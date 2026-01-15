In Italia cinque salumi fanno il mercato. Gli altri 39... fanno numero

Che cosa sapere sul Prosciutto di Norcia Igp

Il Prosciutto di Norcia Igp ha una storia lunghissima, fatta di abilità manuali, di pratiche tramandate da secoli e profondamente radicate nel territorio. La cura nella scelta della materia prima, la sapienza nella difficile arte della lavorazione e della conservazione delle carni, le caratteristiche morfologiche dell’areale e la tenace dedizione nel preservare usi secolari sono gli elementi che hanno permesso al Prosciutto di Norcia di ottenere la certificazione di Indicazione geografica protetta. La sua storia, antichissima, è un connubio tra vocazioni artigianali e tradizioni insite nell’anima del territorio: la lavorazione della carne suina e la manifattura di salumi iniziarono a manifestarsi spontaneamente nell’alta Valnerina già dal XIII secolo, in stretta correlazione con la scuola chirurgica di Preci. La maestria degli artigiani, tramandata di padre in figlio, divenne nel tempo sempre più apprezzata, dando origine alla figura del norcino, che spostandosi dalle montagne alle città diede vita ai primi laboratori di norcineria.

Le antiche pratiche artigiane sono tuttora alla base della produzione del Prosciutto di Norcia Igp, figlio della secolare tradizione norcina umbra. Le caratteristiche nutrizionali del prodotto derivano dalle modalità di preparazione, lavorazione e conservazione della carne, così come dalla selezione dei capi, dalla qualità dell’alimentazione e dalle pratiche di allevamento. Il Prosciutto di Norcia Igp è un prodotto senza conservanti e senza additivi, completamente naturale e altamente digeribile, adatto a tutte le fasce d’età e particolarmente indicato per gli sportivi grazie all’elevato contenuto di proteine.

La Igp testimonia il legame indissolubile tra il Prosciutto di Norcia e la Valnerina, territorio che si estende dalle pendici dei Monti Sibillini all’alta valle del fiume Nera, ricco di suggestioni ambientali e culturali e rimasto autentico grazie al rispetto della natura e alla cura delle tradizioni locali. La qualità dell’aria, l’altitudine e le condizioni climatiche, unite alle dorsali montuose che limitano l’afflusso di aria umida dal mare e alle formazioni calcaree che favoriscono la dispersione delle acque piovane, creano le condizioni ideali per la produzione di un prosciutto di qualità. Per ottenere il Prosciutto di Norcia Igp si utilizzano esclusivamente suini pesanti, così da garantire la corretta percentuale di grasso e un peso finale non inferiore agli 8,5 chilogrammi; la stagionatura deve durare almeno 12 mesi e, al termine, la marchiatura a fuoco imprime sulla cotenna il logo del Consorzio di Tutela, composto da dieci associati tutti ricadenti nell’areale di produzione, a un’altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare e all’interno dei comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo. La produzione certificata è pari a 4.065 tonnellate, con un valore alla produzione di 24 milioni di euro, un valore al consumo di 98 milioni di euro e un valore all’export pressoché inesistente.