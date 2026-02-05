Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 05 febbraio 2026  | aggiornato alle 21:12 | 117236 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Feudo Arancio

al Rome Cavalieri

Le migliori razze suine raccontate dal poeta salumiere Stefano Paciotti

All’Hotel Rome Cavalieri, nella Capitale, una degustazione guidata ha trasformato culaccia, salame di Varzi Dop, ventricina e ’nduja in racconto gastronomico: un percorso fatto di tecnica, gesti e parole

di Berto Silva
 
05 febbraio 2026 | 17:06

Le migliori razze suine raccontate dal poeta salumiere Stefano Paciotti

All’Hotel Rome Cavalieri, nella Capitale, una degustazione guidata ha trasformato culaccia, salame di Varzi Dop, ventricina e ’nduja in racconto gastronomico: un percorso fatto di tecnica, gesti e parole

di Berto Silva
05 febbraio 2026 | 17:06
 

Indice

Accarezza, massaggia, taglia. Declama! È Stefano Paciotti, ormai conosciuto come il “poeta salumiere” d’Italia. Ogni prodotto ha una storia da raccontare, a cui il maestro romano dedica una metrica che prepara i palati alla degustazione, lasciando intatto il racconto su stagionatura, salatura e luoghi di produzione. Questo il fil rouge che ha ispirato il seminario di degustazione, all’Hotel Rome Cavalieri, “L’abbinamento e l’eccellenza della gastronomia italiana - Salumi italiani”, curato dalla Fondazione italiana sommelier (Fis) e con Daniela Scrobogna - docente della Fis - a condurre con maestria la serata e a suggerire gli accostamenti.

Le migliori razze suine raccontate dal poeta salumiere Stefano Paciotti

Stefano Paciotti e Simona Papagno

Un viaggio sensoriale tra i territori del gusto

Un viaggio sensoriale nelle provincie italiane del gusto. Un percorso che si è aperto con la culaccia del Salumificio Rossi, in Emilia Romagna: la parte migliore del prosciutto, la più pregiata, senza osso e senza gambo, dolce e profumata come il culatello. Si è poi proseguito con lo speck di angus dalla leggera affumicatura dei Fratelli Billo, in Veneto; con il salame di mora romagnola di Spadoni, azienda che ha valorizzato una razza antica, unica e autoctona, al centro di un progetto di recupero che l’ha salvata dall’estinzione.

Le migliori razze suine raccontate dal poeta salumiere Stefano Paciotti

Alcuni salumi in degustazione all’Hotel Rome Cavalieri

E ancora il salame di Varzi Dop dell’azienda Della Valle, in Lombardia, dalla stagionatura lenta e dal taglio nobile; la Ventricina del Vastese di Peschetola, in Abruzzo, carne di maiale condita con un trito di semi di finocchio, sale e peperone trito sia dolce che piccante; il salame di suino nero dei Nebrodi de La Paisanella, in Sicilia, tagliato a punta di coltello e condito con aromi naturali. Ha chiuso il cerchio l’nduja di Spilinga dell’azienda San Vincenzo, dall’omonimo piccolo paesino in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dal gusto persistente ottenuto da pancetta e guanciale miscelati con sale e peperoncino piccante secondo l’antica ricetta originale.

Vini in abbinamento e finale dolce

Salumi importanti e tagli particolari abbinati con etichette selezionate, espressione di diverse e affascinanti aree vitivinicole italiane, come il Franciacorta dosaggio zero assemblage di Bellavista; Sangue di Giuda con l’Infame di Olmo Antico; Gewurztraminer di San Michele Appiano; Fortana dell’Emilia Surlìe di Mirko Mariotti; Cerasuolo d'Abruzzo Prope di Velenosi ed Etna Rosso di Graci.

A concludere la degustazione, la nota dolce - introdotta dal gastronomo come la “sorpresa diabolica” della serata - a cura del gelatiere Simona Papagno di Criollo, che ha realizzato un gelato gastronomico alla pancetta suina servito su un letto di granella di nocciole leggermente tostate. Paciotti, dando anche voce e spazio ai produttori presenti in sala, si è fatto interprete delle grandi razze suine, alcuni tra i salumi eccellenze d’Italia, raccontandone l’anima e il territorio. L’evento della Fis segue precedenti appuntamenti dedicati alle eccellenze della gastronomia italiana e già si parla di un probabile prossimo evento alla scoperta della stagionatura del Parmigiano Reggiano.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
salumi salumiere degustazione Hotel Rome Cavalieri Fondazione italiana sommelier gastronomia vinoDaniela Scrobogna Stefano Paciotti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Siggi
Italmill
Molino Grassi
Siggi
Italmill
Molino Grassi
Tirreno CT
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026