semi-ossidato si abbina alla Crostata di mele e nocciole km0 delle langhe

Il risveglio al Relais San Maurizio di Santo Stefano Belbo (Cn) ha un sapore antico e prezioso. Nel nuovo appuntamento di Colazioni Speciali, una delle rubriche di Accademia Ferri 1905 in collaborazione con Italia a Tavola, ci lasciamo guidare dallo chef Valentino Palmisano nel cuore delle Langhe, tra panorami dolci e atmosfere eleganti. Protagonista di oggi? Un dolce che racconta il territorio: la Crostata con Mele e Nocciole km0, un capolavoro di profumi e consistenze che unisce tradizione e alta pasticceria.

La Crostata con Mele e Nocciole km0

Il dolce del territorio

«È una crostata che dividiamo in tre strati», spiega lo chef Valentino. «Abbiamo questa frolla alla nocciola con all'interno una confettura di mele che cuociamo con succo di mela senza zucchero. Facciamo un frangipane alle nocciole che viene posto sopra la confettura e vengono messi dei pezzi di mela a guarnire. È complessa nel morso ma è molto, molto golosa».

Il bilanciamento tra i sapori è fondamentale: «C'è un equilibrio perfetto fra la parte grassa data dalle nocciole e la freschezza data dalle mele. Non c'è zucchero aggiunto, pur essendo un dolce che ha una buona dose di dolcezza naturale». Valentino sottolinea anche il legame con il territorio: «È un dolce che racconta veramente le Langhe perché tutti gli ingredienti sono più che a chilometro zero, provengono dalla collina sulla quale è posto il Relais».

L’abbinamento perfetto

A completare l’esperienza, il Tea Master Albino Ferri propone un Tè semi-ossidato, scelto per esaltare le note del dolce. «Io per questo tipo di dolce avrei pensato ad un tè che ha una piccola percentuale di tannino proprio per compensare la parte grassa data dalla nocciola ma anche per armonizzare la freschezza data dai fiori e dalle parti floreali. Un tè arricchito con qualche scorzetta d'agrume per renderlo ancora più frizzante», racconta Ferri. «È aromatica, equilibrata e senza zuccheri aggiunti», continua il Tea Master. «Le scorze di agrumi e i fiori richiamano la parte frizzante del dolce, creando un abbinamento armonico e sorprendente».

Valentino Palmisano e Albino Ferri

Un’esperienza da vivere

Al Relais San Maurizio, ogni dettaglio racconta storia, territorio e maestria. La colazione non è solo un momento, ma un’esperienza multisensoriale tra gusto, aroma e bellezza dei luoghi. Dal croccante della frolla alle note fruttate delle mele, fino al tè studiato per esaltare ogni sfumatura, ogni assaggio diventa un piccolo racconto delle Langhe.

Per maggiori informazioni: Accademia Ferri dal 1905